Різдвяна ялинка по-миколаївськи, як місце для вдячності ЗСУ, зізнань у любові до України та візуалізація мрії про Мир та Перемогу

Цього року в Україні свята будуть не такими, як зазвичай. Багато родин вимушено розлучені війною, будуть зустрічати новий рік за іншими часовими поясами, у різних країнах та містах. Для когось, замість різдвяних дзвонів, будуть лунати вибухи російських снарядів. А Герої, які віддали свої життя за те, щоб ми жили у вільній країні та могли зустріти Новий рік та Різдво за українськими традиціями, більше ніколи не будуть сидіти з нами за сусіднім столом. Проте, попри скорботу, кожен день, прожитий з моменту повномасштабного вторгнення, наповнений сподіваннями на Перемогу та мріями про відновлення того, що намагається забрати у нас росія.

Щоденно українці продовжують працювати та творити, в єдиному пориві, бажаючи жити без війни та розвивати наш рідний Дім. Саме про це сьогоднішня новорічна головна ялинка Миколаєва, яка стала символом мрій українців та місцем, де кожен отримав змогу висловити вдячність тим, хто обороняє нашу країну.

З різних куточків міста до статуї Святому Миколаю, стікаються люди. Вони просять у Покровителя захисту для українських воїнів, дякують ЗСУ за те, що живі. Та просять Бога захистити Україну, подарувати їй Мир.

«З Новим роком, герой-захисник! Бажаю вам здоровʼя, успіху, повернутись з війни до своїх рідних живими», - йдеться на одній з десятків листівок, якими прикрашена ялинка.

На імпровізованій ялинці, яка стала наче плащем для статуї Миколая, багато саморобних іграшок. Для багатьох з тих, хто прийшов ними прикрасити міську ялинку, ці іграшки щось уособлюють. У соцмережах миколаївців можна знайти розшифровки послань, які містяни залишили Миколаю.

Серед прикрас є й солодощі. Хтось прикрасив ялинку ліхтариком. На одній з «гілочок» емблема Миколаївського зоопарку. На інших висять військові шеврони.

Від миколаївських морпіхів на ялинці плакат з мрією про повернення додому кожного воїна. Хтось з маленьких миколаївців просить про наближення зустрічі з «найкращим братом Назаром».

Навколо «ялинки» ходить маленька дівчинка та шукає свою іграшку, якою днями прикрасила ялинку. Вона дуже радіє тому, що завдяки комунальникам, які підняли знизу догори частину іграшок, тепер її прикраса висить високо-високо.

Люди фотографуються біля незвичної ялинки, телефонують по месенджерах до рідних та знайомих, в онлайні показують головне новорічне дерево Миколаєва. Багато хто ходить навколо ялинки та читає побажання миколаївців.

«Боже, оберігай Бахмут. Оберігай Україну», - йдеться на одній з листівок.

Інший текст бажає українцям забути слово війна.

«2023 рік буде роком подорожей від великого і могутнього Донецьку до яскравої і теплої Ялти. Літом 2023 року українці будуть відпочивати у Криму. В українському Криму. Дякую ЗСУ за можливість жити!», - додає автор тексту.

«Україно, моя кохана, я впевнена, що ти вистоїш, ти дуже сильна. Незламна сила нашого народу переможе. Наші захисники, ми пишаємося Вами. Ви неймовірні», - зізнаються у любові до України та її ЗСУ мешканці Миколаєва.

В інакший, але все ж таки передноворічний настрій, вривається сирена. Диктор через радіо на центральній вулиці просить миколаївців пройти в укриття, бо є загроза ракетного обстрілу. Люди, які мирно гуляли навколо ялинки, швидко збираються та йдуть у різних напрямках. Щоб після відбою тривоги знову зустрітися біля Святого Миколая, який незримо продовжує стояти на варті спокою миколаївців, які, як і всі українці, найсильніше за все бажають, щоб 2023 рік став переможним роком для всієї України.

Над матеріалом працювала Олександра Ющишена