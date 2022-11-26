Голод — чрезвычайные последствия изменения климата

Так выглядит климатический кризис крупным планом…

Момент нежности между отцом и сыном — посреди невыразимого ужаса.

7 миллионам жителей Сомали угрожает голод. А половина всех детей страдает от тяжелого недостатка питания. Больницы переполнены, и родители вынуждены делать страшный выбор — кого же накормить.

Страна опустошена сильнейшей за 40 лет засухой. Без дождя больше ничего не растет, а помощь прибывает недостаточно быстро.

Сомалийские врачи и гуманитарные работники трудятся на износ, но каждую минуту в больницу поступает по одному голодающему ребенку. Ресурсы на исходе, а врачи в ужасе.

Последний голод унес здесь жизни 250,000 человек. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось.

Голод лютует еще в двух странах Восточной Африки – Эфиопии и Кении.

22 млн человек сталкиваются с проблемой обеспечения достаточным количеством продовольствия.

По информации ВПП ООН в странах региона гибнет домашний скот, население ощущает острую нехватку воды. 1,1 млн человек из-за за засухи были вынуждены покинуть свои дома.

Люди здесь годами ждут дождя, но они больше не могут ждать жизненно необходимой продовольственной помощи.

Страшная статистика как следствие климатических изменений, вплотную затрагивает и водные ресурсы Украины. Умирают малые реки, мелеют и слабеют большие.

В нашем регионе остро стоит проблема очистки, лечения и сохранения Южного Буга, Синюхи, Черного Ташлыка, Березанского лимана. Хотелось бы увидеть не говорильни власть имущих, а конкретную программу действий.

Страшно, что судьбы сомалийцев могут повторить украинцы…

Комменты тут https://www.facebook.com/elena.kabashnaya