Чоловічий борщ в умовах війни

Шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок. Зазначену банальність усі дівчатка вперше чують з вуст майбутніх тещ ще в юному віці. Спираючись на власний досвід, мушу запевнити чоловіків: дорога до серця жінки складає аналогічний маршрут. Якщо чоловік може готувати страви смачно та швидко, він завжди компенсує власною майстерністю брак зросту, зайву вагу чи будь-які інші зовнішні недосконалості. Підкреслюю: чоловіче куховарство та чоловіча їжа передбачають саме ШВИДКІСНЕ приготування якісної їжі. В умовах війни – між повітряними тривогами.

Можна спокусити цнотливу дівчину або досвідчену жінку особисто виробленим шедевром японської чи карибської кухні, звісно, якщо ви знайдете відповідні продукти за доступну, для вас, ціну. Натомість, я переконаний, що найкращою гастрономічною спокусою у виконанні українського чоловіка був є та залишатиметься борщ. Дехто після цих слів іронічно посміхнувся. Звісно, як і більшості читачів, мені відомі сотні рецептів борщу (червоний, зелений, із затиркою в кількох варіаціях, «без зради», з грибами, свіжими бичками, з різноманітними модифікаціями томатів, квасолі, маринованих огірків чи коріння селери, з поєднанням чотирьох сортів м’яса, грибів, бичків або численних варіантів капусти з буряками – в межах математичної комбінаторики, тощо). Можна протягом життя кілька тисяч разів зварити борщ і… щоразу він матиме оригінальний смак, не подібний на попередній борщик.

Нині пропоную читачам один з власних авторських рецептів борщу, званого кавалєриком. В Польщі однокімнатна квартира для самотнього замешкання називається «кавалєрка». Біженці з Миколаєва вже знають це. Якщо ви вирішили запросити дівчину на побачення («на кавалєрку») до себе додому, борщ «Кавалєрек» — саме для вас. Ви пропонуєте «дівчині Ксені» не розказати про власну любов на трембіті, а опісля роботи зайти до друга на вечерю. У вас є приблизно година чи дві часу. Щоб купити свічки, живі квіти, вино та продукти для борщу й зустріти голодну, втомлену «постать сніжно білу».

Почну з ножа й простого пристрою для швидкісного очищення овочів.

Без гострих ножів, я надаю перевагу шведським, до кухні краще не заходьте. В 3-літрову каструлю заливаєте гарячу воду та кладете 300 грамів дрібно нарізаного курячого філе. В кожному продуктовому гуманітарному наборі присутня заморожена курятина. Поки філе вариться, треба швидко почистити 4-и картоплини середнього розміру та нарізати їх дрібними кубиками. Розмір шматочків м’яса та картоплі не повинні відрізнятись — ви ж навчались в самого Гі де Мішлена. Далі чистите морквину, великий свіжий огірок (ножем для чистки овочів, фото № 1), нарізаєте їх кубиками. Розмір ви вже знаєте. Кидаєте в посуд, де вариться спокуса, моркву, огірок, дрібно нарізану білу цибулину, пакет борщової заправки. Борщу потрібно варитись ще зо 10 – ть хвилин. Ви тим часом розрізаєте на половинки маслини без кісточок та дрібно січете зубчик часнику. Більше не варто, позаяк хтось розраховує на романтичне продовження.

Борщ вже приготувався. Мені знадобилося 40 хвилин від моменту початку нарізання м’яса до розливання страви в тарілку зі сметаною, спеціями та шматочками «французької булки».

Борщ для дівчини наливаєте в жіночу тарілку чи глибоку піалу. Для того, щоб вона попросила «повторити». Вживаючи алкоголь, пам’ятайте: ваша доза повинна бути рівно вдвічі меншою, аніж доза дівчини, котру ви так майстерно спокушаєте… борщем.

Мудрі жінки (вам потрібна саме така) люблять «не вухами» чи «очима». Вони кохають нас за вчинки. Наразі фарисеїв пізнають не за словами, а за справами. Отже, нам знадобились продукти, присутні в будь-якому українському супермаркеті:

1. Одна цибулина «стерлінг» (біла, солодка). 2. Один огірок свіжий. 3. Пів банки маслин без кісточок.

4. Чотири картоплини. 5. Одна велика морква. 6. Кетчуп чи борщова заправка. 7. Спеція «орегано» або італійські трави (одна упаковка). 8. Зуб часнику, сіль, перець. Одне філе курки (300 грамів).

Мій борщ подається виключно «по-французьки» (як казали тато), тобто з алкоголем. На фото – напівсухе червоне італійське вино чи коньяк з острову Кріт. На жаль, вони відсутні в продуктових, гуманітарних наборах. Так кажуть ті, хто їх отримує. Вірю, знаю, зможемо ).