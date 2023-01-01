Давид здолає Голякафа

І сказав Арахам всім відкрито:

«Навесні, мабуть, буду саджати…

Вздовж бюджету – смачного корита

Поросят з слуг народу загати».

Всі гребуть, вже без міри, без страху,

Допомогу, податки, донати.

Де війна? Хто помер? Танунаху…

Треба вкрасти побільше й тікати.

Якщо хочеш послицею стати,

А не маєш ти досвіду, знань,

За щоку треба в’ялого взяти -

І вперед, дипломат, тарабань!

Соціальні ліфти так працюють

В цій країні, що прагне в Європу,

Поки кращі на сході воюють,

Гірші тут прилаштовуютьж…пу.

Коли хапнув мільярд, то звільняйся,

В Європу мерщій переселяйся,

За тобою стоїть черга зі слуг,

Ненажерливих та зелених мух.

Ідеально красти – під час війни,

Попри патріотичні відоси.

Заки в боях гинуть чиїсь сини,

У тебе – гроші, баби, айкоси.