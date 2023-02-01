Пароль – 2. Українці Луганщини, тримайтесь. Зелений сюжет про 12 замахів. Врізав дуба – жінці шуба. Землю трусить.

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На прохання читачів продовжую викладання дефективних уроків росіянської мови. Нині надійшла черга букви «П». Ця літера є другою за частотою вживання громадянами мокшанської федерації, опісля «Б». Як і улюблене слово усіх мешканців Росії. Анатомічна місцина (слово), звідки вони вилізли в цей світ й куди ми їх повернемо, складається з п’яти літер, закінчується на «да». Себто, так/так.

Вічно сувора Надя Савченко/Медведчук називає се місце кобилячою тріщиною. Прислухаймося, бо Надійка, екс-народна депутатка України з першої п’ятірки списку Ю. Тимошенко, є видатною експерткою по згаданим ніжним тріщинкам.

Почнемо з традиційної граматичної вправи. Надаю перелік російських часто вживаних слів, котрі починаються буквою «П». Треба поставити розділові, пунктуаційні знаки, виправити можливі помилки, вжити необхідні відмінки тощо. Аби в цій «вологодской нєскладухє» побачити бодай якийсь сенс. Байконурський майор сказав би: «Паєхалі!» Вже мус їхати, вйо, бо дощ падЕ, коні мокнуть поза парасолем.

«Православний Поп Подкравшись Полночним Партізаном Поврєділ Попу Правєдніку Постящемуся Пєрєд Псалтирьом Повторіл Побєду Понашему Прєісполніл Посвященіє Пєщєрноє Прєчудєсно Пока Пососьом Пітєра Пуцькіна Посланного Провідєнієм Поднять Поволжьє Пєрєд Поркой Подзємний Пол Пахнєт Падалью Поля Под Попасной Пацанам Прігожина Поплофуєло Помянєм Пєтухов Потних Поллітровкой Пора Пєрємєщаться Побліже Паріж Пармєзан Пєріньйон Паелья Піцца Паста Піногріджа Потнікі Пока Помєняй Парніша Побєжим Прямо Пєрєд Посадкой Пєнза Понаєхалі Пєнзюкі Пєрмь Пєрмячікі Пріятнєй Послє Проктології Полковніка Понос Помогітє Подло Попускают Паніческі Почьотую Похоронку Пєрєшлітє Прєдкам Пусть Поєдят Почеловєческі Пєрвийраз Получат Пособіє По Поводу Прєждєврємєнно Пал Пострєл Погєройскі Пошлі Поочерєді Помірать Пой Пєсню Пєчальную Погасла Поздняязвізда Путі Піпєц Прішла П……да».

Якщо випадково, помилково, забудькувато промови/в/ла в Україні бодай одне речення мовою окупантів, вбивць, ґвалтівників, катів, грабіжників, злодіїв, збоченців, рецидивістів з РФ, брехунів, хабарників з ОПУ, ОГПУ, ВРУ, КМУ, ВЦА, МОУ, ГРУ ЗСУ, ФСБУ, візьми мило DURU (символічна назва) і щільно вимий дурою писок, язик, пампулі, ясна, зуби, очі, ніс та вуха. З будь-якою епідемічною заразою варто наполегливо боротись. Інакше – ніяк, або вона: російська мова здолає нас, або ми нарешті станемо УКРАЇНЦЯМИ. А не молодшим братом, малоросійським рабом психічно хворої навали ординців-садистів, котрий задовольняє усі збочені примхи мишебрацьєв.

Українці Луганщини, тримайтесь

Довелось протягом 2018/2019 років працювати в Лисичанську, в Норвезькій раді у справах біженців. Аналогічна Данська рада у справах біженців, що нині розгортає власну діяльність в Миколаєві, але категорично відмовляється приймати мене на роботу, бо застарий (63 роки), була нашим добрим конкурентом.

До слова, колишній комуніст? регіонал 1960 року народження Ю. Гранатуров, що працює заступником голови Миколаївської ВЦА В. Кіма, є молодим, новим обличчям влади слуг народу. Б’юсь об заклад, що більше разів, аніж Ю. Гранатуров підтягнусь, точніше відстріляюсь з ПМ чи АК, покажу кращі результати під час тестування на знання законодавства, державної, англійської, польської мов. Але в дерибані, відкатах – я профан.

Юрій Ісайович, супер-профі залишається поза конкуренцією, він потрібен будь-якій владі, наче курячі яйця по 17 грн за штуку. Наразі я виживаю на щомісячну пенсію розміром 2300 грн. Як казали німецькі, російські, ізраїльські нацисти, кожному – своє.

