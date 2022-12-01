«Робимо все можливе в нинішній ситуації», - Микола Логвінов про теплопостачання за відсутності електроенергії

Планові та аварійні відключення електроенергії, спричинені неодноразовими масованими ракетними ударами, докорінно змінили життя українців, змусивши пристосовуватися до багатогодинної, а то й кількаденної відсутності електропостачання. З його відсутністю часто зникає й тепло. Як працює в таких умовах ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», що постачає теплоносій понад 60% миколаївців, читайте в інтерв’ю директора підприємства Миколи Логвінова:



- Миколо Юрійовичу, як взагалі пов’язано та наскільки впливає відсутність електроенергії на роботу підприємства та подачу теплоносія миколаївцям?



- Почнемо з того, що для штатної роботи котелень наявність світла, точно так само як газу і води, є обов’язковою умовою. Саме тому ми займалися і займаємося облаштуванням свердловин, щоб тепломережі заповнювалися якісною водою, а не солоною з річки, яка просто зіпсує і наші, і внутрішньобудинкові системи опалення. Ми всі знаємо чиїх рук справа відсутність електроенергії, і єдине, що можемо зараз зробити – підлаштовуватися під ситуацію і працювати з максимальною самовіддачею, що ми, власне, і робимо.

На сьогодні всі котельні ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» включені до графіку планового відключення електропостачання м. Миколаєва. Працюємо за загальним графіком – 2 години світла немає, 4 години є.

Чи достатньо 4 години, щоб всі наші об’єкти запрацювали на повну потужність, а теплоносій дістався до кожного жителя – ні, не завжди.

- Зрозуміло, що і для запуску об’єктів потрібен час, і для транспортування теплоносія потрібен час. Наскільки підприємство встигає забезпечити відпуск теплової енергії?

- Запуск котелень – це складний технологічний процес. Котельні є різної потужності, різних років будівництва, є модернізовані, є немодернізовані, кожна має свої нюанси. Якийсь об’єкт ми можемо запустити за 20-30 хвилин і він працюватиме відповідно до нормативних параметрів, запуск якоїсь котельні може тривати й годину в силу супутніх обставин, і для забезпечення відповідної температури теплоносія потрібен ще додатковий час. Буває й так, що теплоносій не встигає дійти до споживача як знову відбувається вимкнення електроенергії. Знову ж таки, роль відіграє і віддаленість будинку від котельні, і стан внутрішньобудинкової мережі опалення й ряд інших обставин. Є також індивідуальні та центральні теплові пункти, і випадки, коли на котельні світло є, вона працює, теплоносій подається, а за конкретною адресою, де встановлено тепловий пункт, електроенергії немає, або ж навпаки – і починаються запитання: «Світло є, де тепло?»

Ми намагаємося врахувати всі ці моменти, аби в будинках жителів був належний температурний режим.



- Як в таких умовах будуть здійснюватися нарахування за тепло?

- Нарахування – це надзвичайно важливе питання, яке турбує містян, які до речі, тільки отримали платіжки за листопад, і в листопаді ще не було таких перебоїв зі світлом, наші об’єкти працювали безперебійно. Що стосується нарахувань вже за грудень - зрозуміло, вони будуть меншими, у зв’язку з відключенням електроенергії. Варто наголосити, що майже 98% житлових будинків, до яких постачає теплоносій наше підприємство, обладнані вузлами комерційного обліку теплової енергії, і споживачі будуть сплачувати лише за фактично спожите тепло. Це дуже важливо. У момент призупинення роботи котельні, робота циркуляційних насосів припиняється і теплоносій на житловий будинок не подається, і відповідно тепловий лічильних не нараховує тепло. Тому платити за холодні батареї ніхто не буде.

- Вже зрозуміло, що всі ми маємо прийняти нові обставини, але продовжуються розмови про повний блекаут, що тоді?

- Я гадаю, що всі українці давно зрозуміли, що нам треба готуватися до найгірших сценаріїв, бо попереду зима, і певно, що ворог буде цим користуватися, залякуючи нас. У підприємства є генератори, і є план дій на такий випадок, проте, якщо хтось думає, що це дозволить закрити 100% потребу, і в кожному будинку при цьому буде мінімум +18 градусів – ні, і до цього треба бути готовим. Бо навіть якщо на котельні буде електроенергія, то питання транспортування теплоносія до будинків – питання відкрите. Ми з літа закликаємо миколаївців на сторінках наших соцмережах мінімізувати тепловтрати у квартирах та будинках, готувати кімнати та облаштовувати їх на випадок відсутності тепла, мати мінімальний набір найнеобхіднішого (їжа, вода, ліки, ліхтарі тощо), читати повідомлення влади та мати під рукою перелік Пунктів Незламності. Бо поки ЗСУ нищать ворога, у нас тут свій фронт, і кожен наш працівник 24/7 на зв’язку і робить на своєму місці все, щоб тепло таки було у будинках містян, всупереч всьому, і буде робити й надалі.

- Оплата за тепло. Який відсоток розрахунків наразі і чи будуть надалі миколаївці добросовісно розраховуватися за тепло?

- Постійно кажу, що відсоток розрахунків миколаївців за тепло є одним з найвищих в Україні. І навіть попри війну, містяни відповідально підходять до сплати за отримані послуги. Відсоток погашень боргу на початок сезону перевищує 73%. Загальний борг станом на грудень складає близько 237 млн грн, з яких майже 190 млн – борги минулих років. Ми надзвичайно вдячні жителям за оплати, вони дозволяють підприємству функціонувати та постачати тепло до будинків у цих надзвичайних умовах сьогодення.

- Ще одне запитання, яке цікавить – точки видачі очищеної води. Скільки їх на сьогодні і скільки ще у планах?

- Наразі підприємством облаштовано понад 40 свердловин, встановлено 34 станції зворотного осмосу, які функціонують для очищення води на забезпечення потреб містян. У планах ще 45. Це стало можливим завдяки і міській владі, і донорській допомозі. Функціонування даних свердловин та станцій очищення допомагає закривати питання з технічними потребами у воді для нас, як теплопостачальника, і роздачею води для містян. Наразі у середньому на сьогодні добове споживання очищеної води зі станцій, що встановлені на підприємстві, становить 600 000 літрів. Проте, роботи ще багато, тож не зупиняємося.