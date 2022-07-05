Користь американського досвіду

США – найбільш впливовий міжнародний партнер України відзначає День Незалежності, проголошеної 04. 07. 1776 у Філадельфії, першій столиці США.

Конституція США була ухвалена Конституційним Конвентом у Філадельфії 17. 09. 1787 та ратифікована усіма 13 штатами (на той час США складались лише з такої кількості суб’єктів американської федеративної держави) до 02. 07. 1788.

Нещодавно ми відзначали День Конституції України і вчергове почули тезу про те, що вона є найкращою в світі. Представники влади не говорять, що наша Конституція водночас є і найбільш невиконуваною серед основних законів цивілізованих країн. Україна вважає себе такою правовою державою.

В американській Конституції, яку вивчають усі майбутні юристи провідних ВНЗ світу, є норми, котрі конче необхідно запозичити й Україні. Але перш, аніж писати про це, надам коротеньку довідку про Конституцію США.

Цей документ складається з 7-ми статей та 27-ми поправок, остання з яких була ратифікована в травні 1992 року. Тобто, протягом останніх 30-ти років в Конституції США не змінено навіть коми. Порівняйте з Конституцією України, яка за власні 26 років зазнала кілька десятків змін. Кожні новий президент та склад парламенту намагаються покращити Основний Закон, адаптуючи його під власні «хотєлкі».

Перша стаття Конституції США (складається з 10-ти розділів) присвячена законодавчій владі. Наступна стаття (4-и частини) описує виконавчу владу. Третя стаття (3-и розділи) віддана судовій владі, котра від 1787 року знає, що УСІ кримінальні справи повинен розглядати суд присяжних. До слова, обвинувачення в американському суді пред’являють від ІМЕНІ АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ, представленого присяжними засідателями. У нас, за аналогією з СРСР, обвинувачення досі висувають від імені держави України, а не українців.

Тепер про поправки, що просять, аби їх перенесли і до українського законодавства.

Веду мову про поправку ІІ, яка гарантує, що «право народу МАТИ І НОСИТИ ЗБРОЮ НЕ ПОВИННО ОБМЕЖУВАТИСЬ». Як ви знаєте, спрощений порядок придбання зброї в Молдові, котра, як і Україна, вийшла з тоталітарного СРСР, втричі зменшив рівень вуличної злочинності в цій країні. Потенційний грабіжник чи ґвалтівник довго обмірковуватиме власний напад на жінку, яка може вихопити з дамської сумочки пістолет і розрядити його в тіло негідника.

Ще однією цікавою для України є поправка VI: «В УСІХ кримінальних справах обвинувачений повинен мати право на швидкий та відкритий суд БЕЗСТОРОННІХ ПРИСЯЖНИХ зі штату чи округи, де скоєно злочин, й ці округи закон має визначати наперед. Обвинуваченого треба повідомляти про зміст і причину обвинувачень, право мати судові зносини зі свідками позивача, за обов'язковою для усіх процедурою надавати свідків на свою користь і звертатись до допомоги адвоката для власного захисту».

Україна вже готова до розширення категорії кримінальних справ, які обов’язково варто розглядати судом за участю присяжних. Поцікавтесь статистикою переглядів апеляційною інстанцією вироків, ухвалених за участю присяжних. Я взагалі не чув бодай про одну письмову скаргу, де б стверджувалось, що присяжний засідатель взяв хабар за «потрібний» комусь вирок.

P. S. На фото – примірник текстів Конституції США та Декларації про незалежність, подарований мені у Філадельфії (березень 1997 року) американськими правниками.