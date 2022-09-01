Родинна історія

Пропонована пісня, як і класичний фільм, в якому вона звучить, є доволі болісною для нашої родини. Більше нічого не напишу. Бо не маю права ділитись таємницями поважних людей, котрі давно відійшли в інший світ. Тим паче вони обоє померли не власною смертю.
Відоме в Європі трагічне кохання надихнуло певних митців на створення шедевру, майже біографічного. Проте, відмінного від реальності закінчення життєвих історій отих Чоловіка та Жінки. Фільм не є документальним. Сценарій увібрав деталі кількох історій. Тому кожен, переглядаючи кінострічку та слухаючи співачку Моніку Манчіні, згадає щось своє. А пригадавши, витре сльозу. Власне, справжнє мистецтво викликає у людей емоції, емпатію, якої немає у тварин чи російських окупантів.
Сподіваюсь, душі загиблих, десь там в Універсумі, пробачать мені український переклад «родинної» пісні, зроблений на замовлення їхньої улюбленої дитини. Відмовити сироті – злочин.
ANYWHERE THE HEART GOES.
You know I will follow
Anywhere the heart goes
I will go until I know
All life can be.
Love can hurt when you go
Anywhere the heart goes
Don’t you know it isn't easy
Being me
I hold you inside where my love never dies
And you will always live somewhere in me.
If you want to follow
Anywhere the heart goes
I will be here when you want me
Any way you want me.
And good years bad years
Would all fall away
If I knew that your heart
Would follow my heart,
Someday.
…………………………………………….
КУДИ Б НЕ ВИРУШИЛО СЕРЦЕ.
Ти знаєш, я рушу туди,
Куди мене серце веде.
Без їжі піду, без води,
Пізнаю життя.
Любов робить рани,
Коли ти за серцем ідеш.
Відомо, як важко, авжеж, –
Бути мною.
Я тримаю тебе глибоко в собі,
Житимеш вічно в середині болю.
Серце почуєш, і в ту ж мить
До мене воно полетить.
Я там, де потрібна тобі,
Там потрібна тобі.
Добрі чи злі часи
Зійшли б усі на пси.
Впорався б зі стіною,
Для щастя зі мною,19
Колись.