Урок війни

Мене спитала молода вдова,

Як далі одинокій мамі жити,

І де тепер знайти прості слова,

Щоб сину його горе пояснити.

Мені шістдесят три за паспортом.

Хоча живий та почуваюсь винним,

Лишився в хаті зі старим котом,

Родина вже – за межами країни.

Нема у мене відповіді вам.

Лютіше руцьких не було ворогів.

Я сам це знав й усім доповідав,

Та ніхто ту правду слухати не хтів.

Я чув: ти русофоб, «не нагнітай»,

Надійде весна, а з нею «шашлики»,

Квитки на ЗЕ-квартальних викупляй…

Не регочать вже на цвинтарях вінки.

Так, перемога буде за нами,

Хоч дістанеться тяжкою ціною.

Не платили б кращими життями,

Якби всі користались головою.