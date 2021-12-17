Бахталэ! Всем нашим единомышленникам, кто еще способен мыслить – Бахталэ!

прочтения: 123
17.12.2021 13:48

В знаменательный день для нашего города Святого Николая – наши поздравления! Всем здоровья и благополучия! Бахталэ! С Днем Святого Николая!

А теперь – наше объявление. Имеем честь сообщить, что мы торжественно закрываем общественное движение «Родители против наркотиков». Очевидно, общественной потребности в этом движении уже нет.

По всему видать, что родители всех этих новых лиц – за наркотики. И благосклонно относятся к идее легализации этого зелья. Вот-вот, и закон о легализации канабиса будет принят. К большому удовольствию наших молодых избирателей, а также их родителей. Все во имя человека, все для блага человека!

Чувствуем, что мы со своими идеями добра и справедливости не приживаемся в обществе современных социопатов. А посему – закрываемся! И не тревожьте нас своими устаревшими просьбами и обращениями! Всм вам – Бахталэ!

Голодных кормить – не нужно! Все уже по горло сыты! Обещаниями

В трамваях ездить не нужно – Законы Украины в нашем городе не работают – так постановил наш суд! Во время ковидного карантина нон-стоп ходите, пенсы, пешком! Особенно, если вы инвалиды опорно-двигательного аппарата.

Всех поздравляем с наступающим Новым годом и новым бюджетом! В котором нет места всяким сантиментам и социальным обязательствам! Бахталэ!

Юрий Юрин – от имени группы стариков-разбойников, пенсионеров и инвалидов, ожидающих свою тысячу гривен на застосунок «Дія». Мы-то знаем, как ее потратить!

Блоги
Юрий Юрин

Глава Всеукраинского общественного движения "Родители против наркотиков", издатель журнала "Горожанин"

Бахталэ! Всем нашим единомышленникам, кто еще способен мыслить – Бахталэ!
«Келих літа» під новорічну ялинку
Кинбурн, любовь моя!
Мер Очакова Сергей Бычков – руки прочь от Вадима Чудайкина
7-й Общегородской родительский форум «Cовесть»: «Детское пьянство и наркоманию ликвидируем вместе!»
Время собирать камни. И что-нибудь хорошее построить
Глава 2. Отрывок из книги издателя журнала «Горожанин» Юрия Юрина (дополнено и исправлено)
Але, гараж! Александр Федорович!! Куда девался троллейбус № 6? (часть вторая)
Лариса Дергунова – образец медицинского руководителя г. Николаева
Лукову приготовиться…
Седьмое (!?)открытое письмо губернатору Николаевской области Киму В. А. (исправлено и дополнено)
Спасибо Вам Александр Федорович, Но!!!
Меценат Анатолий Дюмин приглашает на Кинбурн. «Быть Добру».
7-й Общегородской РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ «Cовесть» “Детское пьянство и наркоманию ликвидируем вместе!”
Второй международный конкурс журналистского мастерства «Быть Добру!» -2021г. Николаевщины.