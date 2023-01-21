Коли закінчиться війна? Ніколи – 5

Війна між Злом та Добром не закінчується. Від часів появи людства за волею Творця. Це криваве протистояння триває вічно, лише набираючи в різний час різноманітні форми. Не слухайте «позитивних» блогерів, самозваних лідерів громадської думки, що обіцяють закінчення війни між РФ та Україною влітку або взимку 2023 року.

Голос А. Єрмака - полковник ФСБУ О. Арестович (що за вказівкою куратора висунув поширену російськими ЗМІ гіпотезу про збиття українською ППО російської ракети саме над житловим будинком у Дніпрі) вже казав, що московські ракети вичерпаються в травні 2022 року. Усі інші його прогнози, жоден з котрих не справдився, дуже подобаються зеленому електорату. «Нада проста пєрєстаць стрєляць, і вайна акончіцца» - пам’ятаєте? Вірите кавалеру бойових орденів з СБУ (де він служить?) Арестовичу, можете далі не читати.

Два орденоносні, мордаті ухилянти з «95 кварталу» щоп’ятниці розважають виборців байрактарним проносом. У них, в бункері, війни вже немає. Для українців з окупованих територій у квартальних є позитивний меседж. Війна незабаром закінчиться. Позаяк алкоголік Медвєдєв помре від цирозу печінки, картоплефюрерЛука отруїться бураківкою, вівцелюб Ка/диров буде вбитий конкурентами. А опущений Прігожин випадково вдариться головою об кувалду. Виживе лише Р. Абрамович - друзяка Д. Арахамії. Якщо вам в бомбосховищі смішно від цього «гумору», читати далі мій текст не варто.

Нагадую правду з російських інформаційних ресурсів. Посилання не даю, бо ці джерела для українських громадян є закритими. Станом на 01. 01. 2023 населення РФ складає 132 мільйони осіб, з яких дві третини мешкають в європейській частині Росії. Зокрема, в Москві та області – 19 мільйонів, в Санкт-Петербурзі з околицями ще 9 мільйонів. Третина росіян досі користається вуличним туалетом з діркою в підлозі. Тому для окупанта привезти унітаз у власний Нєжний Зажопінск, Мухосранскава района, Тьмутараканскай області – мрія.

Працездатними російська статистика вважає 82 мільйони громадян, 8 мільйонів з котрих є невиїзними. Служба судових приставів не випускає цю публіку за межі Росії, як злісних боржників (борги перед банками, аліменти, комунальні борги). Після 24. 02. 2022 територію федерації вже покинули 2 мільйони мужчин призовного віку. Ці кваліфіковані, працездатні особи чоловічої статі, без боргів таким чином уникають мобілізації.

Все вище перелічене добре відоме Путіну. Тому задля безкінечного продовження війни в Україні він вирішив зробити ставку на найбіднішу частину населення РФ. Пенсії та соціальні виплати в наступному році будуть підвищені вдвічі. За кожного вбитого нашими ЗСУ чмо/бика його родина отримуватиме рублевий еквівалент 75 тисяч американських доларів. Для російської глухомані це значна сума. Військові пенсії інвалідам буде подвоєно. Усі 60 тисяч рецидивістів, вже мобілізованих Прігожиним прямо в колоніях, будуть амністовані. Більшість – посмертно, з виплатою родині компенсації за загиблого «героя».

Висновок: в 2024 році живого Путіна знову оберуть царем. Підтримка його політики, скерованої на повне знищення України разом з українцями, після соціальних ініціатив для бідних росіян знову сягає 70-80 % електорату за всіма об’єктивними опитуваннями. «Хацят лі руцкіє вайни?» Звісно, бажають. Позаяк, в теперішній Росії для більшості війна з українцями є єдиним доступним способом спробувати вирватись з тотальних злиднів. Поки росіянам буде економічно вигідно воювати в Україні, вони ніколи не зупиняться, які б санкції проти них не вигадував колективний, цивілізований Захід. Тим паче, навіть в НАТО є зрадники (Угорщина, Туреччина), котрі за матеріальну вигоду можуть зневажати основи міжнародного права.

В керівництві України також є особи, що казково збагатились під час війни. Закінчення військових дій вимагатиме оприлюднення декларацій про доходи їхніх родин. А поки на дворі війна, боротьба з українською високопосадовою корупцією – не на часі…