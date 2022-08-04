Еще сильнее мы тогда, когда держим друг друга за руки

Моей маме, которая в канун своего дня рождения летом вернулась в Николаев, соседи устроили праздник. Прямо во дворе жилой многоэтажки некогда незнакомые друг с другом люди выставили столы, совещались, кто купит помидоры, а кто крымский лук, мариновали мясо. Из ниоткуда появились литры домашнего вина, чьи-то запасы коньяка. Мужчины дарили цветы. Шашлыки получились очень вкусными, как говорит мама.

В первые недели войны, в какой-то из дней волонтеры бросили клич – все в ДОФ, делать коктейли Молотова. Мы поехали. Вокруг Дома в тот день было очень много машин, люди тащили огромные мешки с ветошью, гремели бутылками, шутили. В самом Доме сильно пахло бензином. Когда начало темнеть, кто-то поставил здоровенные фонари по периметру холла. Если бы не терроборона с ружьями вдоль ДОФа, можно было подумать, что мы участвуем в каком-то постмодернистском театре теней. Готовые бутылки сразу же забирали и везли к башням из шин на перекрестках города.



А потом сообщили, что р*сские вошли в город. Началась суматоха. Мы с Аленой и Машей взялись за руки, выбежали из Дома и поняли, что нам не на чем ехать. Парковка моментально опустела, осталась одна старенькая Лада, в которую уже садились трое парней. Они увидели нас: «Вам куда? Хотя неважно, садитесь бегом». Пока мы ехали по городу друг у друга на руках, Николаев окончательно потемнел. Где-то гремели взрывы. Ребята развезли всех нас под подъезды - в разные части города.



Моя знакомая Катя прожила пару месяцев войны в одном из городов на западе Украины. Как-то раз шла в центр, к ней подъехала машина, в машине сидели пожилые мужчина и женщина со свертком. Мужчина попросил подсказать, где ближайшая ветеринарная клиника, а Катя визуально помнила, но объяснить не смогла. Ее попросили сесть в машину. Пока они ехали, сверток слабо шевелился и иногда очень громко и коротко мяукал. Клиники были закрыты – Катя набирала одну за одной, пока в последней по списку не сказали, что сегодня работают, но до закрытия осталось полчаса. Сверток начал стонать, как раненый человек.



Мужчина, пролетая на красный, в какой-то момент обратился к Кате: «У меня тут знакомая бабушка, я ее подвожу иногда, она в больнице. Она сейчас ждет лекарств. А мне надо кота отвезти. Я могу дать тебе денег, ты купишь ей лекарства и отдашь? Я возле больницы тебе остановлю».

Мужчина позвонил бабушке, сказал ей, что лекарства ей передаст его давняя знакомая, остановил машину. Дал Кате 5 тысяч гривен. Она купила в аптеке лекарства и подошла к крыльцу онкологического отделения. Бабушка вышла, положила коробки в большой помятый пакет, улыбнулась и сказала: «Я знаю, что ты не давняя знакомая Сережи. Ты просто хорошая. Кстати, мы с ним тоже толком не знакомы, он просто подвозит меня сюда с моего села, когда мне нужна химия. И от денег отказывается».



Женщина со свертком тоже не знала Сережу. Когда ее кот упал на бок, стал тяжело дышать и закатывать глаза, она завернула его в полотенце, выбежала на улицу и подбежала к первой попавшейся машине.



Украина – это ваши соседи, которые накрывают вам стол на день рождения. Это молодые ребята, которые развозят трех незнакомых девочек по разным частям громыхающего города. Сережа и моя знакомая Катя, помогающие бабушке, коту и еще бог знает кому.



Украина - это каждый, кто чистит картошку на обеды для ребят на блокпостах. Каждый, кто отвез свои вещи в гуманитарный штаб. Каждый, кто задонатил. Каждый, кто не осудил.