Дивна смерть Михайла Фалєєва в Миколаєві

Михайло Фалєєв (1730/18. 11. 1792) був не лише першим почесним громадянином Миколаєва. Він, півтора тижні важко хворіючи невідомою слабкістю, перед закінченням власного життя зробив унікальний по тим часам заповіт. Було наказано після смерті М. Фалєєва дати волю його кріпакам – селянам та пробачити усі борги його боржникам, віддавши їм векселя та боргові розписки. Здивовані сучасники таку раптову, всеосяжну доброту купця, ошуста, генерала, що ніколи не був одруженим та абсолютно не виявляв жодної цікавості до жіночої статі, пояснювали двома причинами.

Перша мотивація дивного заповіту є традиційною. Захворівши, купець намагався добрими вчинками заплатити за власні гріхи, ставши фанатично віруючою людиною. Михайло Леонтійович забажав потрапити до раю. До слова, як найбільший землевласник на території тодішніх Миколаївщини, Херсонщини М. Фалєєв жодного квадратного метра землі нікому не роздав, заповівши земельку – найбільш рентабельний капітал єдиній власній племінниці, доньці сестри. Що було найкращим свідченням його повної дієздатності на момент складання заповіту, який він робив вже лежачи хворим у власному будинку на перетині вулиць Німецької (нині – Фалєєвська) та Нікольської в Миколаєві.

А ось друга гіпотеза мотивації дій М. Фалєєва протягом останніх 10 днів життя, коли він лежав хворим у важкому стані (лікарі так і не спромоглись поставити точний діагноз), є більш цікавою. Для криміналістів та р\краєзнаців.

І Г. Потьомкін, і М. Фалєєв більше любили Миколаїв, аніж Херсон. Потьомкіна було поховано в Херсоні виключно за наказом Катерини ІІ. Керував почесним захороненням та супутніми діями одо вшанування пам’яті князя саме М. Фалєєв. Це робилось також за особистим розпоряденням цариці. Хоча херсонським авторитетом тих часів був дідусь О. Пушкіна, Іван Абрамович Ганнібал. Але поховати власного начальника та однодумця було доручено саме М. Фалєєву. Може, він щось знав? Далі посилаюсь на тогочасну офіційну історію.

Ставши безпосереднім свідком загадкової смерті (в 52 роки) власного потужного, абсолютно здорового захисника – князя Потьомкіна/Таврійського на шляху з Яс до Миколаєва 05. 10. 1791, Фалєєв переніс психологічне потрясіння, можливо, мікроінфаркт, як сказали б теперішні лікарі. Далі починається ще цікавіше. В грудні Михайло подає письмове прохання до Чорноморського адміралтійського правління надати йому почесний атестат про його заслуги перед російським Чорноморським флотом. Атестат з переліком видатних особистих заслуг М. Фалєєва у справах будівництва в Миколаєві корабельні, морського порту, військових кораблів та допоміжних суден бригадиру (генералу) було видано.

Навіщо знадобився атестат? Миколаєвом ширились небезпідставні чутки про те, що Михайло Фалєєв, як головний постачальник матеріалів для флоту, стрімко збагачується за рахунок розкрадань бюджету (як же це по-миколаївськи). Чутки розповсюджували конкуренти, єврейські торговці, запрошені до Одеси, Миколаєва, Херсона з Польщі особисто Гершвіном Потємскім/Потьомкіним. М. Фалєєв не був антисемітом. Він лише воював з конкурентами, як справній російський купець – несамовито, не добираючи засобів.

Власного керівника, покровителя, лобіста, впливовий «дах» Г. Потьомкіна М. Фалєєв пережив лише на 1 рік. Труна з його тілом, зберігалась в стіні адміралтейського собору. Зараз на цьому місці височіє монумент героям десанту К. Ольшанського. В 1936 році місцева комісія, яка за дивним збігом складалась з 4 осіб – етнічних євреїв, вирішила воювати з мертвим М. Фалєєвим, буржуазним глитаєм, землевласником. За однією з версій вони розкрили гріб та викинули рештки тіла собакам. За іншою версію, стлілу труну повезли на старий цвинтар (некрополь) і замурували серед Аркасів. Хоча жодного кровного стосунку до АркАсів/БогданОвичів Михайло Фалєєв не мав. На склепі і зараз присутня табула, що говорить про поховання Фалєєва в родинному склепі Аркасів.

Гості міста завжди перепитують мене, чи правда, що греки та українці Аркаси, Богдановичі є родиною, себто кровними нащадками, того росіянина Фалєєва з Курська. Розповідаю зацікавленим про язичницьку практику земляків – радісно воювати з мертвими.

Аналізуйте самостійно, як в Миколаєві шанують видатних краян. Будинку М. Фалєєва немає, його зруйновано. Навіть пам’ятної таблички на місці будинку немає. Впевнений, що залишків тіла Фалєєва в чужому родинному склепі також немає. Для радіоактивного спектрального аналізу і відповіді на запитання, якою саме отрутою був знищений перший почесний миколаївець, потрібна кісткова тканина. Усі сліди можливого вбивства Михайла Фалєєва знищено. Миколаївський почерк. До нас тут нікого та нічого не було. Історія міста починається з нас. Так вважає кожне наступне покоління міста корабелів. На жаль.