Щодня в офісі біля центрального ринку Лисичанська, що розтягнувся вздовж річки Сіверський Донець на 42 км, та місцевої автостанції (Сіверськодонецький міжнародний автовокзал розташований на відстані 15 км від неї) я без обіду в інтервалі 8-00/16-00 надавав правову допомогу ВПО з Луганщини та Донеччини. Неодноразово відвідував Бахмут, Слов’янськ, Сіверськодонецьк, Щастя, Рубіжне. Кожної п’ятниці о 6-00 я виїздив до Станиці Луганської, приймав там людей в будинку культури біля районної адміністрації та пізно ввечері повертався на базу, орендовану квартиру в будинку без гарячої води Лисичанського мікрорайону РТІ (названого так на честь доведеного російськими «інвесторами» до банкрутства заводу «рєзіново-тєхніческіх іздєлій»). Після перемоги В. Януковича на президентських виборах в 2010 році інвестори з РФ потужно зайшли в Лисичанськ (серед населення якого етнічні росіяни складали 30 %, етнічні українці – 62 %) і перетворили на банкрутів УСІ місцеві рентабельні підприємства: нафтопереробний завод, пивзавод, завод ГТВ, склозавод, молокозавод, содовий завод. Трійко місцевих шахт та хлібний завод виживали виключно завдяки дотаціям українського уряду.

Це звичайна технологія ФСБ РФ. Згадайте, як росіяни, інвестори - за словами дипломата В. Чайки, довели до банкрутства з наступним розграбуванням підприємства в Миколаєві: ЧСЗ (до 1991 року - найбільший суднобудівний завод в Європі), кондитерську фабрику (пам’ятаєте смак цукерок «Вечірній Миколаїв»?), «Дормашину», завод ПММ, парфумерну фабрику «Червоні вітрила» (наші мами досі згадують аромат брендового мила вітрил) тощо.

Не буду деталізувати життя в Луганській області протягом 2018/2019 років. Кому цікаво, читайте мою автобіографічну книжку «#Луганські щоденники». Лише пригадаю мужніх місцевих жінок з окупованих Луганська, Алчевська, Антрацита, Брянки, які тоді публічно, не звертаючи жодної уваги на свідків, розмовляли зі мною виключно українською мовою. Жінки, козачки з південної Слобожанщини – це ж просто вогонь. Як вони там? В 2014 році Лисичанськ знаходився під російською окупацією лише 2 місяці. Зараз буряти, кадирівці, саратовці там панують вже вісім місяців.

Згадую новий продуктовий супермаркет, котрий щойно з’явився в районі «РТІ». Якось ввечері, після роботи купував там свіжі пиріжки з картоплею. Випадково сказав, що вони власним сайзом (як черевики 43-44 розміру) нагадують пиріжки, які нам в Золотому-1 пекла наша бабуня Меланія Михайлюк. Онука та донька куркулів знала, що означав голод 1932/1933 років. Тому пиріжки були таких захмарних розмірів, що більше двох ми – онуки не могли з’їсти. Розмова з гостями починалась виключно після того, як вони, присівши за стіл, потужно пообідали. Скільки пам’ятаю бабусю, у неї головне питання формувалось просто: усі поїли багато, голодних немає?

Українська мова є паролем, особливо на Луганщині. Вперше почувши мене, україномовного чоловіка, жінка з міні-пекарні супермаркету виключно для мене спекла пиріжки з вишнею (бабусиного улюбленого розміру) і чекала ввечері моїх відвідин магазину. Постійно заглядала в торговий зал. Коли я прибув, вона просила, щоб я говорив з нею нашою українською мовою. Як ці люди виживають в російській окупації, оточені стукачами, колаборантами, зрадниками, місцевими етнічними росіянами? Уявіть, що вони відчувають?

Коли народжені в Івано - Франківську Ю. Андрухович чи Ю. Винничук пропонують віддати Донбас росіянам, у мене виникає зустрічна пропозиція. Може ми віддамо РФ двох Юрків, видатних митців?

Зелений сюжет про 12 замахів

Колишній прем’єр Ізраїлю нещодавно зізнався, що особисто йому В. Путін в приватних розмовах, як єврей - єврею (Путіна виховували прийомні батьки, зменшивши його вік з 1950 р. н. до 1952 р. н), кілька разів твердо обіцяв фізично не вбивати єврея В. Зеленського.

Те саме слідом за ізраїльським політиком повторив і власне В. Путін, якому тотально залежний від полковника ФСБ РФ А. Єрмака айкос-клоун був потрібен для підписання акту капітуляції в Києві протягом лютого/березня 2022 року. Звісно, обоє брешуть, каже боневтік. Я йому вірю. Не міг взірець патріотизму, героїзму щось пообіцяти росіянам в Парижі чи Омані. Це ж Україна – акторка німецьких стрічок для дорослих за участю Сеньйора Голодомора, чий любий друзь привіз до Києва Термос. А ось В. Зеленський – не такий.

