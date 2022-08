Військова операція Російської Федерації проти України та продовження агресії РФ проти України – засідання Постійної Ради ОБСЄ

Вважаємо доцільним приділити увагу зазначеним заходам, оскільки вони, на нашу думку, стали одними з перших успіхів у боротьбі України та її союзників із російською агресією на політико-дипломатичному напрямі та важливим етапом формування світової коаліції держав, які підтримують захист українцями незалежності своєї країни.

З метою обговорення військової операції Росії в Україні, польське головування в ОБСЄ скликало розширене засідання Постійної ради, яке пройшло 24 лютого у Відні у змішаному форматі із застосуванням режиму відеоконференції. Діючий голова ОБСЄ міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що «цим актом військової агресії Росія порушила практично всі міжнародні договори, правила та зобов'язання, включаючи основи цієї Організації – Гельсінський Заключний акт і Паризьку хартію». Також він підкреслив, що «ця поведінка є доказом того, що Росія відкинула всі міжнародні зусилля, в тому числі в рамках ОБСЄ, щоб вести діалог».

«Росія обрала силу, а не діалог, навіть коли діалог неодноразово пропонувався і варіанти не були вичерпані. Їхні дії призводять до поранень і загибелі, а також створюють гуманітарну кризу. У зв'язку з триваючими бойовими діями та погіршенням ситуації з безпекою, за координацією з діючим головою, я прийняла рішення про тимчасову евакуацію всіх членів міжнародної місії», – заявила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

«Переважна кількість членів Парламентської асамблеї ОБСЄ найрішучіше засуджує просування російських військових на територію України. Це є збройною агресією, яка є явним і грубим порушенням найосновніших норм міжнародного права, а також принципів та зобов'язань ОБСЄ», – заявила президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт.

Під час засідання Постійної ради делегація Франції як країни, що головує в ЄС, передала слово представнику Європейського союзу для виступу з відповідною заявою, в якій, зокрема, чітко зазначалося: «Європейський Союз рішуче засуджує вторгнення Збройних Сил Російської Федерації в Україну. Ми вимагаємо від президента Путіна негайно припинити військові дії з боку Росії та беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України» та «Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії та всі руйнування та людські жертви, до яких він призведе. Їй доведеться відповісти за свої дії. Ми також засуджуємо участь Білорусі в цій агресії проти України та закликаємо її дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Військовий напад Росії на Україну – незалежну та суверенну державу, – є кричущим порушенням міжнародного права та основних принципів, на яких ґрунтується заснований на правилах міжнародний порядок». Також заявою ЄС чітко підкреслювалося, що «Європейський Союз знову висловлює непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми – на боці народу України та його демократично обраних інституцій та представників. Європейський союз також підтверджує свою непохитну підтримку та відданість суверенітету та територіальній цілісності Грузії та Республіки Молдова» (до заяви ЄС приєдналися країни-кандидати Албанія, Північна Македонія та Чорногорія; країна – член Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, що входить до європейського економічного простору; а також Грузія та Україна) [1].

Варто окремо підкреслити, що впродовж подальшого засідання делегації переважної більшості країн-учасниць організації у офіційних заявах виступили з безпрецедентно відвертим засудженням російської агресії як кричущого порушення міжнародного права та висловили свою солідарність і підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні [1]:

Франція – «Це рішення про розв'язання війни є грубим порушенням норм міжнародного права. Для Росії воно означатиме масштабні наслідки та тяжкі втрати, про які європейці разом зі своїми партнерами неодноразово попереджали»;

Канада – «Протягом кількох останніх місяців ми говорили у цьому залі, що Росія розміщує війська та техніку для вторгнення в Україну. Росія відповідала, що це не так, що турбуватися нема про що. Росія брехала... Для Росії питання про дипломатичне рішення чи чесну розмову про безпеку в Європі ніколи не стояло. Для неї завжди йшлося про те, щоб взяти під власний контроль суверенітет України... Усе робилося навмисно. Те, що сталося, є продовженням і ескалацією агресивної війни, спровокованої виключно Володимиром Путіним»;

США – «Дії Росії – це наруга над демократією, правами людини, доброчесністю. Світ змусить Росію відповісти за це. І ми змусимо Білорусь відповісти за її роль у цьому вторгненні... Президент Путін намагається скасувати право України існувати як вільної і незалежної країни і право її громадян обирати, хто її очолює, з ким вона укладає союзи і до якого майбутнього вона прагне. Не треба вірити нам на слово: президент Путін ясно дав це зрозуміти у своєму зверненні до російського народу. У зв'язку з цим дії Росії стають загрозою не лише для безпеки України та безпеки Європи, але й безпеки людей у всьому світі, – людей, захищених міжнародними законами та принципами, які сьогодні розносить вщент президент Путін»;

