В Росії епідемія важкої психічної хвороби прогресує

Я не полюбляю узагальнень. На кшталт, усі росіяни (євреї, роми, мадяри, німці, поляки, білоруси – можете підставити потрібне вам слово) ось такі, вони всуціль роблять саме цю непристойність. Національність, громадянство не є татуюванням, вибитим на чолі персони. Не дивитись в паспорт людини чи її «метрику» мене навчив ще тато – український націоналіст, в жилах якого, окрім української, текли німецька та польська частини крові. В Калуші, а це – Батьківщина Степана Бандери, найближчими друзями мого батька були Борис Фьодоров та Славек Скавінські. За прізвищами самі вгадайте етнічне походження славної пам’яті достойників, у яких я багато чому навчився. Без підручника предмет у вчителів називався «наука життя».

Проте, коли дивишся на поведінку 130 мільйонів громадян РФ (саме стільки, а, можливо, й менше осіб нині мешкає на території федерації з ядерною зброєю), важко утриматись від узагальнення: вони усі там невиліковно важкі психічно хворі. В Московії повністю знищені закони формальної логіки та здорового глузду. Пєскови, Шойгу, Скабєєви, Сімонян, Соловйови, Прігожини, Кадирови наче санітари, щовечора кладуть на язик хворим росіянам пігулку з путінського чумайданчика. Надаю дуже короткий перелік питань для пацієнтів з психлікарні під назвою РФ.

Володимир Путін та його штатні пропагандисти говорять, що українці та росіяни – єдиний народ, а на території України РФ воює з НАТО. Чому тоді найближчими друзяками Путіна є очільники Угорщини та Туреччини, країн – членів НАТО? Чому усі статки російські олігархи зберігають в банках на території ворожого блоку? Власну ракету Х – 22 самі росіяни називають «грозою авіаносцев» за те, що її бойовим зарядом є тонна вибухівки. Призначення цього продукту - вражати великі надводні кораблі ворогів з НАТО. Найпотужніші військово-морські сили в Чорноморському регіоні має одна з країн Північно-Атлантичного альянсу, а саме Туреччина, з лідером котрої президент Росії зустрічається щоквартально. А телефоном вони компліментарно спілкуються майже щодня. Ракету Х – 22 росіяни запускають не по турецьким важким кораблям на бойовому чергування в Чорному морі. Тонну тротилового еквіваленту представники «мишебрацьєв» скеровують в житловий будинок, розташований в місті Дніпро за тисячу кілометрів від натівських надводних цілей в Чорному морі. Через значні розміри та відсутність на борту високоточної американської електроніки ця ракета може ухилятись від запланованої цілі на 500 метрів. Як екс-офіцер запасу ВМС України, підтверджую, що найближчий натівський авіаносець знаходиться в Середземному морі на відстані 2 тисячі кілометрів від житлового кварталу Дніпра, куди прицільно та свідомо стріляли росіяни. Вбивці розраховували на максимальні жертви саме серед мирного населення, яке вдома буде відзначати усі Різдвяні Свята. Путінське «різдвяне перемир’я» закликало українців не стріляти покацапні на українській землі під час свят, щоб московити могли безпечно напиватись. А не так, як в Макіївці, коли 600 окупантів лише випили браги і відразу вилетіли в пекло на концерт Кобздона. Росіянам можна стріляти ракетами, мінами, снарядами по житловим будинкам українців. Одначе нам заборонено відповідати. Московити саме українцям пропонують по-християнськи, отримавши в одну щоку, підставити для російського ляпасу другу половинку пики. Відносно себе мешканці РФ цю формулу ідіотів (яку Ізраїль давно категорично відкинув) не застосовують. Стріляти по російським населеним пунктам – це ж злочин проти людяності. Натомість гатити ракетами по українським селам та містам можна й потрібно. Позаяк українці, на думку більшості російського електорату, не є людьми. Бо не хочуть підкорятись росіянам – рабовласникам в якості рабів. РФ амністує вбивць, ґвалтівників-педофілів та інших нелюдів, засуджених за скоєння особливо тяжких злочинів, коли є згода цих покидьків воювати на території України. Тобто, робити в українських населених пунктах з українськими дітьми те, за що їх колись судили в Росії. До таких злочинів проти людяності, ініційованих В. Путіним, А. Гітлер не дійшов. В нацистській Німеччині навіть в травні 1945 року кримінальні рецидивісти відбували покарання. Росіяни у власному людиноненависництві пішли далі німецьких фашистів, засуджених Нюрнбергським трибуналом. Нині в російських школах з’явились парти героїв та пам’ятні таблички на стінах будівель. Бо там навчались «герої», загиблі в країні, перед цим засуджені за вбивство власної матері, ґвалтування та вбивство дітей. Російських школярів навчають, що вбивця мами – герой, вбивця сусідського хлопчика – також герой. Якщо ця політична нація (громадяни російської федерації) є психічно здоровою, то хто тоді хворий? В Росії навіть заповідь «не вбий» не працює. Вбивай мам, дітей. Потім будеш в Україні робити аналогічно і отримаєш амністію. Адже сучасній Росії потрібні саме такі «герої».

Хто бил нікєм, тот станєм всєм, пам’ятаєте? Хто був опущеним, той стане «возвишеним». Таким є мотто теперішньої прігожинсько/кадирівсько/путінської Росії. До слова, усі троє – з опущених.