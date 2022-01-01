Де food stamps, а де нинішня Україна

Американські продуктові картки (буквально – продуктові марки, тобто food stamps) виникли в 30 х роках минулого сторіччя. Коли під час Великої депресії у фермерів виникли значні запаси нереалізованої сільгосппродукції. Водночас мільйони міських безробітних не мали грошей для купівлі навіть мінімальних обсягів їжі. Причина появи американської карткової програми для осіб, за межею бідності та її модернізоване функціонування в деяких штатах нині немає нічого спільного з ситуацією в найкорумпованішій та найбіднішій країні Європи, якою офіційно визнано Україну.

Коли чиновники з КМУ, ОПУ розповідають про те, що майбутні картки на продукти будуть не радянськими (моє покоління ще пам’ятає талони на цукор, викрики продавців «больше літра – кілограма в адні рукі нє атпускаєм»), а майже американськими, цим мудрагелям із зарплатами, що в 70-100 разів перевищують розмір мінімальної української пенсії, НІХТО НЕ ВІРИТЬ.

Щоб говорити про щось компетентно, варто спиратись на документальну базу. Особливо, коли боретесь за порівняння США та України та з’єднаних стейтів Америки, де річний бюджет будь-якого з п’яти найбільших міст перевищує річний бюджет української держави.

Населення США досягло 330 мільйонів осіб. За американською межею бідності знаходиться до 10 % мешканців. Саме вони отримують державну підтримку у формі прямої фінансової допомоги для сплати комунальних послуг в соціальному житлі та у вигляді food stamps. Межа бідності в США на 2022 рік для сім'ї із трьох осіб складає 1830 $ на місяць (49 450 грн). Доход, який дозволяє розраховувати на допомогу, – до 2379 $. Враховуйте, що ціни на продукти в американських супермаркетах є нижчими, аніж в українських торгових мережах. Американські харчові марки не можна витрачати не лише на алкоголь цигарки але й на ліки. Серед отримувачів харчової допомоги в США ЛИШЕ 10 % СКЛАДАЮТЬ ПЕНСІОНЕРИ. Максимальний розмір щомісячної продовольчої допомоги у США з жовтня 2021 до жовтня 2022 складатиме на одного – 250 $, на двох – 459 $, на трьох – 658 $, на чотирьох – 835 $, на п'ятьох – 992 $.

Населення України складає 37 мільйонів осіб, без врахування 4 мільйонів українських громадян, котрі мешкають на територіях окупованого Криму та Донецької, Луганської областей З цих 4 мільйонів осіб 2, 5 мільйони вже отримали російське громадянство, не виходячи з українського. Усі вони присутні і російській статистиці щодо населення РФ – 142 мільйони громадян, і в українському реєстрі виборців. Один мільйон колаборантів (добровільних чи вимушених) отримують російську та українську пенсії. Мешканці Лугандону споживають ще й третю, місцеву пенсію. Вони категорично проти закінчення війни. Бо тоді зможуть претендувати виключно на одну пенсію. Більше про них не згадаю.

Вернімось в Україну З числа 37 мільйонів наших громадян 6 мільйонів пенсіонерів отримують щомісячну пенсію, меншу за 3 тисячі грн. Я розумію цих пенсіонерів, позаяк за 37 років загального стажу ПФУ виплачує мені 2200 грн. Житлові субсидії отримують 2, 6 мільйони українських домогосподарств. Ті, хто не зміг оформити отримання субсидії, просто не платить. Бо витрачає на їжу 90 % власних доходів. Станом на 01. 01. 2022 комунальні борги українських громадян давно перевищили 100 мільярдів гривень.

Межу бідності керівники України називають прожитковим мінімумом. В нашій крані всі користуються 2 мінімумами: офіційним від КМУ (від 01. 12. 2021, коли мінімальну зарплату підвищили до 6500 грн, - 2481 грн на місяць) та реальним, який вираховується міністерством соціальної політики за рівнем цін на основні позиції споживчого кошику (5722 грн на місяць). ООН, коли розраховує цей кошик я бідних африканців включає більш, як 500 позицій. Наш уряд вважає українців втричі гіршими за мешканців Нігерії чи Південного Судану. Серед українських пенсіонерів, яких нині в країні 12 мільйонів, 9 мільйонів отримують щомісячну пенсію, меншу за прожитковий мінімум. Якщо запроваджувати американську модель харчових карток, їх потребуватиме не 10 % населення, як в США, а 85 %. І пенсіонери серед цих 85 % налічують щонайменше дві третини. За оцінками соціологів 25 мільйонів українських громадян з 37 мільйонів вважають себе бідними. А 12 мільйонів українців зізнаються, що витрачають на продукти харчування Більш як 70 % сімейного бюджету. Україна є єдиною країною Європи, де людина, що має постійну роботу, може виживати за межею бідності.

Україна минулого року зібрала рекордний за всі роки незалежності урожай зернових і готується до ВИМИРАННЯ десятків тисяч українців не від вірусів, ДТП, куль російських снайперів, а…ВІД ГОЛОДУ. Свати з квартальними слугами дослужились, розсмішили коміка.

Навіть школяру зрозуміло: американська система продуктових карток для сучасної корумпованої України, очолюваної акторами розмовного жанру, є неприйнятною. На питання «що робити» є відповіді. Використовуймо досвід початку епідемії, коли ПФУ одноразово нарахував кожному пенсіонеру, о отримує пенсію в розмірі менше 3 тисяч грн, одну тисячу на пенсійний рахунок. Операційні витрати для обслуговування цієї допомоги були мінімальними. Але всі пенсіонери побачили реальну тисячу грн, на відміну від віртуальної в застосунку «Дія», яку російські хакери ламають, як іграшку. Можете для виборчого піару обізвати тисячу гривень не ковідною, а харчовою допомогою для пенсіонерів. Але виплатіть, щоб ваші конкуренти не згадували про міфічну «тринадцяту пенсію». Наступний крок – звільніть від сплати будь-яких податків отримувачів мінімальної зарплатні. Мільйони осіб замість минулих 4830 грн отримають 6500 грн. Як і пенсіонери, більшу частину цих коштів бідняки витратять на продукти харчування. Частина грошей повернеться до бюджету у фі податків. Які повинні платити власники торгових мереж.

Боротьба з олігархами – це коли всі платять податки, закривають власні офшорні кампанії і повертають 40 мільйонів доларів (отриманих від банку «Приват») в Україну. Правда ж пане президенте? Не вигадуйте велосипед. Хоче копіювати США, запроваджуйте санкції проти І. Коломойського. Чи після зустрічі з вами в Буковелі він вже не олігарх?