Велика Британія – «Протягом останніх тижнів керівництво Росії неодноразово заперечувало свої ворожі наміри стосовно сусідньої країни... Минулого тижня вони заявили, що виводять свої війська. Сьогодні керівництво Росії показало, що воно брехало всьому світові... Зараз Росія стала ізгоєм у очах усього світу. А Україна, навпаки, показала приклад гідності, стриманості та стійкості. Абсолютно непохитно підтримуємо Україну та її народ»;

Австрія – «Україна зазнала чергового акту військової агресії з боку Росії... І виправдовувати російську агресію, прикриваючись статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, означає глумитися над Україною, та й над усім міжнародним співтовариством. Росія напала на Україну, а не навпаки. Росія порушила всі договори, обіцянки та угоди... Наша відповідь буде однозначною: там, де ми можемо допомогти Україні, ми робитимемо це найрішучішим чином»;

Німеччина – «Рішуче відкидаю сфабриковані Росією вигадки про геноцид на Донбасі. За цю війну, за незмірні страждання українського народу, сімей і дітей - за все це несе відповідальність не хто інший, як російський уряд, який протягом тижнів бреше всьому світу і цій Організації, державою-учасницею якої є Росія... Як уже наголошували багато колег, цей напад матиме для Росії серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки. Відповідальність за ці наслідки лежить виключно на уряді та президентові Російської Федерації»;

Швеція – «Вторгнення в незалежну мирну та демократичну країну в самому серці Європи є кричущим порушенням міжнародного права і є нападом не лише на Україну, а й на весь європейський порядок безпеки. За це Росія несе повну відповідальність. Подібної широкомасштабної агресії в Європі не було з часів Другої світової війни. Якщо Білорусь дозволила Росії використати свою територію для здійснення актів агресії проти України, то це вже саме по собі означає вчинення Білоруссю агресії проти України, за що вона має понести відповідальність»;

Північна Македонія – «Ми знову зіткнулися з ідеологічними концепціями, побудованими на руїнах минулого та його негативній спадщині, – концепціями, що підривають свободу, цінності та досягнення сучасного демократичного цивілізованого світу. Ідеологема, яка використовується Російською Федерацією, – це грубе спотворення істини та лицемірство, що не витримує перевірки уроками з минулого»;

Швейцарія – «...Широкомасштабна військова інтервенція Росії проти України носить неспровокований характер і відбувається попри неодноразові пропозиції щодо діалогу з боку України та міжнародної спільноти»;

Іспанія – «Це грубе порушення міжнародного права та найсерйозніша агресія проти України та її населення, які становлять європейську та глобальну безпеку під загрозу небачену з часів Другої світової війни»;

Данія – «Своїми невиправданими військовими діями Росія грубо зневажає міжнародне право, порушує зобов'язання, прийняті в рамках ОБСЄ, та підриває європейську та глобальну безпеку. Це не залишиться без відповіді»;

Румунія – «Сьогодні ми є свідками агресії проти незалежної, суверенної держави»;

Люксембург – «Це – неспровокована і така, що не має виправдання, агресія та кричуще порушення норм міжнародного права і всіх принципів, на яких побудовано нашу міжнародну систему. Своїми варварськими діями проти українського народу президент Путін хоче залякати весь світ і нав'язати новий світовий порядок, що ґрунтується на верховенстві сили. Цього ми не приймемо»;

Естонія – «Російська агресія щодо України триває вже вісім років, і тепер ми побачили справжнє обличчя президента Путіна, який розв'язав повномасштабну війну проти суверенної країни... Намагаючись виправдати свої кроки, Росія брехала і продовжує брехати як міжнародній спільноті, так і своїм власним громадянам... Безпека України – це безпека Європи. Агресія Росії не повинна залишитися безкарною»;

Молдова – «Цей акт агресії є не лише нападом на Україну. Він являє собою зневажання норм міжнародного права і серйозне порушення основних документів та принципів, на яких ґрунтуються ця Організація та міжнародний порядок»;

