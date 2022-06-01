Чого бажають чоловіки

Власне, цього тексту могло не бути. Можливо, він реально нікому і не потрібен. АЛЕ.

Маю серед FB-друзів (декого знаю і особисто) кілька десятків привабливих, розумних жінок найкращого віку. Себто, 30-50 років. Проте, вони чомусь є самотніми. І не радіють цьому асоціальному статусу. Усі знаходяться в пошуку отого, що на білому коні. Щоправда, означена розшукова операція наразі є неквапливою, сором’язливою, нерішучою. Дівчат так змалечку виховували. Активно шукати чоловіка власної мрії для українок – непристойно.

Треба тихенько сидіти в куточку, іноді випадково обмовлятись, що смачно готуєш страви національної кухні, полюбляєш різноманітний, щоденний секс, вважаєш матеріальну складову життя третьорядною та впевнена, що чоловік завжди в усьому правий і…..чекати, коли тебе помітять. Помітять виховану, ще привабливу, стильну, небалакучу пенсіонерку з безліччю знань та умінь. Як виявилось, наприкінці активного життя, не потрібних. Позаяк на шлюбному ринку, і на будь-якому іншому ринку в епоху капіталізму з людським обличчям, треба вміти себе «продати». Хай і звучить це дієслово доволі неоковирно, особливо для людей, що закінчували школу ще в радянські часи.

Нескромно зізнаюсь, у нас же тут на ФБ усі вміють тримати язика за зубами, що ніколи не мав якихось проблем з жінками. Попри мій малий зріст – 164 см (Зеленському, Малюсці, Вакарчуку, Саркозі надсилаю солідарні привіти). Жінок треба вміти слухати, розуміти мотивацію їхніх вчинків, а не показувати нетерплячим виблиском хмільних очей, як ви хочете пізнати їхнє тіло, в природній та інші способи.

Про те, що шукають жінки в чоловіках і часто не знаходять, писати не буду. Хоча й достеменно знаю, з огляду на мої 62 роки життя. Нехай ці потаємні знання вам викладають самі жінки, котрі ще знаходяться в пошуку.

Нині виконаю прохання багатьох моїх знайомих співбесідниць. Себто, відповім, що шукають саме чоловіки в жінках, аби лише одній пообіцяти завжди бути поряд, до власної фізичної смерті.

Мужчинам потрібен лише секс – так каже жінка, котра нічогісінько, окрім сексу, і не може дати чоловікові. Вона мріє затягнути його до органу РАЦС, спокушуючи тим, що шлюб є можливістю мати безкоштовний, безпечний, різний секс ледь не щодня. Це потім виявиться: «безкоштовний» та «ледь не щодня» є солодкими міфами, приманками для виловлювання звіра на живця. Ринок є ринком з його мінусами: недоброчесною конкуренцією, монопольними змовами, т несвіжим товаром, надкушеною шоколадкою, обманом споживачів тощо.

Чоловік шукає ЖІНКУ – ДРУГА. В теперішньому жорсткому світі ми в першу чергу розшуковуємо справжнього друга. Друзів не може бути багато. Інакше це – товариші, родичі, співробітники, партнери, сусіди, знайомі.

Друг – це не лише той, з ким приємно випити сто грамів та згадати спільний позитивний досвід долання труднощів.

Друг не тільки знає про усі твої недоліки та терпить їх. Навпаки, друг тендітно, делікатно буде разом з тобою викорінювати їх, щоб ти постійно сам відчував, як кращаєш з кожним днем.

Друг ніколи не зрадить, ані у великому, ані в маленькому, не встромить ножа у спину. Він завжди говорить правду, якою б гіркою вона не була. Є речі, про які може сказати виключно справжній друг.

Друг буде щиро радіти твоїм успіхам більше, аніж власним досягненням.

Друг завжди готовий поділитись, будь-чим, він може пожертвувати тобі будь-що.

Друг є надійною людиною, з якою можна спільно вести будь-яку складну справу, включно з вихованням дітей чи онуків.

І той самий друг чесно скаже тобі прямо в очі, що ти виявився недостойним його дружби. Якщо така трагедійна ситуація виникне в реальному житті. Адже життя – різноманітна тканина матерії.

Чую питання від жінок – а секс? Секс в дружбі є надзвичайно приємним і потрібним БОНУСОМ. Лише бонусом. Запитайте у гомосексуальних пар про секс, і ви будете здивовані їхньою цнотливістю. У геїв сексуальні стосунки перебувають на другому, третьому або навіть четвертому місці в шкалі суспільних пріоритетів. Коли працював, я стикався з парами літніх лесбі, допомагаючи їм в цивільно-майнових питаннях. Жінки десятиріччями спільно мешкали взагалі без сексу. Якщо не вважати ним ніжні обійми перед сном та ранкові цілунки в щоку перед розставанням на день. Їхня міцна дружба – це щось більше, аніж вчасно висунути язик в потрібному напрямку чи, побачивши якусь дорослу сцену на екрані, пристрасно прошепотіти: «А я також так умію».

Жінки, навчайтесь бути єдиним, головним другом. І чоловіки будуть липнути до вас, як до браги свині. Так співають хлопці з гурту «ТНК». Щоправда цитовані слова «про жупан чорний, шаровари сині», які притягували жінок пару сторічь тому до власників козацького атрибуту. Тепер шаровари замінені військовими шевронами. Але сет якостей, що шукають чоловіки в жінках, залишився без змін. Послухайте досвідченого, але не старого )))