Важелі історії. Пароль. ПІ… Україна рухається в ЄС чи повз Європу?

Важелі історії

Написати наступний текст мене спровокувала репліка одного товариша, якого я поважаю за життєву позицію «ми чесно йшли, у нас нема зерна неправди за собою». Реагуючи на смерть 93-річного УКРАЇНСЬКОГО поета Дмитра Павличка він пригадав характеристику видатних митців – угодовців, яку в радянські часи давали їм репресовані українці «падличко, драч молодих поетес, простиступка…»

Ми знайомі чотири десятиріччя, ніколи не перебували в КПРС (на відміну від вище згаданої трійці), завжди залишались собою, чого б це не вартувало. Але, намагаючись обговорювати діяльність непересічних особистостей, в сотні разів більше обдарованих талантами (такою була воля Бога), аніж ми, вперше мушу категорично не погодитись з побратимом.

Правдиву оцінку кожному з нас робить в історичному контексті нація, якій ми служили чи навпаки, проти котрої були спрямовані наші життєві зусилля. Вчинки людини розкладаються на важелі: з однієї сторони позитивні діяння, а з іншої – негідні дії. Творець, оцінюючи користь людської істоти для людства після фізичної смерті тіла, користається аналогічними важелями.

Будь-який інший спосіб зарахувати когось померлого до героїв чи запроданців завше буде шкутильгати на суб’єктивність. Ми – люди не є ангелами, хоча в ідеалі прагнемо ними стати, тобто, воліємо бути істотами без недоліків. Принаймні, для нашої родини.

Як на мене, об’єктивну оцінку колишнім членам КПРС МАЮТЬ ПРАВО давати ще живі ветерани ОУН, УПА, УГС, РУХу. Такі, як народні депутати перших скликань, колишні політв’язні Олесь Шевченко чи Микола Горбаль, з якими маю честь бути особисто знайомим і котрим бажаю міцного здоров’я та довгих років життя. Себто, сучасники-ровесники Д. Павличка, І. Драча, Б. Ступки можуть порівнювати власні життєві шляхи з долями тих, хто намагався пристосуватись до несприятливих обставин радянської/російської окупації.

Мені лише (чи вже) шістдесят три роки. Вважаю, що після тексту вірша «Два кольори» Д. Павличко міг далі нічого й не писати, навічно закарбувавши власне ім’я в переліку видатних українців. За компроміси з режимом він сплатив страшну ціну ще за власного життя. Його донька Соломія (15. 12. 1958/31. 12. 1999) була вбита. Усі балачки про її депресію, отруєння чадним газом з наступним потопленням у власній ванні були лише примітивними спробами приховати черговий злочин, вчинений «орлами міністра Ю. Кравченка». І геніальний поет знав про це. Його примусили мовчати, щоб зберегти життя молодшої доньки Роксолани та онуки Богдани.

За фільм «Попала грамота» І. Драчу можна пробачити все. Бо це – неперевершена класика українського кіно, як і «Вавілон ХХ» І. Миколайчука. Останній зіграв головні ролі не лише в зазначених фільмах, а й в стрічці «Білий птах з чорною ознакою», де в ролі Ореста відкрився Б. Ступка. Обоє: І. Миколайчук, Б. Ступка були отруєні.

Мене, як і моїх друзів, зробили українцями різні речі, події, книжки, спілкування з велетнями духу. Але поза всяким розумним сумнівом серед тих складових, що витесали нас такими, якими ми нині є, були і твори достойників, про котрі я згадав вище.

ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ ПАВИЧКО – ВИДАТНИЙ УКРАЇНЕЦЬ. Наразі більш об’єктивну оцінку усієї його творчості та життєвого шляху дадуть вже наступні покоління українських громадян. Спочивай з миром, ПОЕТЕ.

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В якості абсольвента російської школи й російськомовного технічного університету, продовжую викладання уроків для арестовичів, татарових та інших гордонів – захисників російської мови в Україні. Нині вивчаємо букву «Б». Чому її? Бо з цієї літери починається найбільш вживане російське слово. Закінчується воно м’яким знаком. Здогадались, як це звучить, в будь-якій країні світу? Це одна з самоназв російської федерації, головна «скрєпа» православних мусульман кремлівської Євразії.

