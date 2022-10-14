Городу Николаеву, что остановил путлера на Юге Украины посвящается!

В городе Николаеве по улицам текут реки золотого подсолнечного масла и сгорают тысячи тонн гуманитарки со всего света для стариков, детей и безработных ( их уже 80% в городе) ГОРОЖАН.

А наш накаченный гражданский мэр города (странно что в отличии от него Ким и генерал Марченко заметно погрузнели от ночного бдения и неправильного питания) советует героическим Николаевцам САМИМ запастись едой и водой.

Уже наш президент Зеленский советует распределить запасы по точечным объектам и подготовиться к зиме раздав их нуждающимся СЕЙЧАС до зимы.

Наш мэр упорно собирал "двухмесячный запас продуктов на случай осады", который просто сгорел. Наша гражданская власть и депутаты горсовета не нашли механизм выкупа (хотя бы через векселя городского бюджета) у собственников миллионов литров масла и тысяч килограммов муки в наших портах, которые системно уничтожают уроды орки ракетами а теперь и дронами.

Путинские орки пришли в Украину убивать, уничтожать и жечь все наше достояние от жилых домов до инфраструктуры. Путлеру нужна ТЕРРИТОРИЯ без Украинцев и голод его союзник и его метод.

Наше ЗСУ и Герои на фронте сражаются за украинских людей и за стариков и детей что в тылу, а не просто за территорию.

Главное для местной гражданской Власти не давать дурацких советов идти в магазин, где выросли цены, пенсионерам или безработным, а используя имеющиеся!!! запасы ПЕРЕРАСПЕРЕДЕЛИТЬ их каждому нуждающемуся, чтобы не ходили старики под бомбами за булкой хлеба и банкой консервов в огромные очереди.

БЕЗУСЛОВНЫЙ месячный набор КАЖДОМУ Горожанину в прифронтовом городе Николаев, что каждый день под бомбами и снарядами задача мэрии и мэра инструктора.

Нашему мэру не нужно хвалить Могилянку, что она мирная (орки ее на следующий день разбили) не нужно хвастаться месячными запасами (уроды в генеральских погонах с орлами их тут же сожгли с помощью шпионов как фашисты Бабаевские склад в Ленинграде в 1941 году).

Только ГРАЖДАНСКАЯ работа мэра со специалистами с привлечением тысяч безработных Горожан к фасовке МЕСЯЧНОГО набора жизни ( как сделали Одесситы (РЕСПЕКТ им) прислав в Николаев тысячи таких наборов) даст пользу городу и ГЛАВНОЕ его Горожанам. (военную справу и пистолетик с автоматом надо отдать в ЗСУ).

В войну власть не критикуют, но свою гражданскую Владу надо направлять , если ее заносит в вечернем разговоре чиновника без сердца и жалости к Горожанам.

Королева Франции также сказала голодным парижанам: "Если нет хлеба, то ешьте пирожные".

Как нам не хватает Героя Украины и почетного Горожанина Вадатурского с его добрым сердцем и душой!! Вечная память!

ПОРА перед зимой владельцам портов и запасов и военной администрации сесть за стол совместного спасения запасов масла и хлеба и ЖИЗНЕЙ Горожан!

ГО "ГОРОЖАНИН Николаева"

И не жмотничайте: в Германии каждому безработному, или даже наркоману или старику положено не менее 450 евров и продуктовый набор, ибо это народ Германии