Мене менш за все цікавить національне походження чи етнічна самоідентифікація В. Зеленського та В. Путіна. Як щодо 12-ти замахів на життя В. Зеленського? Дружина та діти президента України перед 24. 02. 2024 переїхали на його віллу в Італії. Власним батькам В. Зеленський купив великий будинок з державною охороною в Ізраїлі. Зразковий син, чоловік та батько, найвеличніший лідер сучасності.

Добре сплановані замахи, за словами секретаря РНБОУ та очільника СБУ, в кількості «дванадцять» (за числом апостолів навколо Христа Спасителя), прямо в центрі Києва, коли увесь березень А. Єрмак, В. Зеленський, О. Татаров, К. Тимошенко, брати Шафіри, дружина Гогілашвілі, І. Шурма, І. Жовква, М. Подоляк та О. Арестович їли виключно мівіну без червоної ікри, були організовані ФСБ РФ чи ГРУ МО РФ за особистим наказом В. Путіна. Повіримо?

Але усі замахи були вчасно розкриті. Вочевидь, виконавці (принаймні дванадцять – хоча б по одному на замах) були заарештовані? Чи ліквідовані? Їх обміняли? На кого? Може, український суд традиційно відпустив усіх заколотників, зрадників, шпигунів, російських диверсантів, професійних кілерів під особисте зобов’язання або підписку про невиїзд?

Альо, сценаристи «95 кварталу» з ОПУ, які робили «замах» на помічника В. Зеленського, менеджера, продюсера С. Шефіра, у вас – криза жанру? Від вересня 2021 року МВСУ та СБУ посилено шукають, хто ж без окулярів так точно обстріляв з автоматів машину Шефірів, випадково нікого не вбивши. Той замах досі не розкрито, бо розслідувачі неминуче можуть вийти на себе: сценаристів, режисерську та логістичну групи, масовку, автора ідеї, керівника реквізиту, продюсера кастингу, акторів, каскадерів тощо.

Ніколи не було замахів і ось - знову. Та ви вже власними ЗАМАХАМИ реально ЗАМАХАЛИ глядачів, навіть із зеленого електорату. Пора показати «дванадцять друзів Оушена» (офіцерів ФСБ РФ, ГРУ МО РФ), голлівудські фанати з ОПУ, РНБОУ, СБУ, МВСУ, ГРУ МОУ. Вигадайте вже щось нове, плагіатори.

Кому ви потрібні, щоби на вас замахуватись? Де І. Баканов та призначені ним зрадники з СБУ, двійко дорослих синів О. Данилова, зять Ю. Тимошенко, син Ю. Бойка? Куди ці мужчини сховались від мобілізації й можливих замахів? Бережіть їх та усіх синків, зятьків, племінників (призовного віку) міністрів, народних депутатів від сценаристів «95 кварталу», «Єдиного телемаратону», «Жіночого кварталу», «Байрактар news». Коли їси виключно мівіну, усіляке може в голову залізти )

Врізав дуба – жінці шуба

Скільки коштує мужик,

Якщо він – із чмоньки бик?

Чмобики дешевше шуби,

Завертайте баби губи,

Розкатали дєвкі рано –

Вам сюрприз із чумайдана

Вохі пуцькіна, царя.

«Мужиков убілі зря?

На просторах всєй страни

Мьорзнєт руцкій ніз спіни.

Подскажитє, дєлать чо?»

«Вот вам фуйчерезплєчо,

Уж закончілось кіно,

Шубу сдай, гризідєрьмо,

Єсть бурятская коніна

І кремльовская уріна».

Мокша прагнув до Берліну,

У сім’ї тепер – «Калина»,

Біля нужника в сараї,

Іржавіла, замерзає.

Ні асфальту, ні бензину…

Треба знову в Україну

Молодшому лізти сину,

Одягайте худобину

У кальсони та онучі.

Вже його чекають в Бучі,

Щоби швидше врізав дуба,

Може, самці буде шуба.

Землю трусить

У Туреччині землю трусило.

Разом з Сирією хтось карає

Посередника, який без мила

В «зерновий коридор» залізає.

Ердоган має свій Маріуполь,

Під завалами діти вмирають,

Виціловує Путінудупу,

Хоч ракети сусіда вбивають.

Ми не будемо питати, чий Крим,

Чи згадувати про північний Кіпр.

Право це не коли закон - одним,

А іншим дишло, куди верне кінь.

Орбан, Башар Асад, Ердоганчик,

Пітерський гопник вам шле свій привіт.

Відкрийте путінський чумайданчик

Й їжте, на вас дивиться увесь світ.

Планета Земля, як гумовий м’яч.

Коли в Донбасі стискати її,

То через море, в Азії не плач,

Коли вже загинуть діти твої.

Можна сказати: вина природа,

Яка іноді Землю так трусить,

Й забути морального «урода»,

Що в камері сидіти вже мусить.

Якісь перемовини з ним вести

Можуть лиш відверті боягузи.

Будете відповідальність нести

За вбивць в Кремлі, на місці Союзу.