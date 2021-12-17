Бахталэ! Всем нашим единомышленникам, кто еще способен мыслить – Бахталэ!

В знаменательный день для нашего города Святого Николая – наши поздравления! Всем здоровья и благополучия! Бахталэ! С Днем Святого Николая!

А теперь – наше объявление. Имеем честь сообщить, что мы торжественно закрываем общественное движение «Родители против наркотиков». Очевидно, общественной потребности в этом движении уже нет.

По всему видать, что родители всех этих новых лиц – за наркотики. И благосклонно относятся к идее легализации этого зелья. Вот-вот, и закон о легализации канабиса будет принят. К большому удовольствию наших молодых избирателей, а также их родителей. Все во имя человека, все для блага человека!

Чувствуем, что мы со своими идеями добра и справедливости не приживаемся в обществе современных социопатов. А посему – закрываемся! И не тревожьте нас своими устаревшими просьбами и обращениями! Всм вам – Бахталэ!

Голодных кормить – не нужно! Все уже по горло сыты! Обещаниями…

В трамваях ездить не нужно – Законы Украины в нашем городе не работают – так постановил наш суд! Во время ковидного карантина нон-стоп ходите, пенсы, пешком! Особенно, если вы инвалиды опорно-двигательного аппарата.

Всех поздравляем с наступающим Новым годом и новым бюджетом! В котором нет места всяким сантиментам и социальным обязательствам! Бахталэ!

Юрий Юрин – от имени группы стариков-разбойников, пенсионеров и инвалидов, ожидающих свою тысячу гривен на застосунок «Дія». Мы-то знаем, как ее потратить!