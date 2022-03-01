Мы не просто не братья. Мы - две совершенно противоположные нации

Сейчас многие уезжают из горячих точек Украины на Западную, а кто и немного дальше. У них в душе дыра, они плачут и просятся домой. Они знают, что как только мы победим, они хоть пешком дойдут - но сразу. В других городах они идут в волонтерские пункты, а тем, кто не имеет такой возможности, даже просто выдохнуть стыдно. Стыдно, понимаете?

А есть другой мир, он совсем недалеко. Там живут люди и, в основной своей массе, они говорят «Ребят, можно без негатива? Я не в ресурсе сейчас совсем, вокруг так много русофобии, кошмар». Они все знают, они знают, где узнать, они просто не хотят. Им не стыдно.

Мы не просто разные. Между нами пропасть. Эту пропасть можно передать одним украинским «Шо». Это самое «Шоо?!», которое произносит украинка поднявшему на нее руку мужу. Это «Шо?», которое говорят украинские журналисты чиновнику, вдруг не разрешившему присутствовать на совещании. Это то «Шо?», с которым выходили на майданы. Наше «Шо?» - это о свободе. Русские никогда этого не поймут.

В смысле бежать от дядек с дубинками, которые запрещают высказать свою позицию? Коктейль Молотова и толпой на дядек. В смысле проглотить попытку ограничить нас как-то в правах? Мы займем все городские площади, разобьём палаточные города и будем стоять там до тех пор, пока очередной «диктатор» не утопится в своем золотом туалете. Что значит «мы вас денацифицируем»? Ну, украинский ответ мы все видим уже 22-й день. Вы ломаете об нас свои гнилые зубы.

А в том мире, который недалеко, они научились приспосабливаться. Именно приспосабливаться. Нам закроют сети? Скачайте впн. На наших глазах, учитывая тотальную деревенскую бедность, катками уничтожали санкционные сыры и шоколад? Ну, что мы можем делать, мы маленькие люди. На митингах нас пихают в автозаки за плакат «Два слова»? Какой ужас, пойду попью кофе. Приспособленцы. Завтра им объявят очередные поправки в конституцию и они купят в аптеке вазелин. На всякий.

Украинец же не приемлет любой попытки сделать из себя раба. Украинец поднимает брови вверх, сжимает кулаки и спрашивает «Шо?». С этого момента борьба предопределена и на нее ставится все. Потому что это свободный человек. А свобода - это наш базис. Это основа нашего генетического кода, это цепочка ДНК. Это наша козацкая вольница, наш Днепр и наши Карпаты. Кровь каждого из нас. Свобода была выгравирована на наших саблях, теперь она стоит печатью на наших автоматах. Мы никогда не раболепствовали, не творили себе кумиров и не веровали в идолов, кроме свободы.

Неважно, сколько еще продлится война. Важно, что мы победили изначально, потому что мы - свободная нация. А как скоро мы вычистим свои земли от рабов в чугунных касках - вопрос времени.