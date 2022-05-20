ВПО на Миколаївщині. Майже три тисячі людей переїхали на територію Березанської, Коблівської та Нечаянської громад

Волонтерський центр "БЕРЕЗАНЬ" діє на території трьох об’єднаних територіальних громад: Березанської, Коблівської та Нечаянської. Чисельність населення цих громад становить понад 25 тисяч людей. З них майже три тисячі — внутрішньо переміщені особи.

У Центрі на громадських засадах працюють 38 активістів.

Гасло Волонтерського Центру «БЕРЕЗАНЬ»: "Свій до свого по своє". Центр діє з перших днів збройної агресії РФ, він створений на базі ГО "ЕКО Березань". Здебільшого його активісти знали один одного до всіх цих подій, але саме війна зміцнила наші стосунки. Були переселенці, які тут волонтерили, потім повернулися додому і згодом вже допомагали Центру — пересилали гроші, вантажі з гуманітарною допомогою. Тобто між волонтерами існують різні рівні взаємовідносин.

Центр переважно працює із переселенцями.

Серед сільських громад України Березанщина є одним з лідерів щодо прийому внутрішньо переміщених осіб. Від початку війни майже три тисячі людей приїхали на територію Березанської, Коблівської та Нечаянської громад. Це переселенці з Харкова, Сєвєродонецька, Маріуполя, Херсона, Миколаєва тощо. Для сільської місцевості, та громад як Березанська та Нечаянська, майже три тисячі людей — це дуже велика кількість і навантаження на всі органи місцевої влади.

Центр співпрацює з понад десятьма різними компаніями, підприємствами, волонтерськими центрами Одеської, Миколаївської, Київської, Вінницької, Львівської областей.

Його партнери надають допомогу. Одного тижня це можуть бути продукти, наступного — дитяче харчування, засоби гігієни, косметика, рушники, ще через тиждень — одяг, постільна білизна тощо. Замовлення можна отримати, надавши попередньо заявку та копії документів.

Станом на початок червня, більшість внутрішньо переміщених осіб, які звернулися до Волонтерського Центру "БЕРЕЗАНЬ" по прихисток, приїхали з Корабельного та Інгульського районів Миколаєва, з громад колишнього Вітовського району.