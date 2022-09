Чорний пес

Продовжую розважати читачів власними старими перекладами, з мінімальною редакцією, всесвітньо відомих хітів українською мовою. Назва цієї пісні культового британського рок-гурту Led Zeppelin не має жодного стосунку до змісту. Ані про пса, ані про собаку жіночої статі в ній не йде мова. Коли пів сторіччя тому записувався цей революційний музичний шедевр (послухайте ритм – секцію), якесь чотириноге створіння чорного кольору постійно бігало біля студії. До речі, слово «собака» в українській мові належить до чоловічого роду.

Black Dog

Hey, hey, mama, said the way you move

Гей, гей, мамо, ворушишся так,

Gonna make you sweat, gonna make you groove.

Ніби хочеш в піт, ніби прагнеш мак.

Oh, oh, child, way you shake that thing

О, о, рухаєш нею так,

Gonna make you burn, gonna make you sting.

Ніби там горить, ніби повний бак.

Hey, hey, baby, when you walk that way

Гей, гей, бейбі, як йдеш за межу,

Watch your honey drip, can't keap away.

З тебе мед тече, слідом я біжу.

I gotta roll, can't stand still,

Починає крутить, і не встояти вже,

Got a flame in my heart, can't get my fill,

Моє серце горить, вогнегасники де?

Eyes that shine burning red,

Очі світять червоно,

Dreams of you all thru my head.

Ти – у мріях, мадонно.

Didn't take too long fore I found out

Коротка минає часу дорога,

What people mean my down and out.

І я залишився на світі без всього.

Spent my money, took my car,

Забрала всі гроші, машину, втекла,

Started tellin' her friends she wants to be a star.

Подружкам сказала, що лоха зайшла.

I don't know but I been told

Я не знаю, чиї це слова,

A big legged woman ain't got no soul.

Де є довгі ноги, там серця нема.

All I ask for when I pray,

Все, про що знову молюсь я ві сні,

Steady rollin' woman gonna come my way.

Щоб жінка колись зустрілась мені.

Need a woman gonna hold my hand

Триматиме ніжно руку мою,

And tell me no lies, make me a happy

Не стане брехати, й я буду в раю.