Давид здолає Голякафа

І сказав Арахам всім відкрито:
«Навесні, мабуть, буду саджати…
Вздовж бюджету – смачного корита
Поросят з слуг народу загати».
Всі гребуть, вже без міри, без страху,
Допомогу, податки, донати.
Де війна? Хто помер? Танунаху…
Треба вкрасти побільше й тікати.
Якщо хочеш послицею стати,
А не маєш ти досвіду, знань,
За щоку треба в’ялого взяти -
І вперед, дипломат, тарабань!
Соціальні ліфти так працюють
В цій країні, що прагне в Європу,
Поки кращі на сході воюють,
Гірші тут прилаштовуютьж…пу.
Коли хапнув мільярд, то звільняйся,
В Європу мерщій переселяйся,
За тобою стоїть черга зі слуг,
Ненажерливих та зелених мух.
Ідеально красти – під час війни,
Попри патріотичні відоси.
Заки в боях гинуть чиїсь сини,
У тебе – гроші, баби, айкоси.