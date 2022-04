Після злочинів росіян на Київщині припиняймо балачки про орків

Речі потрібно називати власними іменами. Російські окупанти є військовими злочинцями, нацистами (вони не приховують власної мети – повного знищення українців, як нації), вбивцями, садистами, аморальною ордою нелюдів, нащадками «визволителів», що організували голодомор 1932/1933 років у Великій Україні та криваві репресії в Західній Україні протягом 1939 – 1961 років. Воєнні канібали з РФ, що вчиняють злочини проти людяності, не є «орками» з фантастичних творів.

Для 140 тисяч пенсіонерів з 320-тисячного населення Миколаєва (саме стільки мешканців залишилось в нинішньому обласному центрі, який росіяни – не орки щодня обстрілюють) мушу довідково пояснити особливості термінології сучасників радників голови ОПУ, керівників ОВА та міста. Позаяк абсолютна більшість ветеранів черг за гуманітарною олією, гречкою та бичками в томаті не читає сучасні саги в стилі фентезі та не дивиться трендові фантастичні фільми.

Орки — виключно вигадані істоти, що схильні до війни, насилля й підлості, з мистецьких творів. Деяким українцям ці персонажі стали відомими головно через Джона Толкіна, автора «Володаря перстнів» (The Lord of the Rings). Перший фільм було створено в 2001 році.

Д. Толкін особисто ніколи не стикався з росіянами – визволителями Європи та Галичини, як її тогочасної складової, від німецьких нацистів. Тому він вигадував якихось орків, дуже злих істот, позбавлених людських рис, моральних запобіжників. Письменник посилався на давнє англосаксонське слово orc або ork, «демон пекла».

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, зізнається, що його мати – етнічна українка, походить з Тернопільщини. Галахічний українець В. Кім, який називає російських окупантів виключно орками, міг би розпитати свою маму, що червоноармійці та енкаведисти виробляли на Тернопільщині в 1939-1953 роках. І порівняти дії реальних злочинців з Росії тоді й тепер, в 2022 році (на Київщині) з обмеженою в кривавих фантазіях уявою Д. Толкіна.

Чи книжкові орки варили в казанах замордованих українських в’язнів і годували людською плоттю тих співкамерників, які ще залишались живими? Чи забивали орки цвяхи живим українцям в голови? Чи перетворювали орки людину на шмат відбитого м’яса і пхали в анус скривавленим українцям пляшки? Чи десятеро орків (за термінологією В. Кіма) ґвалтували протягом доби 11-річного хлопчика на очах його матері? Чи ґвалтували взводи толкінівських орків дівчаток віком 2-12 років, а потім вбитим дітям випалювали газовими грілками власні нацистські символи на холодних тільцях? Продовжувати? Чи може керівник Миколаївської ОВА краще розпитає власних дідуся та бабуню, якщо вони ще є серед живих, про російських окупантів Галичини, а не міфічних орків з фантастичних кінострічок?

Постійне намагання назвати мерзоту з РФ абстрактними орками є неприхованою спробою гуманізувати російських громадян, вивести їх з під санкцій. Не всі росіяни є поганцями. Це лише якась частина, назвемо їх орками, зайшли в Україну з недобрими намірами, кажуть українські чиновники, «оркознавці». На 90 – відсоткову підтримку ідеї В. Путіна про цілковите знищення українців (остаточне вирішення українського питання на кшталт намагання А. Гітлера назавжди вирішити єврейське питання) росіянами «слуги народу, не зрозуміло, якого, відповідають постійним капітулянством. З В. Путіним треба сідати за стіл та домовлятись, каже В. Зеленський. Може, вам доведеться сидіти за спільним столом з російським диктатором…в Гаазі і давати пояснення суддям Кримінального суду? Там також є стіл, як в Стамбулі. І відповідальність за пособництво в скоєнні злочинів проти людства також ніхто не скасовував.