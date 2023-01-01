Як формується українська нація

Чергова війна, розпочата Росією проти України в березні 2014 року, після 24. 02. 2022 набула форми злочинів проти людяності, скоєних державою – РФ та фізичними особами – російськими громадянами на території України. Водночас війна загострила одвічне питання, на яке від 24 08. 1991 ані мешканці України, ані цивілізований світ досі не отримав відповіді: ЯКІ ОЗНАКИ ДОЗВОЛЯЮТЬ ПРИЧИСЛИТИ ЛЮДИНУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ? Вважати українцями усіх власників українських паспортів – дурниця, запрограмована першим складом парламенту України, що вирішив відмовитись від графи «національність» в паспорті, обравши політичний спосіб визначення приналежності до української нації. Це можна було робити лише після здійснення певних дій, на кшталт, законодавчих рішень Литви, Латвії, Естонії. Але «група 239» та усі наступні парламентські більшості зробили все можливе, щоб нині в Європі називали себе українками особи, що ПРИНЦИПОВО не володіють українською мовою, ненавидять українство, але є власниками українських паспортів. Вони нічого протягом 30 років навіть не чули про титульну (українську) націю та національні меншини. Ця публіка не бажає визнавати себе «меншиною». Адже від 1922 року і до 2022 року вони були людьми вищого сорту в порівнянні з місцевими україномовними аборигенами.

Більшість українських законотворців через повний брак знань зараховують до синонімів національність особи, етнічне походження чи етнічну приналежність (яку дієздатна особа обирає самостійно). Увесь цивілізований світ нині користується американським понятійним апаратом. В США з 340-мільйонним населенням панує ідеологія WASP (білі англо-сакси, протестанти) з прецедентним правом та християнською етикою в основі якої – права та обов’язки людини. Згадайте президента Барака Обаму. Його біологічна мама – біла єврейка, мати котрої була лідером іудейської громади Гаваїв. Тато Обами виявився африканським мусульманином. Натомість обрізаний Б. Обама присягав на Біблії. В США ніколи не буде легалізоване багатожонство чи скасована жорстка відповідальність за неправдиві свідчення в суді. Бо такі рішення похитнуть моральні засади американської демократії християн.

Отже, в американських штатах дієздатна особа може скористатись повним обсягом власних індивідуальних прав людини. А саме: змінювати ім’я (кількість змін не обмежено), безкінечно змінювати релігійну конфесію чи пропагувати атеїзм, обирати власну ЕТНІЧНУ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ. Позаяк національність у них є спільною. За національністю вони є американцями. Так само, як канадські громадяни за національністю є канадцями. А всіх власників українських паспортів цивілізований світ вважає українцями. Навіть тих, хто має і друге – російське, угорське чи ізраїльське громадянство

В 1992 році серед 52 мільйонів населення УРСР 11 мільйонів називали себе росіянами, привілейованою групою громадян. Навіщо їм було відмовлятись від власного панівного становища: російського телебачення, газет, шкіл, університетів та посад? В подальшому керманичі України провадили антиукраїнську політику, заявляючи про 9 мільйонів росіян та «російськомовних» (термін КДБ/ФСБ). Станом на 01. 01. 2023 в Україні мешкає лише 30 мільйонів громадян. Скільки з них не володіють українською мовою, не знає ніхто.

Коли сьогодні у ВРУ, ОПУ, КМУ порушується питання про захист прав національних меншин, за цим політиканством нічого, окрім боротьби з українством, не існує. Яким документом представник російської меншини – громадянин України може підтвердити власну етнічну приналежність до росіян? Чеком, де є слова «щі», «окрошка», «бліни»?

Керманичі України не планують перепису населення. Бо після захоплення Криму та частини Донбасу на контрольованій українським урядом території мешкає більш, як 90% громадян, що ідентифікують себе українцями. Для проведення перепису бракує коштів. Проте є інший, не витратний спосіб, для обрахунку кількості громадян України, які визначають власну етнічну приналежність не до українців. ВРУ повинна ухвалити закон, КМУ – постанову, а Мінюст видати відповідний наказ, за яким (згідно затвердженої форми) кожен громадянин України, окрім етнічних українців, може отримати картку етнічної приналежності. «Дія» вже готова для виконання відповідної програми. Картка в певних випадках буде використовуватись в якості ідентифікаційного документу. В ній за побажанням українського громадянин без надання будь-яких додаткових документів буде записана його етнічна приналежність: росіянин, угорець, румун, болгарин тощо. Ми дізнаємось, скільки та яких культурних, освітніх установ потрібно для задоволення потреб етнічних меншин. Етнічних, а не національних.

Отримання картки є не обов’язком, а правом. Хто протягом року не отримає зазначеного документу, буде вважатись етнічним українцем. Звісно, україномовним. Поняття «укрАінєц рускоязичний» суперечить здоровому глузду. Не кажучи про міжнародні документи.

В Ізраїлі додатком до паспорту є вкладка: блакитного кольору – для галахічних євреїв (повноцінних, по-матері) та рожевого (для усіх інших ізраїльських громадян). Це зроблено в пам'ять про голокост. З огляду на голодомори, кожен українець для держави України повинен стати найвищою цінністю. Зникнуть україномовні українці, зникне і потреба в існуванні української держави. Путін та його банда розуміють це краще за керівників України та наших біженців, які в Європі вимагають для власних дітей російські школи.

Хто є українець (українка) та яким є перелік основних ідентифікаторів, котрі дають змогу визначити приналежність/неприналежність особи до української нації?