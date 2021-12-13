Тщеславие - мой самый любимый из грехов

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09.04.2022 19:44

Человек играет на трубе,

а жизнь играет человеком.

И.Ильф и Е.Петров

Жил был в Николаеве такой себе Коля Машкин. Мало кто запомнил этого унылого персонажа. Номенклатурщик с ярко выраженной попыткой компенсировать свой комплекс неполноценности (приобретенным в детдомовском детстве) за счет политической деятельности. Верный служитель партии регионов, местный депутат и главный редактор одной из николаевских газет.

В марте 2014г. он страстно и в красках расписывал, как РФ прийдет с русской весной в Николаев и мы станем частью великой новороссии. Глаза его блестели. Он чертил на карте схемы. Левобережная Украина, Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев и Одесса по мнению его хозяев должны были быть освобождены от «нацистов» еще в 2014г. На мой нехитрый вопрос, а вам то лично зачем это? Он сказал – так хочется поучаствовать в чем то большом и великом! Надоела мелкая местечковая политическая возня! После чего он сел в свой автомобиль произведенный западным автопромом и отчалил к великим делам. Себя он видел генерал-губернатором или на худой конец министром информационных войск новороссии. Жизнь внесла свои коррективы. Вскоре он был помещен в СИЗО, а затем этого заключенного обменяли на защитника Украины попавшего в плен войскам РФ и Коля отправился рыть информационные окопы на Донбассе.

Эту историю я пару лет назад рассказал приспешнику подозреваемого в государственной измене Медведчука, Максиму Невенчаному. Он страшно обиделся, назвал Колю дураком и попросил не сравнивать его с ним. Уж он то точно не Коля и видел себя настоящим «народным мэром» Николаева, геополитиком, а не неудачником Машкиным. Он многие годы ждал великий русский мир и освобождение от «нацистов». Жизнь вновь внесла свои коррективы и неудавшаяся политическая карьера Невенчанного завершилась его побегом из «освобождаемого» российскими оккупантами Николаева.

Истории о том, как кускам пушечного мяса внушают о их геополитическом величии заурядны и не стоили бы упоминания. Но жизнь лучший драматург и продолжение пьесы оказалось фееричным.

Оказалось, что пособник оккупантов не становится в момент прихода русского мира ни генерал-губернатором, ни мэром и не министром. В реальности он остается лакеем бегающий за водкой простой солдатне. Именно в этой роли был пристрелен в г. Буча в марте бывший депутат ВРУ Александр Ржавский, чванливый украинофоб, технический кандидат Януковича на пост Президента Украины в 2004г. многие годы потративший на восхваление России и ратующий фактически, за капитуляцию Украины перед РФ.

Тщеславие – мой самый любимый из грехов, он так фундаментален, говорил герой Альфредо Пачино в фильме Адвокат дьявола. Пока существуют люди с комплексом неполноценности, неудовлетворенные своим реальным положением, всегда будут находиться манипуляторы вдувающие им в уши о том, что они недооцененные великие гении.

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Глава общественной организации «Союз юристов Николаевщины»

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