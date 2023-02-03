Нова комедія від Кварталу «обшук Коломойського»перегляди: 16903.02.2023 12:08
Як чоловік, що протягом життя десятки разів виконував процесуальну роль понятого під час різноманітних обшуків, передивився нову кінокомедію «Півгодинний обшук великого будинку, який ніби орендує в Буковелі громадянин Ізраїлю та Швейцарії І. Коломойський, що незаконно перебуває на території України протягом останніх 210 діб». Такої примітивної роботи для зеленого електорату я - досвідчений кінокритик ніколи не бачив. Американські ревізори та аудитори, для яких, власне, також виробили «кіно» про страшне переслідування олігарха – дійової особи кількох кримінальних справ, розслідуваних в США, не знають, як зупинити регіт.
Раджу знімальній групі та усім причетним: квартальним сценаристам з ОПУ, режисеру з ОГПУ, акторам, замовникам, фінансистам тощо перечитати КПК України. Зокрема, багато цікавинок ви можете знайти в ст. 104 (протокол обшуку), ст. 223 (вимоги до проведення слідчих дій), ст. 234 (обшук) та ст. 236 (виконання ухвали на дозвіл на обшуку житла чи іншого володіння особи). Наразі у мене є питання до клоунів, що в шкарпетках по 400 гривень за пару брали участь в півгодинному обшуку гірського палацу.
- На якій підставі громадян Ізраїлю І. Коломойський, якого сім місяців тому його ніби колишній бізнес-партнер В. Зеленський позбавив українського громадянства, безперервно перебуває більше 90 днів в Україні? Цього безхатька вже оштрафували? Нагадаю, що ізраїльського громадянина Г. Корбана після того, як Президент України відібрав у нього українське громадянство, взагалі не пускають до України, до стареньких, хворих батьків-інвалідів, що мешкають в Дніпрі.
- Хто є власником будівлі в Буковелі, яку для житла орендує І. Коломойський? Слідчі бачили договір оренди? За українським законодавством власник нерухомого майна володіє, користається та розпоряджається ним в прпавовий спосіб. На якій підставі ізраїльський олігарх мешкає в будинку? Він його орендує увесь чи без врахування приміщень, де можуть знаходитись наркотики, зброя, викрадена готівка тощо? Якщо слідчі та оперативники щось знайдуть в якихось кімнатах, олігарх скаже, що саме ці кімнати він не орендує.
- Перед проведенням обшуку власника будівлі, яку ніби орендує І. Коломойський, попередили про час, місце, підстави обшуку? Кого виконавці півгодинного обшуку кількох сотень умебльованих квадратних метрів (житлових кімнат, господарських приміщень) залучили до згаданої комічної процесуальної дії в якості понятих? Хто ці люди?
- Коли європейською державою вже четвертий рік формально керує бакалавр-заочник, відомий за виступами в КВВ О. Маслякова правознавець, можна тепер нарешті залучити до роботи фахівців? Якщо минулого місяця Президент України на весь світ заявив, що в Україні корупції вже немає, а усі корупціонери разом з накраденим безпроблемно покинули нашу країну, то звідки з’явились сотні кримінальних справ, порушених останнього тижня? Уся ця театральна псевдо активність правоохоронних органів спрямована на прискіпливих глядачів – американських ревізорів? Ідіоти на чолі «охоронних» структур вже поспішають говорити в інтерв’ю, що саме нині особисто президент наказав їм побороти корупцію. Вислужились? А попередні три роки очільник держави їм такої команди не давав? Чинне законодавство дозволяло миритись з багатомільярдними розкраданнями бюджету, ЗСУ, митних платежів та податків, гуманітарної, технічної допомоги Заходу?
- Коли будуть поновлені кримінальні справи (безпідставно закриті І. Бакановим, І. Венедиктовою) проти слуги В. Януковича – О. Татарова та інших чиновників з ОПУ?