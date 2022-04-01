россия – это нацистская Германия

Для меня в детстве было очень большим потрясением увидеть фильм «Список Шиндлера». Я плакала почти постоянно. Когда началась «зачистка» в краковском гетто и тяжелобольным в местном госпитале дали яд, потому что яд – это лучшая альтернатива. Когда к нацисту подошел мужчина с умирающей женой на руках, а он просто застрелил ее. Когда ночью фашисты устраивали облавы на спрятавшихся, заходили в дома, поднимали кровати, стреляли в тех, кто был под ними. Когда в награбленном добре виднелись чьи-то золотые коронки. Когда пленных привезли в «Освенцим», завели в камеру, а вместо убийственного газа, которого они с ужасом ждали, на них полилась вода.

Особенно мне запомнился эпизод, когда в конце войны фашисты выкапывали братские могилы и сжигали трупы людей. Я смотрела, как немцы тащат на тележках уже давно остывшие, поломанные тела, среди которых выделили девочку в красном пальто, ту самую. Как забрасывают их в огромный горящий котлован, как презрительно закрывают платками носы. Как кого-то стошнило, а кто-то сошел с ума и стал стрелять по трупам. Как неподалеку от лагеря, в городе у людей оседает пепел на машинах. Это была известная Хуёва-Гурка (буквально Ху*вая горка, поляки специально использовали ненормативную лексику, чтоб справиться с лагерной действительностью). У меня был шок, я ничего не могла с собой поделать. И даже не от того, ЧТО они делают, а от того, КАК они реагируют. У них не было реакции. Никакой. Только омерзение от факта горящих костей.

Теперь я вижу, как рашисты тащат в Мариуполь мобильные крематории и сбрасывают тела убитых в подземный переход. Чтоб потом сжечь. Я представляю, как они закладывают тела, как их тошнит от запаха, как они отходят на перекур, о чем говорят в этот момент. Кому-то по телефону жена не ответила, кто-то ногу натер.

Я периодически слышу в разных интервью, которые у наших аналитиков и политиков пытаются брать русские журналисты, вопрос: «Вы когда-то простите?». А ведь дело совсем не в этом. россия не понимает, что виновата, потому что для нее убивать нас также естественно, как для немцев было убийство евреев. Они же не люди были для немцев, помните? В прямом смысле этого слова. Немцы отрицали их право на существование. Отсюда и жестокость. Для них это даже не жестокость была, они просто ликвидировали то, что, по их мнению, не должно жить.

Это слишком очевидная параллель, к которой пришли уже все мы и весь цивилизованный мир вместе с нами: россия – это нацистская Германия. И почва под сегодняшнюю ненависть к украинцам была в них с самого начала, она была очень давно, она была изначально. Пропаганда просто посадила нужные семена. Поэтому, когда русские журналисты задают вопрос «Простите ли вы?», у меня другой вопрос – а русские когда-то попросят прощения?