Ангела чи Люцифера?

Написати нижче наведене мене спровокувала саме Ангела Меркель, власним нещодавнім публічним інтерв’ю. Особа, яка протягом 16 років керувала найбільшою за населенням європейською країною, заявила, що не буде вибачатись за багатолітню підтримку В. Путіна та Росії. Вона не є жінкою. Перед нами - публічний політик, на якого обмеження щодо поширення приватної інформації не поширюються. Звернімо увагу на її біографію,.

Ангела Доротея народилась в 1954 році в Гамбурзі, в родині Казмерчаків. Її тато став «німцем» перед започаткуванням влади нацистів та змінив прізвище з Казмерчака на Каснера. Мама Ангели належала до німецьких євреїв з Данцігу. Називалась вона Герліндою Йєнч, працювала вчителькою англійської мови. Дідусь Ангели – Людовік Казмерчак воював проти ЗУНР в 1918/1920 роках, був лютим українофобом. Дотично співпраці батька Ангели, священника, зі Штазі прямих доказів немає. Перебуваючи на найвищій посаді донька їх знищила. Але пояснити, як її тато вільно перетинав кордони обох Німеччин, купував авто в післявоєнній бідності, утримував родину з трьома дітьми, ніхто не може. Каснери позитивно говорили про німців, євреїв, росіян і негативно - про українців та поляків, приховуючи власне походження.

В шкільні роки Ангела вивчала англійську і…РОСІЙСЬКУ, на вимогу тата. В 1980 році Каснер перемогла на олімпіаді з російської мови ї поїхала до Москви на спортивну олімпіаду у складі делегації під проводом Штазі. В Москві Ангела була завербована КДБ. Вербували її традиційною: алкоголь, секс, не лише з людьми, прихований запис на відео, шантаж.

Середню школу поліглотка скінчила в 1971 році. Про це написано в її офіційній біографії. Там також мовлено, що 5-річне навчання в Лейпцігському університеті завершилось в 1978 році. Де Ангела була від 1971 по 1973 роки включно, ніхто не повідомляє. Сімнадцятирічною майбутня канцлерка, фанатка нудистських пляжів, баварського пива та «травички», завагітніла. Для священника поведінка доньки була скандальною. Він наполіг на підпільному аборті, після якого Ангела вже ніколи не змогла мати власних біологічних дітей. Майже два роки Дороту виводили з психологічного нокауту. В 1977 році вона вийшла заміж за найуспішнішого студента, який згодом виїхав в США для роботи в ядерній програмі Пентагону, Ульріха Меркеля. Шлюб з Ульріхом фактично розпався в 1981 році, наступного року пара розлучилась офіційно. У власній книзі Ангела пише, що причиною розлучення стала її неможливість завагітніти. Неправда. Ульріх побачив, що його секретні дослідження цікавлять дружину (стукачку німецької філії КДБ) більше, аніж він сам.

Наступного разу Ангела вийшла заміж в 1998 році, за Йоахіма Зауера. Бо зробити в Німеччині політичну кар’єру несоціалізованій жінці в ті часи було не можливо. Від 1982 року до 1998 року доктор природничих наук, викладачка, вчена була незаміжньою жінкою з відсутністю якихось зобов’язань перед чоловіками. Але не перед ФСБ/ КДБ.

Протягом 1985/1990 років директором дрезденського клубу німецько-російської дружби працював майор КДБ Володимир Путін (Адамов). Ангела за вказівкою кураторів зі Штазі провідувала його. Парочка мала сексуальні контакти. Попри те, що Вова був одруженим, подружня вірність, як і будь-яка інша, йому не знайома. «Особливі» стосунки очільниці ФРН та російського царька обернулись для України трагедією. В 2008 році на прохання В. Путіна його подружка А. Меркель заблокувала вступ України до НАТО. А протягом 2014 – 2021 вона усіляко перешкоджала введенню реальних санкцій проти Росії.

ФСБ міцно тримає Ангелу/Люциферу Меркель/Казмерчак на гачку. Коли ця жінка заявляє, що ніколи не буде вибачатись за довголітню ніжну дружбу з вбивцею В. Путіним, хочеться сказати: «Стули пельку, бо смердить РФ, трупами маріупольців та бучацькими ґвалтівниками дітей». Кров убитих українців на руках не лише В. Путіна, а й А. Меркель.