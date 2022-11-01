Осінній Херсон. Тиждень після деокупації (фотогалерея)

Минув тиждень після звільнення Херсону від російської окупації. Місто оживає, люди вже не бояться гуляти вулицями. У Херсоні досі немає електрики, опалення та води, але жителі радіють, тому що можуть вільно спілкуватися та фотографувати. Про «русский мир» нагадують обдерті плакати, російські товари, які ще залишаються на ринку та порожні постаменти викрадених памʼятників міста.

Але недалека присутність противника відчувається – є перші «прильоти» по місту з міномета. Люди дуже хочуть повернутись додому, але поки Херсон закритий і перетворився на прифронтове місто. Проєкт «Новини Приазовʼя» вирішив показати, як зараз виглядає вільний Херсон.

Центральна пішохідна вулиця міста. Вулиця Суворова

Фасад одного з будинків на вулиці Суворова

Мурал із портретом Кузьми Скрябіна на тлі круч Станіслава. Малюнок виконали художники з київської арт-студії Mural Market. Мурал виконаний на фасаді будинку художньої творчості, колишнього будинку родини Фальц-Фейнів на вулиці Суворова.

Постамент, на якому стояло погруддя Олександра Суворова. Під час російської окупації Херсону 24 жовтня 2022 року погруддя демонтували та вивезли російські окупанти. Вулиця Суворова

Напис на одному з парканів міста: «Сміються, плачуть, солов’ї і б’ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, – знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада, – весна іде назустріч нам. Весна в цей час нам рада». Олександр Олесь. Вулиця Суворова

Свято-Успенський собор. Вулиця Соборна

Пам’ятник Анатолію Малишевському. Близько 20 років дідусь з вадами зору за будь-якої погоди приходив на одне й те саме місце та співав. Тепер на цьому місці пам’ятник. Вулиця Суворова

Постамент, на якому стояв монумент князя Потьомкіна. Під час російської окупації Херсону 26 жовтня 2022 року його демонтували та вивезли російські окупанти. Потьомкінський сквер

Спалена автівка в провулку Сестер Гозадінових

Залишки «русского мира» у Херсоні