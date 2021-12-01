Така радість, така радість … Запустили ТГАЕС-3

... пуск третього гідроагрегату є злочином проти природи та народу України, а не «подарунком».

22 грудня 2021 року на Ташлицькій гідроакумулювальній електростанції, яка входить до складу Южно-Українського енергокомплексу, провели перший випробувальний пуск гідроагрегату №3.

Детальна Інформація про неприпустимість будівництва ТГАЕС наведена у блозі трохи раніше (Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС).

З точки зору економіки, скоріш за все, цей пуск є збитковим. Тому, що води верхньої водойми не вистачає для ефективної роботи навіть двох гідроагрегатів. Проєкт завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг, яке входить до складу Южноукраїнського енергетичного комплексу (нижня водойма Ташлицької гідроакумулюючої електростанції ТГАЕС), до позначки +20,7 м не отримав погодження Міндовкілля. Тому, що він порушує низку Законів України та її міжнародних забов’язань.

З цієї ж причини пуск третього гідроагрегату є злочином проти природи та народу України, а не «подарунком».

Не треба забувати, що дійсно незалежна екологічна експертиза, яку проводили ведучі фахівці ведучих профільних інститутів АН СРСР, визнала неприпустимим реалізацію проєкту будівництва ТГАЕС. Базуючись на висновках цієї експертизи уряди СРСР та УРСР та керівництво Миколаївської області прийняли рішення припинити будівництво ТГАЕС. Те, що вже встигли побудувати, треба було законсервувати та перепрофілювати.

Все те, що зроблено на ТГАЕС після цих рішень є злочином, а не подарунком. У шахрайський спосіб спочатку продовжили будівництво ТГАЕС буцім-то на невеличких ізольованих водоймах (верхня — від Ташл. в-ща, а нижня — від Південного Бугу). Потім непомітно «забули» про ізольовану нижню водойму від Південного Бугу. Потім потихеньку підняли рівень Олекс.в-ща до 10, 14, 16 метрів. Далі полізли до використання у якості верхньої водойми половини технічної водойми-охолоджувача ЮУ АЕС, а у якості нижньої водойми ГАЕС — Олександрівського в-ща з НПУ 20,7 м. І тут отримали гучного ляпаса від громадськості та Міндовкілля.

Але продовжують «покорители природи» лізти до реалізації забороненого проєкту середини останнього століття минулого тисячоліття.

І роблять такі «подарунки» самим собі до свого професійного свята.

А на цьому святі оприлюднюють і звіти про наслідки чергового експерименту по збільшенню потужності атомних станцій понад проєктну: «Також у нас дві атомні станції працюють на номінальній потужності й навіть більше: це Южно-Українська АЕС, яка наразі несе навантаження 3050 МВт, і вдвічі більше – Запорізька АЕС, яка сьогодні вийшла на 6160 МВт виробництва електроенергії. Такого ніколи не було https://www.sunpp.mk.ua/uk/article/12064-energoatom-vyrobyv-rekordnu-kilkist-elektroenergiyi-za-dobu-ponad-300-milyoniv-kilovat

Аж бігом біжать ділки від ядерної енергетики до чергової ядерної катастрофи.

КАКОЕ задание КАКОГО правительства выполним?

Якби у цій державі хтось дбав про стан довкілля та здоров’я населення, то цей пуск супроводжував би моніторинг стану води Південного Бугу та здоров’я населення нижнього Побужжя до та після пуску. Свого часу облсес робила аналізи, які показали десятикратне перевищення радіонуклідів після пуску перших гідроагрегатів ТГАЕС. І це зрозуміло: мільйони кубів води зі стометрової висоти змулюють воду Олександрівського водосховища. Вікові відкладення хімії зі всієї України ( у тому числі надтоксичні диоксини) разом з радіонуклідами Чорнобиля та тритієм ЮУ АЕС скидаються у наші водогіни та на наші колись кращі у світі чорноземи.

Наслідком роботи Южноукраїнського енергокомплексу є стан нашого Бугу

Та стан нашого здоров’я

А хто робить аналізи зараз?

СЕС розігнали, а медичну статистику заборонили — це була підготовка до "коронобесия".

Така радість, така радість ... третій агрегат ТГАЕС запустили.

У власти дьяволы, и каждая страна

Владыке сатане служить обречена.

Царь объедается и пьет из чаши винной,

Пока голодный люд терзается безвинно.

И все разнузданнее денег власть,

И нет узды на пагубную страсть.

О человек, ничтожен ты и слаб,

Ты — плоти алчущей презренный раб.

Маарри