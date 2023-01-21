Самотність не лікує

Дурному не нудно й самому,

Вчила бабуня в Золотому.

Самотність добре нищить втому

Від балачок людей (дурдому).

З анюхіними не гуляйтесь,

Вони – з рязанщиникацапи,

І сусіда остерігайтесь,

Корчной – поліцай бруднолапий.

Бабця наша була з куркулів

Південної Слобожанщини.

Хто в 30-х вижити хотів,

Ховався в шахтах Луганщини.

Не шукала бабця кампаній,

Бо там можуть бути стукачі

(Прості Петі, Вови та Сані).

Коли щось знаєш, краще мовчи.

Згадую ті перестороги.

Я, кіт слухаємо сирену

Для повітряної тривоги

Квартальних зірок кавеену.

Скоро весна, шашлики ОПи

Та від ЗЕ – «тарілка холодця»,

Родина приїде з Європи…

Але війни не видно кінця.

Вона серед нас вчителює,

Залишає самотнім того,

Хто своїх рідних не цінує,

Пропонуючи пекла вогонь.