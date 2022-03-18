Всё не заводил тг канал, повода не было.

Но чувствую пора! Раздайте «притомним» россиянам, если такие у вас есть в друзьях.

Здравствуйте, меня зовут Егор Клецов, я гражданин Украины, из города-героя Николаев.

Я обращаюсь к россиянам, белорусам, чеченцам, казахам, киргизам и другим свободным людям несвободных государств.

Я рекомендую вам дослушать мое обращение до конца. Возможно это самые важные и необходимые вам сегодня слова.

В первую очередь обращаюсь к россиянам.

Нет не тем у кого глубоко и надолго зияет на мозге племенное клеймо – z. Обращаюсь к тем, кто как и мы украинцы однозначно понимает, что вторжение на суверенную территорию государства, убийство граждан другой страны и оккупация чужих территорий – это не просто зло или фашизм, это в первую очередь тяжелейший из грехов, какую из религий мы бы не рассматривали в контексте этого греха.

Но я не собираюсь читать проповеди. Те, к кому я обращаюсь и без моих сентенций знают, что они невольно разделили тяжесть злодеяния руководства рф. Ведь только фанатик или законченный глупец может творить зло и не думать о его последствиях.

Кстати о последствиях, для граждан россии – постарайтесь представить их масштабы. Уже сегодня русский – это еще живой человек со своими чувствами, надеждами, но большинство людей остального мира видят в нем только смертельную букву z, а проще говоря зомби. И вы знаете, что заслуживаете подобное отношение, хотя бы потому, что вы соучастники...

Но вас в первую очередь жаль. А уже потом я на вас зол. Зол потому что вы не хотите нас слышать и брать пример с нашего ежедневного подвига. Мы, украинцы тот народ, который вот уже много лет не позволяет президентам относится к нам, как к стаду, мы знаем, что мы сами выбираем свое будущее, а сегодня мы показываем и доказываем вам, что сопротивляться не просто можно, а жизненно необходимо.

Мне жаль вас. У вас мыслящих и чувствующих россиян нет ЛИДЕРА. Лично мне ваша внутренняя ситуация напоминает Корнея Чуковского и его Тараканище. Задумайтесь над этой аналогией. Кстати о ЛИДЕРАХ, большой привет Алексею Навальному и низкий ему поклон – він справжний козак.

Поймите, вас действительно много. Интеллигенция, деятели культуры, бизнесмены и настоящие, потомственные военные. Вас миллионы. Миллионы покорно идущих в неизвестном направлении. И пока это ваш выбор. Осознайте – расплата за ваше безучастие это вопрос времени. И самое страшное, что расплачиваться будут ваши любимые дети и внуки.

Я знаю вы не согласны с таким положением вещей, и хотите действовать, но боитесь последствий. Хочу напомнить вам храбрые белорусский и казахский народы, которые были близки к историческому перелому и обретению свободы выбора, но им помешало вмешательство зла извне. Им не повезло на этот раз, но я точно знаю, что еще повезет. Их усилия дадут заслуженные плоды.

Я предлагаю и вам действовать. Сегодня самое уникальное время. Зло ослабло и не сможет долго противостоять. Время уникальное для всех стран и республик, которые хотят быть свободными, но до сих пор боялись «помощи», путина. Да, я предлагаю вам пойти по успешному пути украинских революций, только так в борьбе, в усилиях обретаются любые жизненные блага и свобода выбора, как высшее благо. В противном случае ваш утративший связь с реальностью президент, вас погубит. Физически погубит. Не сегодня завтра он ввяжется в ядерную войну... Вы этого ждете?

Я предлагаю вам свою помощь в консолидации и координации действий и усилий по свержению тоталитарного и уже фашистского режима в любимой вами стране. Мое предложение так же актуально и для жителей Беларуси, и других стран и республик с признаками диктаторства. Вот почему. Один из обязательных пунктов моего для вас плана – это одновременное проведение революций в двух, трех и более странах. Таким образом, клуб диктаторов не сможет помогать друг другу вмешательством «дружеских» войск, поскольку каждый из них будет занят спасением собственной шкуры.

У меня есть пошаговый план-инструкция, который опирается на анализ социального напряжения в россии, а также на понимание морально-волевых кондиций силовых структур РФ. Поверьте мне – у вас уже нет большей части армии и силовиков, а их разумная часть только и ждет подходящего для бунта момента. Вам просто надо проявить свое желание жить и показать силу этого желания. Я буду знакомить вас с каждым пунктом этого плана, по мере того, как буду видеть необходимое количество единомышленников.

А сейчас первый пункт. Нам необходимо объединиться и сделать это относительно безопасно. Поэтому я прошу вас подписываться на мой телеграмм канал. Именно здесь будет центр управления нашими усилиями. Так со временем я смогу видеть масштабы и географию нашего сообщества, осуществлять его чистку, а так же построить предположительную структуру ролей и задач на будущее.

И последнее – почему я? Я не прошу вас верить мне, поскольку знаю, как сложно сейчас верить людям. Но я все же верю в вас, поскольку знаю вас, нормальных россиян еще с детства, я долго жил на полуострове Таймыр, где все мы были одной семьей. Я верю в то, что не все еще заменили свою голову телевизором. А еще люди, знающие наизусть песню «Мы ждем перемен» не могут превратиться в зомби. Я верю в вас. И ответственен за вас.

И если же все таки какие-то мои слова и предложения нашли отзыв в вашем живом сердце, то я прошу вас распространить мое обращение среди своих единомышленников. Будьте осторожны.

Моих же украинских друзей я прошу тоже поделиться этим обращением, наверняка оно кого-нибудь зацепит из оставшихся в «живых» россиян, белорусов, чеченцев и т.д.

Только свет побеждает тьму!