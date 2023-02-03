Корабели цілували ОПУ

Сьогодні в Миколаєві – Єрмак.

Привіз він ЗЕ, з Данії прем’єрку,

Пообіцяли ВСЕ, за просто так:

Фінанси, будову, бутоньєрку,

Бали та з королевою гопак,

Мости, порти, парки і дороги,

Буде маца, плацинда та фаршмак,

Горілка, шашлик, свинячі ноги…

Усе, що нам «на майські» обіцяв

Рік тому Вова – телехолодець,

На вуха миколаївцям наклав

Локшину, всі радіють – це п…здець.

Жоден не запитав про донати

Міліардерів: ЗЕ та Єрмака.

Куди ж злодії будуть тікати,

Коли оберуть не боневтікА.

До Італії, там вілла, діти?

До Ізраїлю, де мама Рімма?

Та й в Москві можна пересидіти

Або у власних маєтках Криму.

Клоуну пора мастити лижі

Вазеліном, можна законами,

Та одягати галіфе свіжі,

Щоб бігти дорогами новими.