Усі, хто називає російську мову рідною, позначте розділові знаки, лапки, виправте граматичні помилки та провідміняйте належним чином (за необхідності) слова в реченні «Больная Бєлгородская Баба Бєспєчно Бухнув Бідон Бражкі Бєзбашенно Біла Бєзструнной Балалайкой Большую Башку Бєзумного Бурятского Брата Баяніста Бєз Бєлья Босіком Бєзустанно Бєгающего Бєрєгом Байкала Бормочащего Буча Блізітся Бєси Боюсь Бумєранга Будєт Больно Бл….ь».

Зустрівши на вулиці російськомовну, зовні, людину, переконайтесь, що перед вами – не частина чергової ДРГ МО РФ з десятками ІПСО в наплечнику. Особливо, коли почуєте: «Я тоже із украйонцев, но руцкоязикіх, по-украінскі плохо панімаю». Навіть, коли побачите куплений на Малій Арнаутській, в Одесі український паспорт з тризубом, питайте про три форми майбутнього часу в українських дієсловах. Приміром, російських окупантів будемо вбивати, вбиватимемо, вб’ємо.

Три форми діють на єдинотелемарафонців, зрадників, колаборантів, російських шпигунів краще, аніж усім відома «паляниця». Мишебрацья, почувши про них, відразу кладуть в зелене галіфе вміст путінського чумайданчика, не добігаючи до крадених унітазів. Не зволікайте, негайно видавайте «нєпанімайкам» квиток на концерт Кобздона. В пеклі Йося, народжений в Маріуполі, вже сотні тисяч разів на біс заспівав власну хітяру «Тум-бала-тум-бала-тум-балалайка, кирзові чоботи, драна фуфайка, здравствуй бурят, ах, как я рад, взгляд етот узкій… я тоже вєдь рускій».

Українська мова під час тисячолітньої війни з «кацапськоюордоюлаптєногіх» завжди була, є і залишатиметься паролем, за допомогою котрого можна зробити швидкий тест «свій/чужий». А всі балачки про братні народи сересеру, улюблені серед росіян мелодичні українські пісні з гопаком, вічно п’яного старшого брата тощо залишаються сталінською пропагандою, без якої не можуть вижити мешканці Сталінграду, Ульяновська, Калінінграда, Жукова, Ленінградської області. Діди воювали (вбивали, ґвалтували, грабували) і цим брудним онучам кортить відзначитись перед потраплянням до Пекла. ЗСУ допомагає виродкам швидко зустрічатись з пращурами, які уникли нюрнберзького процесу для Росії. Це ще попереду. В. Путін недаремно вчив німецьку мову, не довіряє перекладачам. Вальдемар, хенде хох!

ПІ…

Йому тринадцятий минало,

Коли гебню задовольняв.

«Запор», диплом, роботу вдалу,

Все він пізнішенасмоктав.

Зростала Моль у Ленінграді

Посеред гопників, шпани.

Набити йому пику раді

Були реальні пацани.

Затим за паспортом «Адамов»

Ангелу в Дрезденілизав,

Любила Путіна, як мама,

Вся Штазі, він німецьку знав.

Аж раптом – смерть есесесеру,

Майору вже «нє харашо»,

Совщак його, немов фанеру,

На сміттєзвалищі знайшов.

Шматок лайна, ляклива сірість

Стає царьком серед рабів.

Жадібність, підлість та брехливість,

То вічні скрєпимоскалів.

У Пушкінсона була казка

Про бабу, рибку золоту.

Пора Москві шукати змазку,

Бо буде болячефуйлу,

А разом з ним ілохторату

В Рязані та в Улан-Уде.

«А я ж ні в чом нє вінавата» -

Брехня до суду не зайде.

Україна рухається в ЄС чи повз Європу?

Є таке слов’янське слово «балабол», яким означають людину, що не тримає слово, дає обіцянки, котрі не планує виконувати, абсолютно не слідкує за власним язиком, який живе окремими життям стосовно його власника. Бала/бол є скороченням від балалаєчний бол – м’ячик, луганське «погоняло» секретаря РНБО України. Львівський єврей Д. Шмигаль (на ідиш шмигаль – дрібний торговець краденими речами), менеджер театрального мусульманина Р. Ахметова, вже встигнув пообіцяти, що за два роки Україна буде в ЄС.