Грузія – «У той час як ми тут говоримо, військова агресія Росії проти України, як і раніше, триває... мова вже йде не про Україну чи Грузію, або якусь іншу окремо взяту країну. На карту поставлено мир та безпеку у всій Європі та за її межами»;

Ісландія – «Незважаючи на те, що дипломатичний шлях був зрозумілим і відкритим, Росія обрала інший шлях – шлях війни, руйнувань та людських страждань... Ми – на боці народу України. Росія має заплатити сувору економічну та політичну ціну за свої дії»;

Чехія – «Росія обрала шлях насильства проти суверенної, незалежної та демократичної країни... Це – атака на порядок, заснований на правилах, та серйозна загроза євроатлантичній безпеці»;

Фінляндія – «сьогоднішній ранок шокував Європу, та й увесь світ. У наших помислах ми з Україною та українцями. Фінляндія найрішучішим чином засуджує неспровоковане вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну»;

Албанія – «ми знали, що це станеться, проте початок збройного нападу Росії на Україну став сьогодні для багатьох несподіванкою. Тому що, хоч ми й знали, але все одно сподівалися, що російське керівництво в останній момент схаменеться, в останній момент утримається від такого трагічного, такого жахливого кроку»;

Бельгія – «В останні місяці Росія апелювала до принципу неподільності безпеки, наполягаючи на тому, щоб жодна держава не приймала рішень щодо її безпеки на шкоду безпеці інших держав. Москва щойно грубо порушила принципи, на які сама і посилалася»;

Чорногорія – «Ми закликаємо Москву негайно припинити всі свої військові дії, вивести війська та поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми також засуджуємо участь Білорусі у цій агресії проти України»;

Нідерланди – «Це широкомасштабний напад на суверенну та незалежну державу не має прецеденту у новітній історії Європи. Крім того, це незаконний та неприйнятний акт. Як було зазначено іншими, Росія і лише Росія відповідає за кровопролиття в Україні»;

Андорра – «прихильна до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та висловлює свою повну солідарність з українською владою та населенням»;

Норвегія – «Всупереч усім закликам до Росії змінити курс і попри невпинні зусилля знайти дипломатичне рішення, жорстокий сценарій став реальністю. Неодноразові запевнення Росії щодо відсутності в неї будь-яких намірів нападати на Україну виявилися не більш ніж брехнею. Такі ж фальшиві й використовувані нею як привід посилання на геноцид або на те, що Україна нібито становить загрозу для Росії. Ми були найкращої думки про Росію»;

Словенія – «Ми закликаємо Росію припинити це безумство, виконати свої зобов'язання, дотримуватися міжнародного права та повернутися до дипломатичного обговорення. Ми закликаємо білоруський режим перестати бути співучасником цього огидного акту»;

Сан-Марино – «Розділяємо глибоке занепокоєння Європейського союзу та приєднуємося до його заклику, зверненого до Російської Федерації, негайно зупинити військові дії: вони ставлять під загрозу міжнародний мир та безпеку на глобальному рівні»;

Литва – «Початок російської агресії проти України було покладено вісім років тому. Вона здійснювалася тишком солдатами без знаків відмінності. Сьогодні всі знаки відмінності присутні, маски скинуті... Більше того, співучасником агресії Кремля є нелегітимний режим у Мінську, який надав їй свою територію... Ми повинні зробити так, щоб винуватець цього злочинного нападу на Україну поплатився за скоєне. Наслідки мають бути надзвичайно суворими, щоб Росії та Білорусі більш не кортіло робити подібне в майбутньому»;

Латвія – «Росія порушила всі відповідні норми та принципи міжнародного права, навіть ті його імперативні норми, які забороняють агресію та застосування сили. Таким чином, ця війна є війною Росії проти демократії та демократичних цінностей. Це війна Кремля проти всього світу, проти всіх нас, і ми всі маємо виступити проти неї»;

Мальта – «Це не просто напад на Україну. Це атака на кожного з нас і на цінності, на які спирається ОБСЄ... Це чорний день для міжнародного співтовариства, оскільки військова сила та міць взяли гору над діалогом та дипломатією, на шкоду життю та можливостям мільйонів безневинних громадян забезпечувати своє існування»;

Італія – «Прикро, що, незважаючи на неослабні міжнародні зусилля та неодноразові заклики до пошуку дипломатичного рішення, Росія обрала шлях війни проти суверенної та незалежної країни. Засуджуємо також допомогу Білорусі цьому нападу»;

