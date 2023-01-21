Олдскульна класика

Умом расєю нє паняць,
Аршиномж…пу нє ізмєріть.
Она – із падмасковьябляць,
Залєзєт к вам в окно і в двєрі.
Там, гдє kazap, всєгда разруха,
Убійства, грязь, садізм і кровь.
Расєя, пьяная старуха,
Пайот про «брацкую любовь».
Кат/цап - вся суть в єдіном словє,
Жесток, как «кат», умьон, как «цап»,
Пока бомбят дєтєй нє в Псковє,
Насілуют нє волжскіх баб.
Ізюм, Маріупіль, Дніпро,
Вам досі «ізик ні прі чом»?
Тоді забирайте власне добро
Та рухайтесь в рашу – ваш дом.
Візьміть з собою і голів
Харкова, Одеси, Дніпра,
Бо втомились до мозолів
Говорити цАпам «пора».
Армія, мова, віра –
Це не лише бабусь надії.
Так ми виганяли звіра
В дев’яностому із Софії.
Пам’ятаю, як голос пропав,
Бо «Геть московського попа!»
Жовтневий з’їзд РУХу вирував,
Махаючи кремлю «па-па».
Прощавай, казали, раша,
Політв’язні з УПА та ОУН.
Ти вже, нарешті, не наша,
Море сиріт і тисячі трун…
Бо за все нам треба платити,
Час розплати нині настав.
Хто Шевченка не бажав вчити,
За «мір в глазах» голосував.
Ідіотів можна жаліти,
Не усім БОГ розуму дав.
ЗЕлених не можу терпіти:
Незнайки з піонерських лав,
Заочники – бакалаври
На ефесбешному повідку,
Вдягли переможця лаври
Читцю чужих текстів в «бігунку».