Родинна історія

Пропонована пісня, як і класичний фільм, в якому вона звучить, є доволі болісною для нашої родини. Більше нічого не напишу. Бо не маю права ділитись таємницями поважних людей, котрі давно відійшли в інший світ. Тим паче вони обоє померли не власною смертю.

Відоме в Європі трагічне кохання надихнуло певних митців на створення шедевру, майже біографічного. Проте, відмінного від реальності закінчення життєвих історій отих Чоловіка та Жінки. Фільм не є документальним. Сценарій увібрав деталі кількох історій. Тому кожен, переглядаючи кінострічку та слухаючи співачку Моніку Манчіні, згадає щось своє. А пригадавши, витре сльозу. Власне, справжнє мистецтво викликає у людей емоції, емпатію, якої немає у тварин чи російських окупантів.

Сподіваюсь, душі загиблих, десь там в Універсумі, пробачать мені український переклад «родинної» пісні, зроблений на замовлення їхньої улюбленої дитини. Відмовити сироті – злочин.

ANYWHERE THE HEART GOES.

You know I will follow

Anywhere the heart goes

I will go until I know

All life can be.

Love can hurt when you go

Anywhere the heart goes

Don’t you know it isn't easy

Being me

I hold you inside where my love never dies

And you will always live somewhere in me.

If you want to follow

Anywhere the heart goes

I will be here when you want me

Any way you want me.

And good years bad years

Would all fall away

If I knew that your heart

Would follow my heart,

Someday.

…………………………………………….

КУДИ Б НЕ ВИРУШИЛО СЕРЦЕ.

Ти знаєш, я рушу туди,

Куди мене серце веде.

Без їжі піду, без води,

Пізнаю життя.

Любов робить рани,

Коли ти за серцем ідеш.

Відомо, як важко, авжеж, –

Бути мною.

Я тримаю тебе глибоко в собі,

Житимеш вічно в середині болю.

Серце почуєш, і в ту ж мить

До мене воно полетить.

Я там, де потрібна тобі,

Там потрібна тобі.

Добрі чи злі часи

Зійшли б усі на пси.

Впорався б зі стіною,

Для щастя зі мною,19

Колись.