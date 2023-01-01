«Денис Кірєєв – співробітник ГУР, якого вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю». Інтерв'ю з Кирилом Будановим

Денис Кірєєв – учасник українсько-російських переговорів у Білорусі – був штатним співробітником ГУР Міноборони України, якого працівники СБУ вбили в автівці СБУ у Києві 5 березня, а тіло Кірєєва викинули на вулицю, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода очільник ГУР Кирило Будинов. За його словами, він, особисто, знав Кірєєва з 2009 року і версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, очільник ГУР відкидає категорично.
Радіо Свобода поговорило з Кирилом Будановим через три дні після того, як про Дениса Кірєєва написало видання The Wall Street Journal (WSJ). У публікації йшлося про те, що саме Кірєєв у деталях, попередив українське керівництво про плани Путіна наступати на Київ 24 лютого. Як зазначає WSJ, коли Кірєєв їхав на другу переговорну зустріч у Білорусь, по дорозі його вбили співробітники СБУ, вважаючи Кірєєва російським агентом. Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Кірєєва вбили через брак координації між ГУР і СБУ.
Кирило Буданов каже, що він «чудово знає людей, які стратили Кірєєва» і що з приводу цього вбивства він мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, це була їхня остання розмова.
– Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента – поки що єдиний представник чинної влади, хто прокоментував вбивство Дениса Кірєєва. Він сказав, що це наслідок поганої координації між ГУР та СБУ. Ви можете це підтвердити?
– Я сказав би трошки інакше, але коментувати думку пана Михайла не буду. Проте зверну вашу вагу, що у тому самому коментарі він сказав ще одну цікаву річ. На питання, чи був Кірєєв російським шпигуном, однозначно ні, не був. Це, мабуть, єдине, що я вам прокоментую.
– А чому ви настільки впевнені, що не був? Може, він був подвійним агентом?
– Це досить дивне питання. Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Це просто для розуміння вам.
Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. На одному з таких заходів, коли я ще був молодим офіцером, вперше в житті я його і побачив.
І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах.
– З публікації The Wall Street Journal випливає, що його вбили співробітники СБУ. Ви поділяєте цю версію, що його вбили співробітники СБУ?
– Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ – ред.) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт.
– З ваших слів Денис Кірєєв – герой. Ви казали, що він зіграв ключову роль в інформуванні вас про плани Путіна. З того, що ви озвучили щойно, виходить, що співробітники СБУ вбили українського героя?
– Це абсолютно так і є (співробітники СБУ вбили українського героя – ред.).
– А як так могло статися?
– Вибачте, але інколи такі страшні випадки вже траплялися. Не такі страшні, як цей. Але проблеми були і раніше.
– Виходить так, що держава в особі ГУР не змогла захистити свого агента?
– Це не агент, а штатний співробітник. Це перше.
– Штатного співробітника…
– Абсолютно ні. Тому що ніхто не очікував такої реакція від тих людей, які це провели. Ми ж не займаємося охороною своїх власних сил і засобів, скажімо, від поліції, НАБУ або СБУ. Це нонсенс! Розумієте?
І коли під’їхала автівка, з якої вистрибнули бійці «Альфи» і співробітники ДКР (Департаменту контррозвідки СБУ – ред.) та сказали пересісти в цю автівку, сам пан Кірєєв сказав своїм охоронцям, офіцерам, які його супроводжували, а його тоді супроводжували ще два співробітники Департаменту внутрішньої безпеки нашої, що спокійно, це співробітники СБУ, вони хочуть щось у мене запитати.
– Пане Буданов, тоді СБУ очолював Іван Баканов. Є також інформація – про це йшлося в розслідуванні «5 каналу» (цей канал я не можу назвати незалежним медіа), тим не менше, за 10 днів до вторгнення там вийшов матеріал, де йшлося про те, що пан Кірєєв був у дружніх стосунках із паном Бакановим.
– Це не зовсім відповідає дійсності.
Пан Кірєєв мав як закритий співробітник, а він був закритим співробітником (про це, оскільки він вже загинув, можемо відверто казати), мав зв’язки з дуже багатьма людьми взагалі по всьому світу.
