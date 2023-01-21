Гріша - у Львові, Володя Вакуленко - в землі

Про Вакуленка дивився кіно,

Вчора, плакав, неначе дитина.

Слобожанщина, вкраїнське село,

Батьківщина утратила сина.

Цьогоріч виповнилось п’ятдесят,

Він лише писав дитячі книжки.

Бандеру вирішили «расстрєлять»

Руцкоязикі кацапськіцарьки.

В старенької мами немає сліз,

Без батька лишився син-інвалід,

В онука життя летітиме вниз,

Кому він потрібен? Серце болить…

Триста років вбивають за мову,

Мишебрацья – нелюди, садисти.

Росіяни блукають «па Львову,

Українці, вас кличуть на іспит.

Паспорт з тризубом ворог стискає,

В Україні будує Росію.

Він подосі у нас право має

Sratyвборщ, виробляти помиї.

В тілі Вакуленка усі кулі

Були – з пістолета Макарова,

А перед смертю вони «зіганулі»

Мовою Гріши та Тєрєхова.