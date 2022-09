Одна з улюблених пісень людини, що загинула, навіть не здогадуючись про моє існування. Виконую прохання перекласти твір українською мовою. Росіяни постійно роблять помилку, перекладаючи слово Barco, яко корабель. Кораблем зветься військове судно. А баркою в іспаномовному світі називають човен. Так само, як дієслово Deriva означає дрейф, себто рух човна, що втратив управління. Зі мною, абсольвентом Миколаївського кораблебудівного інституту не варто сперечатись про кораблі, судна, човни.

Barco a la deriva.

Si es como dices

¿qué haces aquí?

Envenenando este mes de abril

Con ese cuerpo de alambre que

No es sombra ni de lo que fué.



Si lo has dejado

¿qué haces aquí?

Como una rosa rota en la basura

¿Por qué me miras así?

¿A quién le quieres mentir?

Tienes los ojos llenos de agonía.



Te daré cobijo, te daré calor,

Por ti, mi pajarillo herido,

Pintaré de rosa la melancolía

Por favor no digas que estás bien.



Barco a la deriva que

Se hunde un poco cada día.

Barco a la deriva que

No quiere ver el faro que le guía.



Si en plena lava bajo el volcán,

Siguen brotando las más bellas flores,

¿Por qué no quieres cortar

Los hilos de la espiral

Que van metiéndote vidrio en las venas?



No, ya no te voy abandonar,

Saldrás de aquí, mi cervatillo herido.

No podré dormir mientras estás hundida

Por favor no digas que estás bien.



Barco a la deriva que

Se hunde un poco cada día.

Barco a la deriva que

No quiere ver el faro que le guía.

……………………………………………

Човен, що дрейфує.

Якщо ти кажеш правду,

То що ти робиш тут?

Отруюючи цей квітневий місяць

Своїм тоненьким, як гілка, тілом,

Що страшно висохло та змаліло.



Якщо все лишила,

То що ти робиш тут?

Наче поламана, викинута троянда.

Чому ти дивишся отак?

Я ж бачу твій печальний знак?

В гірких сльозах твоїх - печаль та зрада.



Я тебе прихищу та обігрію.

Для тебе, моя зранена пташка,

Заміню фарби на рожеву олію,

Лишень не кажи, що тобі не важко.



Човен, що на хвилях дрейфує,

Що далі він тоне все більше.

Човен, що на хвилях дрейфує,

Не бачить маяк, що його порятує.



Біля вулкану, де лаву нанесло,

І далі розпускаються чудо-квітки.

Чому не хочеш обірвати,

Немов спіралі, ці нитки,

По яким в твої вени потрапляє скло?



Ні, більше тебе не покину.

Ти вийдеш звідси, поранене оленятко.

Без тебе я також загину,

Не треба, не кажи мені, що ти - в порядку.



Човен, що на хвилях дрейфує,

Що далі він тоне все більше.

Човен, що на хвилях дрейфує,

Не бачить маяк, що його порятує.