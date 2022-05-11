Смерть и пустующие пансионаты в Коблево

Есть выбор. Наш мэр Николаева Сенкевич советует ВСЕМ Горожанам покинуть Корабельный и Ингульские районы, как наиболее страдающие от бомбардировок и обстрелов обезумивших от страха орков из временно захваченного Херсона.

Наш мэр ОБЕЩАЕТ даже помочь, но почему то в будущем времени, имея всю власть, полномочия и возможность распоряжаться гуманитарной помощью и бюджетом городской громады.

Наш мэр советует нам, ВМЕСТО:

- конфискации (добровольной) совместно с военной администрацией всех пустующих пансионатов и домов отдыха в Коблево и Рыбаковке и немедленной эвакуации туда ВСЕХ Детей и пожилых Горожан из опасных районов и со всего города.

- перенаправления ВСЕЙ гуманитарной помощи на обслуживание именно этой необходимой миссии для спасения и питания именно нуждающихся, а не издевательской и смертельно опасной раздачи по одной баночке тушенки в одни руки в огромных очередях на улицах под бомбами?!

- координацией этой миссии с родной Одессой, что завалила Николаев гуманитарной помощью. И там плече поставок рядом и под боком и включатся все: и одесситы и другие города ( еще один пример солидарности Украинцев для всей Украины). Тогда все будут и накормлены и СПАСЕНЫ!!

А пока наш мэр умывает руки как Понтий Пилат, вводит дурацкие трехдневные продуктовые карточки вместо месячных и говорит все в БУДУЩЕМ времени.

Военной администрации во главе с Кимом надо брать все в свои руки раз в Николаеве так СМЕРТЕЛЬНО горячо и раз орки спятили и озверели от своего бессилия.

ДЕНЬ защиты Детей Вам в помощь и все пустующие пансионаты Коблево и Рыбаковки, да и опыт управления гостиницами для беженцев властями Болгарии и Польши Вам в помощь .

И вызовите в Николаев мэрию нашего нового города побратима Бургаса, чтобы научить КАК это организовать и компенсировать затраты отельерам, раз наш мэр тупит и обещает вместо ДЕЙСТВИЯ.