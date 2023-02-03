Нова комедія від Кварталу «обшук Коломойського»

Як чоловік, що протягом життя десятки разів виконував процесуальну роль понятого під час різноманітних обшуків, передивився нову кінокомедію «Півгодинний обшук великого будинку, який ніби орендує в Буковелі громадянин Ізраїлю та Швейцарії І. Коломойський, що незаконно перебуває на території України протягом останніх 210 діб». Такої примітивної роботи для зеленого електорату я - досвідчений кінокритик ніколи не бачив. Американські ревізори та аудитори, для яких, власне, також виробили «кіно» про страшне переслідування олігарха – дійової особи кількох кримінальних справ, розслідуваних в США, не знають, як зупинити регіт.

Раджу знімальній групі та усім причетним: квартальним сценаристам з ОПУ, режисеру з ОГПУ, акторам, замовникам, фінансистам тощо перечитати КПК України. Зокрема, багато цікавинок ви можете знайти в ст. 104 (протокол обшуку), ст. 223 (вимоги до проведення слідчих дій), ст. 234 (обшук) та ст. 236 (виконання ухвали на дозвіл на обшуку житла чи іншого володіння особи). Наразі у мене є питання до клоунів, що в шкарпетках по 400 гривень за пару брали участь в півгодинному обшуку гірського палацу.