ЄС неодноразово публічно пояснював зеленим реформаторам, що без реального виконання бодай 7-ми реформ розмову про вступ України до кола 27-ми членів ЄС не варто навіть починати. І пільга у вигляді наслідків війни з РФ є пільгою лише в устах А. Єрмака чи його голосу М. Подоляка.

Отже, що собою уявляють ці омріяні 80-ти відсотками громадян України 7-м реформ (кандидатських умов)?

Реформа Конституційного суду; продовження судової реформи; реальна, а не телевізійна боротьба з корупцією, включно з призначенням керівника САП; боротьба з відмиванням коштів; втілення в життя антиолігархічного закону; узгодження аудіовізуального законодавства з європейським; зміна законодавства про нацменшини.

Жодної реформи Конституційного Суду України неконституційна гілка влади - ОПУ, котрий замінив і ВРУ, і КМУ, не планує. Керівництво України не прислухається до рекомендацій Венеційської комісії, робить все навпаки. Судова реформа залишається пустою балаканиною ще від часів президентства П. Порошенка. Останній приклад: щойно призначений суддя Яворівського районного суду Львівщини (протеже О. Татарова та А. Портнова) усуває з посади законно обраного міського голову Чернігова, отримавши за власний «бєспрєдєл» новенький джип, відсутній в декларації судді. Збільшивши мінімальні пенсії суддів до сотні тисяч гривень на місяць, наша судова «реформа» взагалі не передбачає посилення такої інституції, як суд присяжних, чи відповідальність суддів за ухвалення очевидних для усіх неправосудних рішень. Щодо боротьби з відмиванням кошів достатньо згадати, як особи, проти котрих в США та ЄС розслідуються кримінальні справи стосовно відмивання коштів, вільно мешкають в Україні, хоча сім місяців тому їх нібито позбавили українського громадянства. Скажу відверто: без видачі І. Коломойського (який за допомогу у відмиванні «відстібнув» В. Зеленському 40-к мільйонів доларів на офшорний рахунок, звісно, без сплати податків) американському правосуддю Україна може забути про вступ до ЄС. Як втілювати антиолігархічний закон, якщо за ним олігархами є і В. Зеленський, і А. Єрмак, і В. Пінчук, і С. Льовочкін, і Г. Суркіс, і К. Жеваго, і Р. Ахметов, і Г. Козловський, і А. Садовий, й І. Коломойський? Усі перелічені під час війни стали ще багатшими, на відміну від П. Порошенка. З останнім, що пожертвував ЗСУ більше, аніж всі інші разом узяті, ЗЕ та його ОПУ воюють, яко з єдиним олігархом в Україні. Цю версію боротьби з олігархами можна вчергове продати електорату України, але не європейським чиновникам, серед яких немає бакалаврів права – заочників з Криворізького гірничого технікуму. Стосовно законодавства про ЗМІ Україна нині не далеко посунулась від РФ чи Північної Кореї. Три телеканали, що не бажають вилизувати ОПУ, не лише позбавили бюджетного фінансування (на відміну від учасників «єдиного телемаратону»), а й взагалі вилучили з цифрового мовлення. Мовників викинули з етеру за усною вказівкою когось з ОПУ. Українські суди ось вже 2-й рік поспіль розглядають скарги дискримінованих телеканалів, це чергове нагадування бюрократам з ЄС про судову реформу в Україні. До кінця першої п’ятирічки президента В Зеленського суди будуть щось розглядати. А якщо його оберуть на наступний термін «незалежні» судді будуть й надалі протягом додаткових 5-ти років вивчати обставини дискримінації 3-х телевізійних каналів. Це все, що європейці повинні знати про незалежність судової гілки влади в сучасній Україні. І останнє – про національні меншини. Деякі з них (зокрема, російська та єврейська) мають більше реальних, а не задекларованих, прав, аніж титульна, українська нація. ЄС вимагає створення в Україні механізму виявлення меншин перед гарантованим задоволенням їхніх культурних потреб. Адже запис по етнічну приналежність від 1992 року відсутній в українських паспортах. Іншого регламенту ідентифікації громадянина України, яко частини якоїсь національної меншини, поки просто не існує. За 30-т оів його не виробили і не планували створювати.

Читайте та вирішуйте самостійно, як далеко наша держава знаходиться від стіни європейських стандартів. Можливо, коли Д. Шмигаль говорить про те, що за два роки «ми можем бути в ЄС», він має на увазі власну родину? Вірю, знаю, цей може.