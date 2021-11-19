Зачем брать в лизинг технику для коммунальных предприятий Николаева, когда у города есть деньги?

Одним ухом слушала сессию Николаевского горсовета. Под эгидой получения для теплопоставщиков в городской бюджет возмещения разницы в тарифах из Госбюджета, совершенно неожиданно (второй раз за неделю) «вылез» вопрос покупки техники в лизинг для коммунальных предприятий. Проекта того, что предлагают принять депутатам не сайте горсовета как обычно нет. Это снова говорит о том, что жителей Николаева «имели в виду».

Из проекта, который был роздан депутатам следует, что чиновники хотят взять в лизинг под «не менее 10,5% и не более 25%» технику для четырех предприятий. Речь о КП «Николаевские парки», КП «Николаекоммунтранс», КП «ЭЛУ-автодорог» и КП «Николаевская ритуальная служба».

Наибольшую сумму просили выделить «паркам». Ранее на них, без решения сессии, перекинули все зеленые зоны города Николаева. После этого КП объявило торги почти на 90 миллионов гривен, чтобы найти подрядчиков, которые будут обслуживать зеленые зоны. Уже после объявления торгов для поиска подрядчиков-зеленщиков, на сайте публичных закупок появилось объявление о поиске лизингодателя для покупки КП техники. Опять без решения сессии и снова на не маленькую сумму в размере 85 миллионов гривен.

Примечательно, что старт переменам на коммунальном предприятии положило трудоустройство туда Александра Брыжатого. Кто не знает, это тот человек, который наравне с директором ДЖКХ Сергеем Кореневым подозревается НАБУ в организации многомиллионных хищения при реконструкции Соборной площади.

Но тут вопрос даже не в стечении обстоятельств превращения «Николаевских парков» в некое мифическое Эльдорадо. Кто-то из чиновников может объяснить целесообразность запараллеливания покупки техники для КП, чтоб оно само могло озеленять город и поиск подрядчиков для решения тех же задач? Иными словами, зачем КП транспорт, если работы будут выполнять нанятые компании?

И еще один вопрос: зачем брать технику в кредит, доплачивать проценты, если можно собраться и принять волевое решение перераспределить нужные 85 миллионов гривен на закупку техники из того миллиарда гривен, которые на начало декабря остается в бюджете? Предположу, что единственным объяснением происходящего является то, что на КП хотят сдавать купленную технику в аренду тем, кто выиграет тендер.

Что касается «Николаекоммунтранса», то в этом году это КП выиграло тендер на вывоз мусора. Вопрос: как это стало возможным, если коммунальному предприятию необходимо обновление техники? Те же вопросы к «ритуальной службе», и к «ЭЛУ-автодорог», деятельность которых покрыта мраком, но которые снова и снова выигрывают многомиллионные тендера на оказание профильных услуг.

При всем при этом, понятное дело, что обновлять городскую технику необходимо. Но точно не за счет кредитного ярма. Тем более, что деньги есть. Просто признайте, что не смогли их правильно потратить. Созвонитесь с исполкомом, как это обычно практикуете, когда надо протянуть свои интересы. Соберите депутатов не на сессию, а на открытый диалог. Сделайте хоть что-то, что остановит разрушение этого города и превращения областной центра в поселок городского типа. Или это все не имеет интереса, когда есть удобный банк, удобные депутаты и удобная возможность «освоить» сотни миллионов гривен?