Авжеж він мав певну комунікацію зі згаданою вами людиною. Пряму чи опосередковану – на це питання я відповідати не буду. Але можливість такої комунікації існувала.
– Але, виходить, що співробітники СБУ розробляли якийсь план щодо Кірєєва, вони, можливо, його вважали російським агентом і спробували здійснити якусь спецоперацію щодо нього та перевиконали свої повноваження, м’яко кажучи?
– Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди. Чому він їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. Тому що це служба, яка відповідає, зокрема, за аспекти взаємодії з іншими органами.
За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники «Альфи» з криками «Це СБУ!», вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі.
Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство.
– Виходить, що його позасудово стратили співробітники СБУ.
– Висновки робіть самі.
– Скажіть, будь ласка, а чи потім ви мали розмову персонально з Іваном Бакановим щодо цього інциденту?
– Авжеж мав. Це була моя остання з ним розмова.
– І як він вам це пояснював?
– Ніяк.
– Зовсім ніяк?
– Він не зміг нічого толком пояснити.
– А як ви самі вважаєте, то це все-таки збій комунікації і координації між органами, а чи просто хтось хотів звести якісь рахунки з Кірєєвим?
– Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти.
Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все.
– Ви пам’ятаєте, в «Українській правді» 5 березня з’явилася новина з посиланням на правоохоронні органи про те, що СБУ ліквідували російського агента при затриманні. Ви пам’ятаєте?
– Авжеж пам’ятаю. Чудово пам’ятаю. Це спроба захиститися. Що ж тут незрозумілого?
– А хто кого пробував захистити?
– Тих людей, які це зробили.
– А ці люди, які це зробили, вони зараз де?
– Знову ж таки йде слідство. Його проводить ДБР. Будь ласка, всі запитання до них. Я не маю права коментувати таку інформацію.
– А, може, ви знаєте, чи ці люди і досі працюють в СБУ?
– Я знаю. Проте ще раз вам кажу: коментувати я це відмовляюся.
– Пане Буданов, яка була роль Кірєєва в переговорах у Гомелі?
– Яка роль? Я відправив його туди. І перший раз і другий раз він же ж мав сідати в потяг відразу після того, як мав завітати до СБУ.
– А навіщо? Яка була ціль його туди відправити?
– Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону.
– Як ви думаєте, у того, хто вбив Кірєєва, чи було на меті або зірвати ці переговори, або, в такий спосіб, послабити на цих переговорах позиції України, ліквідувавши Кірєєва?
– Я можу висловити абсолютно свою суб’єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога.
Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю.
– Ці люди, про яких ви кажете, вони з України, з української сторони?
– Перш за все з української сторони. Це перш за все.
– Ви сказали, що ви зараз не хочете багато чого казати. М’яч на стороні ДБР...
– Я не не хочу. Я не маю права такого робити. По-перше, як посадова особа, по-друге, як офіцер і, по-третє, це в принципі не коректно. Вибачте, ви все ж таки журналіст, а не слідчий орган.
– Але чи ви знаєте особисто цих людей?
– Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили.
– Протягом останніх днів я провела кілька розмов з різними людьми, які дотичні до СБУ та розвідки – в минулому і тепер. І вони мені казали, що Кирило Буданов не просто так зараз хоче пролити світло на цю історію, коли починає давати коментарі і розповідати про Кірєєва. Яка ваша мотивація говорити про це?
– Моя мотивація дуже проста. Я зараз вимушений це все коментувати, у тому числі спілкуватися з вами, бо пішла серйозна інформаційна хвиля і пішла дуже серйозна хвиля по протидії.
З протидією я в принципі звик жити. Це ніяк мені життя не затьмарює, як то кажуть. Проте паплюжити пам'ять нашого героя не дозволю нікому! Ось і все.
– Влітку Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова з таким формулюванням, що його дії могли призвести до загибелі людей. Чи йшлося про Кірєєва?
– Я не знаю, що саме мав на увазі президент. Коментувати висловлювання посадових осіб, а тим більше, першу особу держави, не можу.