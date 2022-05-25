Як дискримінують українців у Франківську

Пропоную короткий правовий аналіз, політичних оцінок не бракує без мого коментаря, події, що відбулась в надвечір’я 23. 05. 22 на центральній вулиці Івано-Франківська. Нагадую преамбулу.

Троє російськомовних громадян України, назву їх Д (дівчина з гітарою), Л (лисійко) та К (провокатор з гітарою й косичкою) публічно виконували російську пісню білоруського гурту. До них підійшов мешканець міста (позначимо його літерою У) і запропонував припинити співати російською мовою. До слова, є й український текст цієї пісні. Усі троє відмовились виконати наказ. Тоді У був змушений забрати одну гітару, власність Д. В цей час К почав знімати У з допомогою відеокамери власного мобільного телефону, не отримавши дозволу на зйомку від У, і лякати останнього викликом поліції.

Усі троє голосно, порушуючи громадський порядок, робили заяви про власне право біженців зі східної частини України прибути до Франківська, отримати гуманітарну допомогу місцевих українців і на знак «подяки та пошани» співати ПРИНЦИПОВО російською мовою. Д робила власні заяви українською, демонструючи вільне володіння державною мовою України. Л та К спілкувались виключно державною мовою Росії. Що викликало з боку У нецензурні вислови та попередження: він не дозволить в центрі Івано-Франківська публічно співати російською мовою в час, коли російськомовні громадяни РФ вбивають, ґвалтують українців та українок.

Л продовжував провокувати У, роблячи російські заяви про те, що він має право співати, як заманеться, а У йому нічого не зробить. Поліція на той момент ще не приїхала. Тому У припинив правопорушення, один раз легенько вдаривши кулаком правої руки в обличчя Л. Після чого Л впав на асфальт, театрально зображуючи втрату свідомості. К й надалі знімав У на відео та російською мовою погрожував йому поліцією. Уся співоча трійка абсолютно впевнена, що правоохоронці в Галичині завжди, від 1939 року, захищають росіян, навіть з українськими паспортами, а не українців. Тому У буде непереливки.

А далі напишу, як юрист, випускник Варшавської школи з прав людини.

На території Івано-Франківської області (Франек ще не вийшов зі складу цієї області?) діє мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в БУДЬ-ЯКИХ ФОРМАХ до моменту ПОВНОГО припинення окупації території України. Заборона встановлена рішенням облради ще 06. 12. 2018. Чому російськомовним «біженцям», які прибувають до Галичини, а не до РФ, не пояснюють, що це рішення чинне і ніким не скасоване, я не знаю. Міський голова Франківська та голова обласної ради належать до ВО «Свобода». Поліція повинна була заборонити публічний спів російської пісні в центрі Івано-Франківська та скласти протокол про адміністративне порушення с наступним скеруванням протоколу до суду. Знімання на відео людей, що не є публічними особами (а У безсумнівно належить до цієї категорії) регламентоване ст. 307 ЦК України і вимагає дозволу У. Позаяк зйомка без дозволу, з подальшим використанням, вчинена не на публічному заході, суттєво порушує особисті немайнові права У. Знімати його без дозволу могла поліція, з відповідним обґрунтуванням, правочинність якого встановлює суд. Правопорушення, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 66 КК України) або з метою попередити, припинити більш тяжке правопорушення, є пом’якшуючими обставинами. У українською мовою пояснив Д, Л, К, чим викликаний його стан душевного хвилювання. Якщо Л та К не розуміють українську мову, вини У в цьому немає.

За ч. 1, ст. 125 КК України У гіпотетично вчинив стосовно Л умисне легке тілесне ушкодження, яке карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до 1 року.

У відповідності до ч. 1, ст. 161 КК України умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, а також встановлення привілеїв громадян за ознаками етнічного походження, за мовними або іншими ознаками (статус ВПО), вчинені Л, К, Д, караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів чи обмеженням волі на строк до 5 років.

Як бачите У БУВ ЗМУШЕНИЙ ДІЯТИ САМЕ ТАК, ЯК ВІН ВЧИНИВ. Щоб припинити скоєння трьома особами з іншого регіону, зі статусом ВПО, злочину, кваліфікованого ст. 161 КК України (більш тяжкого правопорушення), він був спровокований на дію, яку можна кваліфікувати ст. 125 КК України (менш значне правопорушення).

Я виклав в тезовому форматі лінію захисту для адвоката У. Не дякуйте ) Тисну руку незнайомому мені У. З повагою.