Арестовано в пользу Народа Украины!

Уже после почти года ВОЙНЫ с захватчиками и оккупантами наших земель, городов и НАШИХ заводов, украинская прокуратура и наши суды арестовали ВСЕ заводы и имущество русского олигарха дерипаски.

Этот друг путина, что ограбил Украину и лично Николаевцев, захватив в НЕЗАКОННЫЙ!!! способ НАШ Николаевский глиноземный завод, столько лет сидел пиявкой на теле Украины и Николаева, засыпал наши поля и пригороды Николаева отравленным красным шламом и при этом заключал "Договора дружбы и сотрудничества" с нашим мэром за лавочки и скамеечки к 9 мая!!

По заказу этого олигарха арестовали и практически убили НАРОДНОГО директора НГЗ Мешина и силой и обманом разогнали акционерное общество "Трудовой коллектив НГЗ". Экс-президент Кучма так не ответил и за это преступление и за проданный за газ Черноморский военно- морской флот Украины!

Где теперь эти защитники олигарха , которые кричали в спину общественным движениям "СТОП ШЛАМ" и "Горожанин Николаева", что мы не думаем о " рабочих местах и налогах, что платит НГЗ", отравляющий нашу Землю!

Из алюминия нашего НГЗ орки - оккупанты делали ракеты и снаряды к градам и ураганам, что разрушили НАШИ города и убивали и продолжают убивать НАШИХ сыновей!!

Генеральная прокуратура Украины и на этот вопрос должна дать ответ, а не только опечатывать порты и механизмы!!

ГЛАВНОЕ сейчас ВНОВЬ не отдать НАШЕ Николаевское и Украинское имущество - имущественный комплекс НГЗ в руки дельцов и соглашателей, а сделать его НАРОДНЫМ акционерным обществом в собственности Николаевской громады!!

русский алюминий сдулся под мировыми санкциями с 10% мирового производства алюминия до скоро НУЛЯ!!

Будут у Николаева и Украины и рабочие места и СВОЙ новый построенный на конфискованные гроши дерипаски алюминиевый завод по производству конечного алюминия или в Запорожье или в Первомайске под боком ЮУАЭС.

Есть НАДЕЖДА, что прошедшие войну и СМЕРТИ губернатор Ким и наши ветераны не отдадут НАШУ собственность, построенную руками Николаевцев и на гроши НАРОДА Украины в вороватые руки чиновников или "благодетелей", а прибыль неимоверную , как при директоре и почетном ГОРОЖАНИНЕ Николаева Мешине пустят на восстановление нашего города Николаева!!

После Победы Украины!!

Мы Николавцы уже свое не отдадим!!!

p.s. Депутатам горсовета: улица директора Мешина тоже ждет своего названия!!