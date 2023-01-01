До нас їде ревізор

«Купіть яйце, сімнадцять гривень
(Котлета Коля у Тайланді),
Дорожче, ніж слонячий бивень,
Зелене, як і все у банді,
Блищить, мов Рєзнік в окулярах,
Смачне, як низ у єрмакаки –
Послиця знає (що в Болгарах),
Вона уміє цьомать sraky».
До України з Пентагону
Летять десятки ревізорів,
Пояснять в Києві handonu
Із криворізьких коридорів:
«Ти обкрадаєш украйонцев,
Вони щасливі, ти ж «боневтік».
Але для нас ти вже не сонце,
Як і Єрмак, і його Різник.
Проси в кияшок вазеліну
Та поясни, хто гроші краде,
Готуй усе, шо нижче спини,
Американський суд тебе жде».