Ешелони розбитих російських окупаційних військ прямують на Південь України

На тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей постійно прибувають нові підрозділи російських окупаційних військ. Вище військове керівництво ЗСУ вважає ймовірним проведення ворогом тактичної наступальної операції на запорізькому напрямку. Водночас найбільш запеклі бої тривають на Сході України, на інших напрямках бойові дії мають тактичне значення.

Російські загарбники в умовах зростаючого дефіциту артилерійських боєприпасів, виснаження особового складу та значного зносу бойової військової техніки неспроможні проводити широкомасштабні наступальні операції по всій лінії фронту. Від початку повномасштабного вторгнення ворог застосував тактику “вогняно валу” – застосуванням концентрованих артилерійських ударів перед наступом переважаючих сил піхоти. Зараз противник спроможний застосовувати цю тактику лише на відносно вузькій ділянці фронту в районі Бахмуту. Дефіцит боєприпасів, значні втрати сучасної бойової техніки, моральне виснаження особового складу, відсутність оперативного резерву змушує російське керівництво проводити перегрупування військ та відводити розбиті підрозділи на відновлення. Пріоритетним напрямком переміщення розбитих, деморалізованих та небоєздатних окупаційних підрозділів стали тимчасово окуповані території Півдня України. Ворог постійно збільшує кількість військ у районі населених пунктів Нова Каховка та Олешки, Херсонської області, Мелітополь та Бердянськ, Запорізької області. Водночас, для намагання сковування підрозділів Сил оборони України російські окупанти постійно проводять тактичні наступальні дії. Загарбники неспроможні здійснити прорив української оборони та вийти в оперативну глибину через відсутність резервів та достатньої кількості важкого озброєння. Ворог виснажений та намагається використати інфраструктуру і ресурси тимчасово окупованих територій України для відновлення своїх наступальних спроможностей. Ускладнює проведення наступу відсутність розгалуженої залізничної мережі, висока активність українських партизан та ефективна робота високоточної реактивної артилерії ЗСУ.

Одним із ключових міст для ворога залишається Мелітополь. Саме сюди прибувають численні поранені, військова техніка та виводяться “недобиті” під Бахмутом підрозділи російських окупаційних військ. Для формування нових реорганізованих та укомплектованих підрозділів у район Бердянська та Мелітополя із Маріуполя продовжує надходити бронетехніка, артилерійські системи та засоби протиповітряної оборони. Завдяки руху опору на тимчасово окупованих територіях українські артилеристи із високоточних реактивних систем залпового вогню систематично знищують місця розміщення бойовиків, склади з боєприпасами, наносять удари по скупченню військової техніки ворога. Незважаючи на посилення окупантами контррозвідувальних заходів, українські партизани й надалі успішно виявляють та передають відомості про ворога артилерійським підрозділам Сил обори України. Точне ураження військових об’єктів противника перешкоджає відновленню його знекровлених підрозділів та готує гарні умови для рішучого контрнаступу ЗСУ та звільнення всієї території України.