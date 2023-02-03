Корабели цілували ОПУ

Сьогодні в Миколаєві – Єрмак.
Привіз він ЗЕ, з Данії прем’єрку,
Пообіцяли ВСЕ, за просто так:
Фінанси, будову, бутоньєрку,
Бали та з королевою гопак,
Мости, порти, парки і дороги,
Буде маца, плацинда та фаршмак,
Горілка, шашлик, свинячі ноги…
Усе, що нам «на майські» обіцяв
Рік тому Вова – телехолодець,
На вуха миколаївцям наклав
Локшину, всі радіють – це п…здець.
Жоден не запитав про донати
Міліардерів: ЗЕ та Єрмака.
Куди ж злодії будуть тікати,
Коли оберуть не боневтікА.
До Італії, там вілла, діти?
До Ізраїлю, де мама Рімма?
Та й в Москві можна пересидіти
Або у власних маєтках Криму.
Клоуну пора мастити лижі
Вазеліном, можна законами,
Та одягати галіфе свіжі,
Щоб бігти дорогами новими.