Португалія – «рішуче відкидає вжиту проти України агресію Росії за участю Білорусі. Односторонні дії в порушення Статуту ООН та основних міжнародних норм неприпустимі. Не сумнівайтеся, міжнародне співтовариство вживатиме рішучих зустрічних заходів, і винні будуть притягнуті до відповідальності»;

Болгарія – «Росія несе всю повноту відповідальності за загибель та страждання людей, спричинені її агресією. Ми закликаємо Росію і підтримувані Росією збройні формування дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права»;

Кіпр – «засуджує російську агресію проти України – акт, що порушує суверенітет та територіальну цілісність України. Маючи безпосередній досвід, ми вважаємо, що діям, які брутально порушують міжнародне право, прийняті в рамках ОБСЄ принципи та зобов'язання, а також підривають європейську безпеку та стабільність, не місце у XXI столітті»;

Словаччина – «найрішучішим чином засуджує рішення президента Путіна розпочати повномасштабний напад на нашого сусіда – Україну та її народ. Цей безрозсудний та неспровокований напад є кричущим порушенням міжнародного права та міжнародних угод»;

Туреччина – «Військовий напад, здійснений Російською Федерацією проти України, є неприйнятним. Ми відкидаємо цей напад, також як ми відкинули рішення про визнання так званих самопроголошених республік Донецька та Луганська»;

Ліхтенштейн – «найрішучішим чином засуджуємо військові дії Росії проти України. Цей напад є кричущим порушенням міжнародного права і зневажає основні правила міжнародного порядку, включаючи основні принципи ОБСЄ»;

Греція – «беззастережно засуджує агресію Росії проти України та її рішення визнати незалежними сепаратистські регіони України – Донецьк та Луганськ»;

Угорщина – «виступає за територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів»;

Хорватія – «рішуче засуджує безпрецедентну військову агресію Росії проти України. Це неспровоковане та невиправдане вторгнення є грубим порушенням міжнародного права. Воно створює серйозну загрозу європейській та глобальній безпеці та стабільності»;

Ірландія – «засуджує невиправданий та неспровокований напад Росії на Україну. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію негайно припинити військові дії... Абсолютно зневажливе ставлення Росії до неминучої загибелі людей та людських страждань внаслідок її дій, а також до прав і свобод, що забезпечують людську гідність, спричиняє повне неприйняття».

Проявом підтримки та солідарності з українцями стало й те, що представники делегацій Данії та Естонії завершили свої заяви словами: «Слава Україні!».

Певним чином дещо «більш дипломатичними» і, відповідно, менш відвертими були лише заяви делегацій Азербайджану, в якій наголошувалося, що «ситуація в Україні та навколо неї викликає крайню занепокоєність» і «має бути врегульована мирними дипломатичними засобами у повній відповідності до норм та принципів міжнародного права, регулюючими міждержавні відносини, включаючи повагу суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів» а також Монако, яке «вкрай стурбоване погіршенням ситуації в Україні» та «надає величезного значення повазі міжнародного права, Статуту Організації Об'єднаних Націй, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав-членів, а також ключовому принципу мирного врегулювання суперечок»» [1].

Проявом відвертого цинізму, як і зазвичай, стала позиція Російської Федерації, яка ще й висловила зауваження, стосовно того, що про перший пункт порядку денного «Військова операція Російської Федерації проти України» не було доведено завчасно (хоча військову агресію було здійснено саме РФ безпосередньо в день засідання 24.02.2022), і тому «російська сторона знову не може підтримати формулювання першого пункту сьогоднішнього порядку денного засідання, що не відображає всього спектру позицій держав-учасниць. Виступимо з окремо заявленого нами поточного питання» (а саме – «Спеціальна військова операція з метою захисту людей від геноциду, який здійснюється київським режимом», підтриманому також Білоруссю) [1].

Не менш цинічною стала і сама заява РФ, у якій зокрема йшлося про те, що «24 лютого 2022 року президент Російської Федерації в рамках своїх повноважень та за згодою Федеральних Зборів Російської Федерації ухвалив рішення про використання Збройних Сил Російської Федерації в рамках спеціальної військової операції із захисту Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Зрозуміло, це не війна, як намагаються уявити багато учасників сьогоднішньої дискусії. Жодні ракетні, авіаційні чи артилерійські удари не наносяться по містах України чи цивільному населенню...», що «головна мета спеціальної військової операції – захист мирного населення від геноциду та восьмирічних знущань з боку київського режиму», а також, що «в останні роки Україну почали посилено перетворювати на передовий плацдарм Північноатлантичного альянсу, паралельно визначаючи у доктринальних документах супротивником Російську Федерацію». Тобто представники Росії вчергове документально підтвердили брехливість своїх аргументів та особисту відповідальність Путіна за злочинне розв'язування військової агресії та її наслідки [1].

