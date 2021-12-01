Чи долучиться до збройної агресії проти України Білорусь і чому в Лондоні побили білоруських «дипломатів»?

Ні, давайте краще так: чому Білоруська область РФ долучиться до збройної агресії проти України.

Багато хто в нашій країні досі сумнівається щодо можливої участі білорусів у збройній агресії проти нас. Російська пропаганда роками створювала образ українця-малороса, маючи на меті не тільки приниження національної гідності, а й виховання зверхнього ставлення власного населення до нас з метою подальшої мотивації до загарбання «не умеющих воевать х*хлов». З білорусами вийшла інша історія: кілька масштабних геноцидів практично вбили національну ідентичність. Хоча навіть менші етноси в інших країнах змогли свою зберегти.

Фактично сучасна РБ, створена під біло-червоно-білим прапором, швидко деградувала до БРСР на прикормі у РФ. Така собі вітрина на тему «яким би міг стати СРСР на мінімалках». Білорусь – це геополітичний козир, або навіть Джокер, у рукаві Путіна, довге плече, яке дозволяє вклинитися у Європу як в політичному, так і військовому сенсі. І ось ми вже маємо заяви представників найвищої влади РБ щодо готовності розмістити на своїй території ядерну зброю РФ. Треба розуміти, що це не особиста думка міністра іноземних справ РБ Владимира Макея. Його вустами говорить Путін. Тобто Путін знову погрожує Європі ядерною зброєю, щоб там легше думалося щодо нещодавньої петиції РФ про недопущення розширення НАТО. Просто «карибська криза» посеред Європи. Що при цьому станеться з самою РБ, Путіна не хвилює від слова «зовсім». А тепер спитайте себе, чи буде його хвилювати це, коли розміщені на території Білорусі війська РФ перейдуть наш кордон? Більше того, треба буде «замазати кров’ю» самого Лукашенка і його військових, щоб відрізати і так не існуючі можливі ходи назад.

Так, білоруси будуть воювати. Слабенько, без ентузіазму, якого і не будуть особливо вимагати, бо головне сам факт. Білорусь буде нагадувати деяких союзників гітлерівської Германії на початку Другої світової війни, але може закінчити трохи інакше.

Паралельно з цими заявами у Лондоні стається побиття так званих «дипломатів» РБ ніби представниками радикального емігрантського угруповання "Надзея". Фахівці чудово знають, що зазвичай за більшістю подібних організацій, новини про яку ми не чули до цього інциденту, стоять куратори ФСБ РФ. Питання лише в тому, яку мету переслідує даний перформанс. Якщо ситуація відповідає дійсності, то це неприємна новина для нелегітимної влади РБ. Але у мене виникають сумніви щодо подібної версії. Більше походить на провокацію. Чергову криворуку спробу пошуку казусу беллі.

Спеціально для informnapalm.org

#геополітика #війна #білорусь

21/12/21 Плетенчук Д.