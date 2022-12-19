Олександр Пасічний: «Сила – в громадах»

- Ми моніторимо діяльність народних депутатів України від Миколаївської області з початку повномасштабної агресії рф. Ми відмітили, що саме ви зробили акцент на роботу в громадах свого округу. З чим пов’язана така активність?

- Відверто кажучи, я не рахую, скільки разів і де побував. Це – мій стиль та практика роботи, розпочата з дня обрання Народним депутатом України по 127-му округу. Втім, звісно, під час війни необхідність частіших зустрічей в територіальних громадах значно зросла. На це є багато причин, з яких такі: мені, як народному обранцю слід на власні очі переконатися, як і чим живуть люди під час війни; які проблеми їх турбують; особисто оглянути місця руйнувань, які завдав ворог; обговорити питання першочергової допомоги з боку які місцевої, так і центральної влади. Інколи слід просто навіть морально підтримати керівників, активістів, депутатів громад, які на своєму фронті роблять важливу справу. Населені пункти 127-ого округу серйозно постраждали від ударів ворожих військ.

- Який там наразі стан справ? Чи плануєте допомагати у відновленні?

- На жаль, насправді населені пункти мого округу зазнали значних руйнувань та ушкоджень. Буквально з перших днів війни «прилетіло» до Радсадівської територіальної громади: загинула людина, постраждалі будинки, школа, завод. Постраждали від ворожих ударів Нечаянська та Ольшанська територіальні громади. Й досі ворог продовжує обстрілювати з моря багатостраждальний Очаків та села Куцурубської територіальної громади. Є проблеми і в інших громадах округу. Можу з впевненістю сказати, що я про них не лише знаю, але і допомагаю вирішувати в межах своїх повноважень та з врахуванням моєї роботи в бюджетному комітеті Верховної Ради України та у складі Національної ради з відновлення України. Допомагають колеги по парламенту, які від мене дізнаються про виклики, які стоять перед Миколаївщиною. Залучаю до допомоги іноземних партнерів. До складу округу входить чимало сільськогосподарських підприємств.

- Як можете оцінити їхній внесок в життєдіяльність громад та наближення Перемоги?

- Ви праві в тому, що ці люди насправді своєю щоденною працею наближають нашу спільну Перемогу. Бо працюють кожен на своєму фронті. Більш того, саме на керівників та підприємства, які вони очолюють, розраховують і громади. Пишаюся дружбою та діловою співпрацею з керівником АТ «Радсад», очільниками фермерських господарств Степівської територіальної громади, іншими аграріями. Вони і волонтерять, і вирощують врожаї, і підтримують ЗСУ. Війна стала іспитом для аграріїв. Проблеми з пальним, низька ціна на врожай, складні питання з реалізацією продукції. Разом намагаємося все вирішити. Із великим сумом згадую справжнього патріота, успішного керівника, професіонала, керівника ПСП «Україна», що в селі Кам’янка, Андрія Костерчука, який пішов з життя. Завдяки його підтримці наша команда забезпечувала миколаївців питною водою, організовувала доставку гуманітарної допомоги.

- Ви кажете про свою команду. Маєте на увазі конкретних людей? В чому полягає командна робота?

- Безумовно, це конкретні люди. Вони під час того, як я працюю у Києві, в комітетах та комісіях Верховної ради України та безпосередньо беру участь в пленарних засіданнях, трудяться на окрузі. Займаються прийомом громадян, видачею гуманітарної допомоги, виконанням моїх доручень та реагуванням на звернення виборців. В Миколаєві – це Ігор Кликов та Олександр Балакін. В Києві мені допомагає Дмитро Фесюн. Вдячний їм за роботу! Також хочу окремо подякувати голові Миколаївської районної ради Ганні Коверзнєвій. Під час відвідувань територіальних громад ми разом працюємо над вирішенням проблем. Вона – на місцевому рівні, я на – своєму, депутатському. Вважаю, що кожен на своєму місці і рівні наближає нашу спільну ПЕРЕМОГУ. Тож вона не за горами. Як і всі українці щиро в це вірю!

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