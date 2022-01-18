Щоб унеможливити паніку - комунікуйте

Правило із заголовку беззаперечно діє в будь-якій країні під час різноманітних форс-мажорних ситуацій. Широкомасштабний наступ російських військ на ще не окуповані регіони України (а особливо медійний анонс великої війни) може спровокувати небачену паніку серед мирного населення. Значна частина електорату досі вважає, що достатньо «припинити стріляти», й росіяни повернуть Україні Кримську область та окуповану частину Донбасу.

Вперше погоджуюсь з президентом України В. Зеленським, Підтримую його бажання запобігти панічним настроям серед виборців. Але щоб життя українських громадян на контрольованих нашим урядом територіях та паніка стали несумісними речами, треба щось робити та інформаційно готувати населення до можливих негативних сценаріїв розвитку подій. Лише сказати «не панікуйте, готуйте шашлики» в умовах океану інформації, що вихлюпується на мозок пересічного громадянина, мало.

Не буду чіпати органи державної влади столичного рівня. Позаяк більшість нюансів підготовки до можливого розширення російської військової агресії керманичі України традиційно переклали на плечі органів місцевого самоврядування та територіальних підрозділів державних адміністрацій. Тому всі нижче перелічені питання ми, себто мешканці Миколаєва, адресуємо Миколаївському міському голові, депутатам обласної та міської рад, керівнику МОДА та відповідним заступникам очільника виконавчої влади в регіоні.

1) Чому в обласному центрі не відбуваються наради з питань цивільної оборони, які в 2014 році провадились щотижня, за участю голови МОДА та Миколаївського міського голови? Чекаємо вказівки з Києва?

2) Хто очолює Миколаївський підрозділ територіальної оборони, де контакти цієї особи?

3) Де знаходиться офіс територіальної оборони, як вступити до неї?

4) Яким чином обласний та міський бюджети фінансуватимуть цю оборону в 2022 році?

5) Коли і де миколаївці можуть ознайомитись з переліком та дислокацією бомбосховищ?

6) Чи обладнані всі школи, дошкільні дитячі заклади бомбосховищами?

7) Чи функціонує цілодобове відеоспостереження за Варварівським, Інгульським, Темводівським та Широкобалківським мостами?

8) Коли на вулицях Миколаєва будуть встановленні сотні відеокамер за програмою «Безпечне місто»?

9) Яким чином підтримується безпека електричних, газових розподільчих станцій, щитових вузлів?

10) Чи закриті всі горища, підвали в багатоквартирних будинках?

11) Як цілодобово охороняються усі міські об’єкти критичної інфраструктури?

12) Які превентивні заходи вжиті СБУ до російських власників прибуткових підприємств, розташованих в Миколаївській області?

13) Чи контролює СБУ транспортні маршрути з РФ в умовах теперішнього «безвізу»?

14) Чи спостерігає СБУ за учасниками Миколаївського «антимайдану» зразка 2014 року?

15) Чи усі керівники МОДА, міськвиконкому, структурних підрозділів влади володіють доступом до державних таємниць?

16) Чи всі медичні заклади області оснащені працездатними генераторами електроенергії?

Перелік питань можна продовжити. Але не буду цього робити, враховуючи, що серед читачів блогу є різна публіка.