При цьому, Україна й усі держави-учасниці ОБСЄ, які її підтримують, відмовилися слухати кричущу брехню і пропаганду Росії про їхню війну проти України та покинули засідання Постійної ради. Тому на засіданні в цей момент залишилися лише делегації Росії та Білорусі (на фото).

Стосовно наступного засідання Постійної ради ОБСЄ, то варто підкреслити, що хоч у офіційному порядку денному 24 лютого все ж таки йшлося про «військову операцію» [1], 27 лютого під час спеціального засідання Постійної ради вже офіційно розглядалося питання «продовження агресії Російської Федерації проти України» [2]. При цьому скликане за ініціативи головування Польщі засідання Постійної ради ОБСЄ, розпочалося з хвилини мовчання в пам'ять усіх жертв триваючої російської військової агресії проти України (на фото) [3].

Вже «традиційно» на самому початку засідання представники РФ виступили із заявою стосовно того, що порядок денний «носить свідомо конфронтаційний характер» і польське «Головування не зробило жодних спроб узгодити консенсусне формулювання з державами – учасницями ОБСЄ. З Росією, принаймні, жодних консультацій не було» [2].

Надалі делегація Франції передала слово представнику ЄС для проголошення заяви, якою найрішучішим чином засуджувалася агресія РФ за участі Білорусі, підкреслювалося, що «Росія несе всю повноту відповідальності за цей акт агресії». Висловивши співчуття «у зв'язку з трагічною загибеллю людей та людськими стражданнями, які викликані цією розв'язаною Росією війною проти України», Євросоюз також підтвердив «свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів» та закликав «усі країни не визнавати двох самопроголошених сепаратистських утворень, не сприяти їм та не надавати їм жодної допомоги», а також висловив вимогу «щоб Росія негайно припинила свої воєнні дії, беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України» (до заяви ЄС приєдналися країни-кандидати Албанія, Північна Македонія та Чорногорія; країни – члени Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія та Ліхтенштейн, що входять до європейського економічного простору; а також Грузія та Україна) [2].

У подальшому виступили представники Великої Британії, Канади, Туреччини, Албанії, Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Румунії, Франції, Грузії, Австрії, Латвії, Литви, Німеччини, Молдови, Сан-Марино, Нідерланди, Чеської Республіки, Португалії, Монако, Італії, Мальти, Болгарії, Словенії, Ірландії, Естонії та Іспанії, які висловили засудження діям РФ, зокрема, як було підкреслено у заяві Литви «незважаючи на постійні спроби Росії поширювати отруйну брехню та військову пропаганду, ні в кого немає жодного сумніву в тому, що Росія – агресор, а Білорусь – посібник Росії», співчуття трагедії та захоплення опору українських захисників. У заявах країн-учасниць відверто і зворушливо лунало: «Ми підтримуємо Україну», «Ми – на боці України», «Слава Україні!» і «Сьогодні ми всі – українці» [2].

Стосовно ж відвертої зміни міжнародного ставлення до Росії, то британці, зокрема, підкреслили, що «ми всі вже звикли до постійної брехні російського уряду», а Нідерланди у своїй заяві навіть зазначили, що позиція російської делегації в цій залі протягом останніх тижнів і місяців нагадує відому російську байку: «Алло, любий, щойно по радіо передали, що один водій їде по МКАД проти руху. Будь обережнішим. – Один??? Та їх тут тисячі!». Представники Латвії були ще більш відвертими, наголосивши, що «ви, шановні посли Росії та Білорусі, є тепер послами військових злочинців. Усі, хто представляє офіційну позицію Росії та Білорусі, є посібниками військових злочинців» [2].

Список використаних джерел:

1. OSCE Reinforced meeting of the Permanent Council. 1358th Plenary meeting. PC Journal No1358. Vienna, 24 February 2020. – 91 р.

2. OSCE Special meeting of the Permanent Council. 1359th Plenary meeting. PC Journal No1359. Vienna, 27 February 2020. – 55 р.

3. Інф. у Twitter місії ФРН в ОБСЄ, 24.02.2022 р.