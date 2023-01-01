До нас їде ревізор

«Купіть яйце, сімнадцять гривень

(Котлета Коля у Тайланді),

Дорожче, ніж слонячий бивень,

Зелене, як і все у банді,

Блищить, мов Рєзнік в окулярах,

Смачне, як низ у єрмакаки –

Послиця знає (що в Болгарах),

Вона уміє цьомать sraky».

До України з Пентагону

Летять десятки ревізорів,

Пояснять в Києві handonu

Із криворізьких коридорів:

«Ти обкрадаєш украйонцев,

Вони щасливі, ти ж «боневтік».

Але для нас ти вже не сонце,

Як і Єрмак, і його Різник.

Проси в кияшок вазеліну

Та поясни, хто гроші краде,

Готуй усе, шо нижче спини,

Американський суд тебе жде».