Попытка заманить в ДИЮ №2

Смартфон вместо хлеба и субсидий!

Подарки от СЕГОДНЯ от президента Зеленского : смартфон каждой бабушке, чтобы ДИЯ за нее проголосовала ( ну как положено президенту) и отъем субсидий при ТАРИФАХ Зеленского-Фирташа- Ахметова-Сенкевича. И еще у ВСЕХ, кто имеет машину или доход с дачного участка, как «домохозяйство» (термин Третьяковой).

Президент Зеленский имеет недвижимость и вклады в банках Великобритании в задекларированные 41 млн долларов и не платит из своего кармана за ТАРИФЫ во дворце в Конче Заспе.

Украинцам ОТКАЗАНО в государственной помощи по постанове правительства Зеленского, если они скопили за ВСЮ свою трудовую жизнь на вклад в банке более 3.8 тысячи долларов(100 тысяч гривен) на старость и болезни!??

3 тысячи долларов, Карл, по категорической постанове правительства Зеленского, что меньше месячной зарплаты рабочего в США?!

Зеленский ЗАПРЕЩАЕТ украинцам иметь вклады в украинских банках ( ибо позвонит инспектор. Мне СЕГОДНЯ звонил), но обещает обогатить Китай заказом на 8.5 млн штук смартфонов и раздаст их вместо хлеба, пенсий и оплаты за газ и тепло.

Мы, Украинцы, и старые и молодые, по состоянию на 1 февраля 2022 года ( ждите новые платежки) уже должны Зеленскому и его олигархам, которых он считает уже пол года, более 82 млрд гривен за тепло, газ, свет и воду.

Президент не списывает, как олигархам, эти долги нам, Украинцам за украинский газ и воду из Днепра, а отдает минимум 20 млрд гривен китайским производителям коробочек с цифрами, которые бабушка и не увидит без очков и без витаминов.

Себе и своей жене 13 айфон и халявный дворец! ( он точно не Меркель).

Украинцам- старикам по китайскому дерьму, отмену субсидий за вклады и налог на 1(одну) корову и на 1(один) га огорода, и еще молодым долги за ЖКХ вместо мороженного детям.

«Справедливый» президент Зеленский поделил Украинцев на нищих с подачками, которые САМИ не могут выбрать смартфон и на богатых Слуг нищего народа, с частными самолетами, как у Арахамии и дворцами с халявными ТАРИФАМИ.

Афера №1 с 1000 гривен на спортзал не прошла у стариков. 40% тех кому 60+ только поддались. Попытка заманить в ДИЮ пряником №2.

Украина. февраль 2022 года. Не получается у Зеленского справедливая Германия. 95 квартал получается.