Чергова зневага Конституції України її гарантом

На жаль, спеціалістів з виборчих технологій в ОПУ значно більше, аніж фахових юристів. Точніше, авторитетних правників ані на чолі парламентської фракції «Слуг народу», ані серед МЗС та його пОСЛИЦЬ: сексологинь, прокурорш ВЗАГАЛІ НЕМАЄ.

Президент України де-юре є гарантом дотримання всіма органами, гілками (з сучками) влади прав людини. Зокрема, прав та свобод, гарантованих кожному, хто перебуває на території України. Але де-факто теперішній український президент є одним з найбільших порушників Конституції. Мені здається, що він її ніколи не читав. Ні перед отриманням диплому бакалавра права в Криворізькому технікумі з рук власного батька ні перед читанням вголос Присяги Президента України.

Днями В. Зеленський власним указом «призупинив» громадянство чотирьох народних депутатів України, двоє з яких В. Медведчук та Р. Кузьмін є докторами юридичних наук. Не здивуюсь, коли ці досить кваліфіковані вороги України, звернуться за захистом власних прав до ЄСПЛ та виграють позови проти нашої держави. Відповідачем, що заплатить колаборантам матеріальне відшкодування моральних страждань, буде не мільярдер В. Зеленський, а український народ. Той, якому «чіста паржаць»…Спробуймо почитати Конституцію України без квартального реготу. Бо змінювати її під час війни не може ніхто. Навіть Верховий головнокомандувач.

Ст. 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Повноваження Президента України регламентовані ст. ст. 102-106 Конституції України, і ви там не знайдете права президента «призупиняти українське громадянство» будь-яким громадянам України.

Зокрема, у відповідності до ст. 102 Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Закінчую міні-лекцію для радників з ОПУ, абсольвентів Мінського медичного інституту ст.124 Конституції України. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на БУДЬ-ЯКИЙ юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи. Законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Позбавити українського громадянина первинного громадянства України (навіть якщо після українського він добровільно отримав друге – шосте громадянство іншої держави чи держав) може лише суд власним рішенням або вироком, котрі вступили в законну силу. Крапка.

Щоденні «відосики», якими намагаються замінити право в Україні, як і призупинення чиїхось прав, чинна Конституція України навіть не згадує. Про вплив на законодавство форс-мажорних обставин, котрими, безумовно, є війна, окупація, варто говорити окремо. Але з тими, хто, на відміну від «боневтіків», бодай трішки орієнтується в темі.