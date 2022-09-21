Пісню Mistreated гурту Deep Purple в СРСР найкраще за всіх виконував Олександр Сєров (з села Ковалівка, Миколаївського району), нині народний артист Росії, 1951 року народження. Співав він її англійською мовою, як соліст та керівник Чернівецького ВІА «Водограй» протягом 1982/1984 років. До цього Сашко напівлегально наспівував англійські пісеньки в Миколаївському яхт-клубі, на горішньому танцювальному майданчику, в статусі артиста гурту Миколаївської обласної філармонії «Поющіє юнги». Хоча в яхт-клубі безумовною зіркою був Вано.

О. Сєрова, за винятком періоду служби в музичному колективі Чорноморського флоту (1970/1973 роки), можна було іноді почути і в ресторанчику на вул. В. Морській, де нині діє кафе «Українські страви». За клавішами сидів його молодший товариш Ігор Крутой, також «росіянин», з Гайворону, який помер народним артистом РФ. В Миколаївському педінституті на музично-педагогічному відділенні в ті часи навчався молодший брат Софії Ротару.

А дві сестри Софи співали в Чернівцях. Коли там з’явився Сашко Сєров, він посунув за лаштунки місцевих зірок. Наймолодша сестра з клану Ротару - Ауріка стала лише другою солісткою в буковинському гурті. Її чоловік, етнічний вірменин, завше чаївся ззаду сцени з бас-гітарою, по-кавказьки ревнуючи дружину до О. Сєрова. Культовою легальною піснею водограйок тих часів був хіт Левка Дутківського "Якщо любиш кохай". Потужніше за О. Сєрова цю пісню ніхто так і не переспівав. До слова, пів століття тому він й інтервю давав нормальною українською мовою.

В Миколаївському кораблебудівному інституті ми частіше співали «Покинутого», аніж Л. Дутківського. Не буду брехати. Одначе у нас було виправдання. Улюблені англійські пісні ми намагались співати рідною мовою. Власний переклад подаю нижче.

ПОКИНУТИЙ

Я - ображений, я - принижений,

Мене образило дівчисько.

Я - уражений,

Бо я знаю, що впав так низько.

Я – ображений,

Мене кинула вона, я втратив розум.

Я був самотнім, я був холодним.

Знову шукаючи жінку для обіймів.

Бо я знав, так я знав, що все вже безнадійно.

Я - ображений,

Мене кинула вона, я втратив розум.

Я втратив розум, бейбі, бейбі, бейбі.

Я – ображений, я – принижений,

Я знов шукаю цю жінку, бо я ображений,

Тут, на землі, і, може, там – на небі.

Мене кинула вона, я втратив розум.

О, О, О, О, жінка, о, жінка, о, жінка,

Я втрачаю розум!