Знак якості кілера – визнання вбивства суїцидом

Найвищу ціну найманим вбивцям платить замовник тоді, коли вбивство буде кваліфіковане в якості самогубства вбитого. Щоправда, додатковими витратами стають хабарі слідчому, керівнику оперативно - слідчої групи, експерту, патологоанатому, прокурору, під чиїм процесуальним керівництвом твориться беззаконня: переінакшення усім очевидного вбивства дивним самогубством без явної та зрозумілої для медіа, громадськості, родичів та друзів мотивації.

Три роки тому, 19. 06. 2019 в Києві загинув народний депутат України Дмитро Тимчук, 1972 року народження. Офіційно смерть трапилась в результаті нещасного випадку. Він, колишній військовий (підполковник) чистив зброю й застрелився. Крім того, поліція також розглядала версію самогубства, ніби нардеп останнім часом перебував у депресивному стані. У версію нещасного випадку ніхто з друзів Дмитра не повірив. Дотично самогубства, то колега Д. Тимчука з фракції «Народного фронту» полковник Андрій Тетерук не вірив і в це. За його словами, коли він востаннє бачив Тимчука, депресивних намірів у нього не було. Мешкав він з молодою, вродливою жінкою цивільному шлюбі, почувався щасливим, принаймні на словах, спілкуючись з нечисленними друзями.

Отже, мотивація для суїциду була відсутньою. Але справу кваліфікували самогубством. Та відразу забули про вбивство Дмитра через його журналістську роботу, розслідування корупційних дій українських чиновників, розкрадання оборонного бюджету України під час війни.

Після окупації росіянами Криму, Донбасу, створення ОРДЛО, виборів президентом України Петра Порошенка надійшов 2015 рік, який відзначився якоюсь епідемію вбивств чиновників. Того року відбулось відразу шість резонансних самогубств посадовців. В січні загинули колишній перший заступник глави «Укрзалізниці» Микола Сергієнко (1957/26. 01. 2015) та екс-голова Харківської обласної ради Олексій Колесник (1949/29. 01. 2015).

Смерть і першого, і другого пов'язували з професійною діяльністю. М. Сергієнко застрелився з мисливського карабіну, коли вдома нікого не було. Він багато знав і про В. Януковича, і про Г. Кернеса, про Г. Кірпу та замовників його вбивства, інсценізованого «самогубства» двома пострілами в голову. О. Колесник самостійно повісився. Чому? Невідомо. Ніхто з правоохоронців і не вивчав передсмертну мотивацію повішеного.

У лютому 2015 року самогубства здійснили відомі член ПР: колишній мер Мелітополя Сергій Вальтер (1958/25. 02. 2015) і колишній народний депутат Михайло Чечетов (1953/

28. 02. 2015). С. Вальтер повісився в той період, коли суд першої інстанції щодо обвинувачення мера у вимаганні та отриманні хабарів перейшов у вирішальну стадію. Себто, в апеляції чи касації можна було купити вирок про недоведеність звинувачень, процесуальні порушення тощо. В судах Запорізької області легше перелічити те, що не можна купи, аніж оприлюднити прейскурант на численні послуги. Навіщо вішатись? У власному коштовному будинку, без свідків?

Колишній регіонал Чечетов вистрибнув із вікна своєї квартири в Києві, на 17 поверсі. У тому, що це самогубство, слідство сумнівів не мало. Проте була версія, що екс-депутата довели до цього кроку. Але дружина дала свідчення про стовідсотковий цинічний суїцид «разводящего котят». Сексуальних стосунків у нього давно немає, 61- річний Михайло почав пити наодинці сам з собою, затримуватись на прогулянках з собакою, котру він любив більше, аніж власну жінку.

Так це ж виразні зразки типової поведінки суїцидера, вирішив слідчий. Йому секретарка ще дає, як в американських журналах. І ноги розсовує, як на обгортці «ВОГ». Інакше й сам стрибнув би у вікно.

Через місяць загинули колишній нардеп- регіонал Станіслав Мельник (1961/09. 03. 2015) і екс-голова Запорізької облради, народний депутат трьох скликань, відомий українофоб Олександр Пеклушенко (1954/12. 03. 2015).

Про С. Мельника написали, що він ні сіло, ні впало застрелився з мисливського карабіну. Куль в трупі було більше, аніж одна, щоб гарантовано зустріти смерть. Дотично О. Пеклушенко не встигли скласти якусь версію, щоб в купі трималась. Тому ЗМІ порадували споживачів «самогубством Пеклушенка», одначе за загадкових обставин Правоохоронні органи досі не розгадали загадку. І війна час відбирає. Самогубство ? Та нехай буде суїцид.